Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Familias habaneras salieron nuevamente a las calles la noche del martes en medio del colapso eléctrico nacional. En varios barrios se reportaron cacerolazos, quema de basura, consignas contra el régimen y operativos policiales, mientras Cuba sigue atrapada en una crisis energética sin precedentes.

La Habana vivió otra noche de tensión social tras el colapso del Sistema Electroenergético Nacional.

Noche de protestas en La Habana… cubanos salen a la calle en Jaimanitas tras varias horas de apagón. Centro Habana, el Vedado y otras zonas de la capital también se unieron. Video. Lidia Broek pic.twitter.com/uh2vL0E4AA

Vecinos de varios barrios salieron a las calles con cazuelas, consignas y gritos de protesta en medio de apagones que en algunas zonas del país superan las 72 horas consecutivas.

Las manifestaciones se reportaron en puntos como Guanabacoa, Jaimanitas, Centro Habana, Arroyo Arenas y Alamar , según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales.

El reclamo comenzó por la falta de electricidad, pero rápidamente se convirtió en una protesta política contra el régimen.

En videos difundidos desde barrios habaneros se escucha a vecinos golpear cazuelas y gritar consignas de desafío.

Otra noche de protestas en La Habana: cazuelas, himno nacional y gritos de libertad en pleno apagón La Habana volvió a estallar en medio de la desesperación por los apagones, la miseria y el colapso del país. Tras años de crisis eléctrica, con cortes que ya superan las 72 horas… pic.twitter.com/Jv800TWOSf

Una voz repite: “¡Aquí no hay miedo! ¡Aquí no hay miedo, caballeros!”

Otra persona exige: “Abajo la dictadura, abajo el régimen comunista, libertad necesitamos, que nos están matando”.

Las frases reflejan el cambio de tono en las protestas: el reclamo por corriente se mezcla cada vez más con exigencias de libertad y rechazo directo al sistema político.

Cacerolazos y quema de basura en Alamar

En Alamar, vecinos de las zonas 9 y 11 realizaron un cacerolazo y quemaron basura en la calle durante la noche.

La protesta buscó llamar la atención en medio de horas prolongadas sin electricidad y de una creciente frustración por la falta de respuestas oficiales.

La quema de basura también funcionó como barricada improvisada para cerrar el paso y visibilizar el malestar del barrio.

No es la primera vez que Alamar se convierte en escenario de protestas por apagones. En meses recientes ya se habían reportado cacerolazos, tensión policial y denuncias de represión en ese reparto de Habana del Este.

Guanabacoa protesta frente a la desigualdad visible

En La Hata, Guanabacoa, residentes de albergues y edificios cercanos a instalaciones de uso militar protagonizaron otro cacerolazo.

Los vecinos denunciaron una desigualdad evidente: mientras algunas edificaciones vinculadas a estructuras militares mantienen mejores condiciones, familias reubicadas viven entre pisos deteriorados, paredes dañadas, falta de servicios y apagones prolongados.

Cuando agentes policiales llegaron a la zona, los manifestantes respondieron golpeando las cazuelas con más fuerza.

La escena mostró una mezcla de indignación, cansancio y desafío.

Jaimanitas y Playa siguen como focos de protesta

El municipio Playa se ha consolidado como uno de los principales focos de protestas por apagones en La Habana.

En días recientes se reportaron movilizaciones en Jaimanitas, Santa Fe, Miramar, Buenavista y otras zonas, donde los vecinos salieron tras más de 24 horas sin electricidad.

En Jaimanitas, la protesta tuvo un fuerte simbolismo: vecinos se concentraron en la 5ta Avenida, golpearon cazuelas y gritaron consignas como “Libertad” y “Abajo la dictadura”.

El apagón dejó de ser un problema doméstico para convertirse en detonante de protesta ciudadana.

El colapso del SEN encendió la calle

El detonante inmediato fue el nuevo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional, ocurrido el lunes 6 de julio.

La caída dejó al país prácticamente a oscuras en medio de una disponibilidad eléctrica extremadamente baja.

La red operaba con menos de 1.000 MW disponibles frente a una demanda superior a los 3.000 MW, una brecha imposible de sostener.

La salida de unidades termoeléctricas, la falta de combustible y el deterioro de la infraestructura dejaron al sistema sin margen de respuesta.

Termoeléctricas fuera de servicio y falta de combustible

La crisis eléctrica tiene causas acumuladas.

Varias unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento, mientras la generación distribuida sigue limitada por la falta de combustible.

Cuba también enfrenta dificultades para importar petróleo y sostener el funcionamiento de plantas, transporte, servicios comunales y producción.

