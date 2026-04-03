americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Cuba comienza excarcelaciones tras indulto masivo y excluye a presos políticos del beneficio

Cuba libera reclusos tras indulto masivo, pero excluye a presos políticos, generando críticas de organizaciones.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Presos cuba

La Habana — El régimen cubano comenzó este viernes las primeras excarcelaciones tras el indulto masivo anunciado, confirmando las advertencias de organizaciones de derechos humanos: los presos políticos han quedado fuera de la medida.

Las liberaciones iniciales se registraron en la prisión de La Lima, en las afueras de la capital, donde, según reportes periodísticos, los beneficiados corresponden a condenados por delitos comunes como robo y fraude.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNN_Oppmann/status/2040094228236120561?s=20&partner=&hide_thread=false

Exclusión que genera polémica

El decreto oficial establece que quedan fuera del indulto quienes fueron condenados por “delitos contra la autoridad”, una categoría bajo la cual fueron procesados cientos de manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021.

Esto implica que la mayoría de los detenidos por el 11J no acceden al beneficio.

Cifras que reflejan el alcance

  • 2,010 personas incluidas en el indulto
  • Más de 11,000 liberados desde 2011
  • Al menos 760 presos políticos en Cuba, según organizaciones

Críticas desde la sociedad civil

Organizaciones y opositores han cuestionado la medida, señalando que excluye a quienes fueron encarcelados por motivos políticos.

Algunos activistas consideran que el indulto busca aliviar presiones sin abordar el tema de los presos de conciencia.

Un patrón repetido

No es la primera vez que el régimen realiza excarcelaciones en contextos sensibles.

En marzo, tras contactos con el Vaticano, fueron liberadas 51 personas, incluyendo un número limitado de presos políticos, pero bajo condiciones restrictivas.

Contexto de presión internacional

El anuncio se produce en medio de tensiones con Estados Unidos y una profunda crisis interna marcada por apagones, escasez y creciente descontento social.

Debate abierto

Mientras el gobierno defiende la medida como un gesto humanitario, críticos insisten en que sin la inclusión de presos políticos, el alcance del indulto es limitado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
rusia prepara segundo envio de petroleo a cuba mientras eeuu decide entrada caso por caso

Rusia prepara segundo envío de petróleo a Cuba mientras EEUU decide entrada "caso por caso"

censura en cuba: cortan el programa oficialista con filo tras criticar de sandro castro

CENSURA EN CUBA: cortan el programa oficialista "Con Filo" tras criticar de Sandro Castro

video: exnuera de fidel castro arremete contra sandro castro y revela privilegios ocultos en cuba

VIDEO: Exnuera de Fidel Castro arremete contra Sandro Castro y revela privilegios ocultos en Cuba

Cuba informa que indultó a 2.010 personas como “gesto humanitario” con motivo de la Semana Santa

LA HABANA (AP) — El gobierno cubano informó el jueves que había indultado a 2.010 personas como “gesto humanitario” con motivo de la celebración de la Semana Santa.

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter