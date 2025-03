Solicitan la deportación de Misael Enamorado, exdirigente del Partido Comunista de Cuba que vive en Houston, Texas

Misael Enamorado Dager, ex primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Santiago de Cuba entre 2001 y 2009, ha sido incluido en una lista de 100 ciudadanos cubanos cuya deportación ha sido solicitada en Estados Unidos .

Denuncias y petición de deportación

El informe presentado por Giménez, titulado "Cuban Repressors in the United States of America", denuncia la presencia en territorio estadounidense de exfuncionarios del gobierno cubano, exmilitares y agentes de inteligencia, a quienes se les acusa de haber participado en la represión contra opositores en la isla.