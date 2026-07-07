URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

El artista cubano, fundador del Movimiento San Isidro y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue retirado este martes de la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Activistas cercanas aseguran que no se encuentra en su casa de El Cerro ni en San Isidro, mientras crece la incertidumbre sobre las condiciones de su traslado.

El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara , de 38 años, fue sacado este martes de la prisión de máxima seguridad de Guanajay , en la provincia de Artemisa, según denunciaron activistas y allegados en una comunicación difundida en la página oficial del artista.

La información generó alarma inmediata entre familiares, amigos y defensores de derechos humanos, debido a que inicialmente no se confirmó su destino ni las condiciones en que fue trasladado.

“Hasta este momento, desconocemos su paradero. No tenemos más información sobre dónde está ni bajo qué condiciones fue trasladado”, indicaron las activistas Yanelys Núñez y Anamely Ramos , amigas cercanas del artista.

De acuerdo con la denuncia difundida por su entorno, la familia confirmó que Otero Alcántara no se encuentra en su vivienda de El Cerro , en La Habana.

Tampoco habría sido localizado en San Isidro , el barrio donde desarrolló buena parte de su activismo artístico y político.

Yanelys Núñez explicó que la información sobre su salida de Guanajay llegó a través de otros reclusos de la prisión.

“Lo que sí hemos confirmado es que no está en su casa en El Cerro ni en San Isidro. Hasta que no tengamos noticias de primera mano lo damos como desaparecido”, declaró a Martí Noticias.

El País reporta traslado a una dependencia oficial

Mientras familiares y activistas denunciaban incertidumbre sobre su paradero, el diario El País informó que Otero Alcántara habría sido trasladado a una dependencia oficial a la espera de su liberación definitiva.

Hasta el momento, no se ha divulgado una confirmación pública directa del artista ni una explicación oficial transparente de las autoridades cubanas sobre el procedimiento, el lugar exacto donde se encuentra o las condiciones de su salida de prisión.

El caso continúa en desarrollo.

Su condena vencía el 9 de julio

La salida de Otero Alcántara ocurre apenas días antes de la fecha prevista para el cumplimiento oficial de su condena.

Según había informado Martí Noticias, su excarcelación estaba fijada para el 9 de julio de 2026, de acuerdo con la fecha establecida por el Tribunal Supremo de Cuba.

Activistas habían advertido en los días previos que temían que el régimen intentara prolongar su encarcelamiento, fabricar una nueva causa o provocarlo dentro de la prisión para justificar nuevas medidas en su contra.

Un símbolo del arte independiente cubano

Luis Manuel Otero Alcántara es uno de los artistas independientes más reconocidos de Cuba.

Fundador del Movimiento San Isidro, se convirtió en una figura central de la resistencia cultural contra la censura estatal, especialmente tras sus performances críticos y su oposición al Decreto 349, una norma denunciada por artistas y activistas como un instrumento de control sobre la creación artística.

Su casa en San Isidro funcionó durante años como espacio de encuentro, debate, arte y denuncia.

Detenido antes de sumarse a las protestas del 11J

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, después de anunciar públicamente que intentaría sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en distintas ciudades del país.

Fue arrestado antes de llegar a la manifestación y posteriormente trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

En junio de 2022 fue condenado a cinco años de cárcel en un juicio celebrado a puerta cerrada.

Condenado por delitos usados contra el disenso

El régimen cubano lo condenó por delitos como ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

La acusación estuvo vinculada a acciones artísticas como el performance Drapeau, en el que utilizó la bandera cubana como parte de una obra de protesta, y a su participación en expresiones públicas de disenso junto a otros artistas y activistas.

Organizaciones internacionales han denunciado que el proceso estuvo marcado por irregularidades y que los cargos respondieron a motivaciones políticas.

Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia

Amnistía Internacional reconoció a Otero Alcántara como preso de conciencia y ha exigido en varias ocasiones su liberación inmediata e incondicional.

La organización denunció que fue encarcelado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y por defender el derecho de los artistas cubanos a crear sin censura estatal.

Durante su encarcelamiento, su salud se deterioró y sus allegados denunciaron restricciones de comunicación, falta de atención médica adecuada y presiones psicológicas.

Huelgas de hambre y denuncias desde prisión

A lo largo de su reclusión, Otero Alcántara protagonizó varias huelgas de hambre y sed como forma de protesta.

Desde Guanajay denunció condiciones carcelarias severas, aislamiento, falta de atención médica y maniobras de la Seguridad del Estado para quebrar su resistencia.

En meses recientes, activistas habían advertido que el artista temía que las autoridades intentaran extender su condena o abrirle una nueva causa antes de su excarcelación.

La ONU y Estados Unidos habían reclamado su libertad

La noticia de su salida de Guanajay ocurre en un momento de fuerte presión internacional sobre el régimen cubano.

Este mismo martes, durante una sesión en Naciones Unidas, el embajador estadounidense Mike Waltz mencionó el caso de Otero Alcántara al denunciar la existencia de presos políticos en Cuba.

El diplomático lo presentó como un artista encarcelado por ejercer su libertad creativa y exigió su liberación ante la comunidad internacional.

La incertidumbre crece por el silencio oficial

El régimen cubano no ha ofrecido hasta ahora una explicación pública detallada sobre el traslado.

Esa falta de transparencia alimenta la preocupación de familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos.

En Cuba, los traslados sin información clara han sido denunciados en múltiples ocasiones como una práctica intimidatoria contra presos políticos, opositores y activistas.

Por eso, el entorno de Otero Alcántara exige una confirmación directa, garantías de seguridad y acceso inmediato a su familia.

¿Liberación real o traslado controlado?

La gran pregunta es si la salida de Guanajay representa una liberación definitiva o un traslado controlado por la Seguridad del Estado.

Para sus allegados, la prioridad es confirmar su ubicación, su estado físico y mental, y si realmente recuperará su libertad sin condiciones.

Activistas han advertido que una excarcelación sin garantías, vigilancia permanente o presiones para abandonar Cuba no puede presentarse como una liberación plena.

Un caso que marca a Cuba y al exilio

Luis Manuel Otero Alcántara se convirtió en una de las figuras más visibles de la represión contra el arte independiente cubano.

Su encarcelamiento tuvo impacto dentro de la isla, en el exilio y en organismos internacionales.

Su eventual salida de prisión, si se confirma plenamente, sería una victoria simbólica para la sociedad civil cubana, pero también dejaría abiertas preguntas sobre los demás presos políticos que continúan encarcelados.

Un símbolo que el régimen no logró apagar

Durante casi cinco años, Otero Alcántara permaneció preso por desafiar al poder desde el arte.

Su figura representa a una generación de cubanos que convirtió la creación artística en protesta cívica y que pagó con cárcel, vigilancia, censura y exilio el costo de disentir.

Hoy, su salida de Guanajay abre una nueva etapa de incertidumbre.

La exigencia de sus familiares y amigos es clara: saber dónde está, bajo qué condiciones fue trasladado y garantizar que su libertad sea real, no otra forma de control.