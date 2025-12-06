americateve

Ciego de Ávila

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Joven madre de 22 años y su bebé fallecen en Ciego de Ávila tras presunta negligencia médica. Familia exige justicia mientras crece la indignación en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
La muerte de Daniela Aurora Ochoa Hernández, una joven madre de 22 años embarazada, junto a su bebé recién nacido, ha conmocionado a Ciego de Ávila y reavivado las denuncias sobre el colapso del sistema de salud en Cuba.

La familia acusa a una doctora residente del Hospital Roberto Rodríguez, en Morón, de no haber actuado a tiempo pese a que la paciente presentaba síntomas extremadamente graves.

Según la denuncia publicada por la activista Idelisa Diasniurka Salcedo, Daniela llegó al hospital con dolor de cabeza intenso, entumecimiento en un lado del cuerpo y presión arterial elevada, signos considerados de alto riesgo para embarazadas, especialmente en presencia de antecedentes de hipertensión gestacional.

Sin embargo, la doctora habría restado importancia a las señales de alarma y no solicitó la valoración urgente de un especialista en neurología o maternidad crítica.

Al día siguiente, Daniela colapsó junto a su cama hospitalaria. Sufrió convulsiones, perdió el conocimiento y los médicos actuaron de emergencia, pero ya era tarde: la joven falleció y, minutos después, también su bebé, que nació mediante una cesárea realizada cuando la madre ya había muerto.

“Lo más doloroso es que todo pudo evitarse”, lamentó la familia.

“Si se hubiera actuado conforme a los protocolos médicos o se hubiese realizado una cesárea anticipada, dos vidas se habrían salvado”.

La indignación se multiplicó en redes sociales, donde médicos cubanos en el exilio denunciaron la precariedad extrema del sistema sanitario. El doctor Alexander Figueredo, desterrado por el régimen, calificó el hecho como “una masacre silenciosa producto de la negligencia institucionalizada”, y aseguró que en Cuba “faltan médicos, faltan recursos y falta humanidad”.

Según reportó Martí Noticias, la tragedia ocurre en un contexto crítico: la mortalidad materna e infantil lleva tres años consecutivos en aumento, pese a que durante décadas el gobierno utilizó estos indicadores como bandera propagandística.

Observatorios independientes advierten que la combinación de escasez de especialistas, hospitales colapsados, epidemias de dengue y chikungunya, y falta de medicamentos está dejando a las gestantes expuestas a riesgos que antes eran evitables.

Daniela vivía en una comunidad rural de Ciro Redondo. Su bebé estaba casi a término y tenía buen peso. Hoy, su familia enfrenta la devastación que deja una atención médica fallida. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública permanece en silencio.

La familia exige una investigación profunda y justicia para evitar que otras mujeres embarazadas enfrenten la misma tragedia.

La imagen más dolorosa del caso —un pequeño féretro doble donde descansan Daniela y su bebé— se ha convertido en un símbolo del dolor acumulado por las familias cubanas cuando la negligencia médica y el colapso sanitario coinciden en el peor momento.

