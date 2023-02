Cubana protesta a las fueras de su casa en Guanabacoa tras negativa del régimen de operarla

La activista cubana Evelyn Pineda se planta frente a su casa en Guanabacoa, junto a otros opositores, para denunciar que el régimen le niega atención médica pues desde hace casi 20 días no le acaba de solucionar su operación para eliminar ganglios en sus axilas.

Pineda asegura que en estos casi 20 días ha ido a hospitales en La Habana como el Miguel Enríquez, antigua Benéfica, y el Calixto García pero que en el primero le dijeron que no podían operarla porque no había recursos en el salón y en el Calixto le justificaron con que a ella no le correspondía ese hospital por la zona donde vive.