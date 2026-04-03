Cuba comienza excarcelaciones tras indulto masivo y excluye a presos políticos del beneficio

La Habana — El régimen cubano comenzó este viernes las primeras excarcelaciones tras el indulto masivo anunciado, confirmando las advertencias de organizaciones de derechos humanos: los presos políticos han quedado fuera de la medida .

Las liberaciones iniciales se registraron en la prisión de La Lima, en las afueras de la capital, donde, según reportes periodísticos, los beneficiados corresponden a condenados por delitos comunes como robo y fraude.

El decreto oficial establece que quedan fuera del indulto quienes fueron condenados por “delitos contra la autoridad” , una categoría bajo la cual fueron procesados cientos de manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021.

Esto implica que la mayoría de los detenidos por el 11J no acceden al beneficio.

Organizaciones y opositores han cuestionado la medida, señalando que excluye a quienes fueron encarcelados por motivos políticos.

Algunos activistas consideran que el indulto busca aliviar presiones sin abordar el tema de los presos de conciencia.

Un patrón repetido

No es la primera vez que el régimen realiza excarcelaciones en contextos sensibles.

En marzo, tras contactos con el Vaticano, fueron liberadas 51 personas, incluyendo un número limitado de presos políticos, pero bajo condiciones restrictivas.

Contexto de presión internacional

El anuncio se produce en medio de tensiones con Estados Unidos y una profunda crisis interna marcada por apagones, escasez y creciente descontento social.

Debate abierto

Mientras el gobierno defiende la medida como un gesto humanitario, críticos insisten en que sin la inclusión de presos políticos, el alcance del indulto es limitado.