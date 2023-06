Tercer vuelo de deportación desde Miami regresa a cubanos con Ordenes de Deportación a La Habana

Entre quienes podrían ser deportados figuran “las personas que no están utilizando las vías accesibles, las que se están presentando de manera terrestre, marítima, o que son detenidos por la Guardia Costera en el mar, o se presentan de forma irregular en el aeropuerto; esas personas serán repatriadas”, advirtió Rosales.

Sin embargo, de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de EEUU, actualmente hay alrededor de 40.000 ciudadanos cubanos con órdenes finales de deportación. Algunos de ellos han estado esperando por años los vuelos forzados de regreso a Cuba. Mientras tanto, siguen en régimen de libertad supervisada.

Otros miles de los que entraron por la frontera de EEUU en los últimos dos años poseen documentos I-220A e I-220B, con los cuales no pueden aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, pues no se consideran un parole y están a expensas de ser deportados si no obtienen una resolución favorable en sus audiencias de asilo.