El resultado es una cadena de apagones prolongados que golpea directamente la vida cotidiana: alimentos que se pudren, niños sin descanso, ancianos expuestos al calor, hospitales bajo presión y familias sin agua por falta de bombeo.

Apagones de más de 72 horas en provincias

Aunque La Habana concentra la visibilidad política, la crisis golpea a todo el país.

En provincias como Matanzas se han reportado cortes de hasta 87 horas consecutivas, mientras en Granma y otras zonas del oriente cubano los apagones han superado las 72 horas.

En la capital, algunos circuitos enfrentan cortes de más de 30 horas o jornadas casi completas sin electricidad.

Para muchas familias, el problema ya no es cuándo se va la luz, sino cuándo vuelve.

Díaz-Canel y la frase que encendió más indignación

Días antes de estas protestas, Miguel Díaz-Canel generó indignación al pedir a los cubanos que tocaran las cazuelas “a los vecinos del norte”, en referencia a Estados Unidos.

La respuesta en las calles fue distinta.

Los cacerolazos no sonaron hacia Washington, sino hacia La Habana.

Los manifestantes culpan al régimen por la falta de soluciones, la represión, la desigualdad, la mala gestión y el deterioro de los servicios básicos.

“Queremos corriente” se convierte en “Libertad”

Las protestas por apagones han evolucionado en los últimos meses.

En un inicio, muchas concentraciones comenzaban con reclamos concretos: “Queremos corriente”, “pongan la luz”, “queremos agua”.

Ahora, cada vez con más frecuencia, esas consignas derivan en gritos de “Libertad” y “Abajo la dictadura”.

Ese cambio revela que el apagón funciona como detonante, pero el malestar acumulado es mucho más profundo.

Arrestos, cortes de internet y operativos policiales

La respuesta del régimen ha incluido operativos policiales, vigilancia, detenciones y reportes de cortes de internet focalizados.

Organizaciones independientes han documentado arrestos vinculados a cacerolazos y protestas recientes, incluidos casos de menores de edad.

El patrón se repite: los vecinos salen a protestar, las autoridades despliegan policías, cortan comunicaciones o reducen la conectividad, y luego intentan identificar a los participantes mediante videos, vigilancia barrial y citaciones.

Junio marcó récord de protestas en Cuba

Las protestas de julio llegan después de un mes de junio marcado por un récord de manifestaciones.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 protestas presenciales en Cuba durante junio de 2026, la cifra mensual más alta documentada hasta ahora.

La Habana concentró la mayoría de esos eventos, con más de 80 protestas reportadas.

La cifra confirma que el descontento ya no es un episodio aislado, sino una tendencia sostenida.

Cubalex documenta arrestos por cacerolazos

Cubalex y otras organizaciones han denunciado arrestos relacionados con protestas y cacerolazos.

Entre los casos que más preocupación generaron está el del rapero Matos MC K-LIBRE, trasladado a la prisión de Valle Grande bajo acusaciones vinculadas a protestas en La Habana.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una acción urgente por su caso y pidió información al régimen cubano.

La represión contra artistas, activistas y vecinos intenta frenar una ola de protestas que el Gobierno no logra apagar.

La Embajada de EE.UU. emite alerta por el apagón

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad tras el colapso del sistema eléctrico.

Recomendó a sus ciudadanos cargar teléfonos y baterías portátiles, almacenar agua y alimentos no perecederos, disponer de linternas y prepararse para interrupciones prolongadas de electricidad, internet y telefonía móvil.

La alerta también advirtió sobre la posibilidad de protestas y recomendó evitar concentraciones de personas.

A días del aniversario del 11J

Las nuevas protestas ocurren a pocos días del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, fecha de las mayores manifestaciones populares en Cuba en décadas.

Ese contexto carga de simbolismo cada cacerolazo y cada concentración barrial.

Para el régimen, cualquier protesta en esta fecha representa un riesgo político mayor.

Para muchos cubanos, salir a la calle es una forma de decir que el miedo ya no alcanza para contener la desesperación.

Una protesta contra el apagón y contra el sistema

La noche del martes dejó una imagen clara: familias sin luz, sin comida refrigerada, sin descanso y sin respuestas decidieron salir a la calle.

La protesta no fue organizada por partidos ni estructuras formales.

Fue una reacción espontánea de vecinos agotados por el calor, la oscuridad, la falta de agua y la sensación de abandono.

El régimen puede culpar a Estados Unidos, pero las cazuelas siguen sonando dentro de Cuba.

Y cada vez suenan más fuerte contra La Habana.