EEUU DESENMASCARA AL RÉGIMEN DE CUBA ANTE LA ONU : mostró los rostros de varios presos políticos cubanos

El embajador estadounidense Mike Waltz convirtió una sesión sobre el embargo en una denuncia frontal contra la represión en Cuba. Mostró fotografías de opositores, artistas y músicos encarcelados, mientras la isla atravesaba otro apagón nacional tras el colapso del Sistema Electroenergético Nacional.

Estados Unidos elevó este martes el tono contra el régimen cubano ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz , exhibió fotografías de presos políticos cubanos durante una sesión convocada para debatir el embargo estadounidense contra Cuba.

La intervención ocurrió en un momento especialmente simbólico: mientras La Habana intentaba presentar a Estados Unidos como responsable de la crisis económica, Cuba atravesaba una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional , con millones de personas afectadas por apagones.

Desde el inicio de su discurso, Waltz intentó cambiar el eje del debate.

Frente al reclamo cubano contra el embargo, el diplomático sostuvo que el verdadero bloqueo no es el de Washington, sino el que el régimen ejerce sobre los derechos de sus propios ciudadanos.

Según su planteamiento, la dictadura cubana bloquea la libertad de expresión, la libre empresa, la fe, el disenso, los derechos políticos y la esperanza de su pueblo.

La frase marcó el tono de una intervención diseñada para desmontar la narrativa oficial de La Habana ante la comunidad internacional.

El apagón nacional como telón de fondo

Waltz aprovechó el colapso eléctrico que golpeaba a la isla para subrayar la contradicción entre el discurso del régimen y la realidad cotidiana de los cubanos.

El embajador recordó que Cuba volvía a estar en la oscuridad tras otro apagón nacional y acusó a la cúpula gobernante de garantizar electricidad para sus instalaciones mientras familias, hospitales y barrios enteros sufrían la falta de corriente.

La referencia al apagón convirtió el debate diplomático en una denuncia directa sobre el deterioro interno del país.

Fotos de presos políticos ante los delegados

El momento más fuerte del discurso llegó cuando Waltz mostró ante los delegados fotografías de cubanos encarcelados por motivos políticos, según Estados Unidos y organizaciones independientes.

Uno de los primeros rostros fue el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y artista contestatario condenado a cinco años de prisión.

Waltz sostuvo que su “delito” fue ser artista y denunciar públicamente al régimen.

La condena de Otero Alcántara vence el 9 de julio, apenas días después de la sesión en Naciones Unidas.

Maykel Osorbo y el castigo por “Patria y Vida”

El embajador también mencionó a Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, rapero cubano y coautor de “Patria y Vida”, canción convertida en himno de protesta contra el régimen.

Osorbo fue condenado a nueve años de prisión.

Para Waltz, su caso resume la criminalización de la música, la crítica y el arte independiente en Cuba.

El diplomático insistió en que estos presos no son violentos ni portan armas, sino que escriben canciones, poemas y mensajes de libertad.

Duannis León Taboada y otros nombres en la ONU

Waltz también mencionó al poeta Duannis León Taboada, de 24 años, condenado a 14 años de prisión y recluido en condiciones denunciadas por activistas.

Además, hizo referencia a otros casos de activistas y opositores encarcelados, incluidos los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, cuya detención ha sido cuestionada por organismos internacionales.

Al leer nombres y mostrar rostros, el embajador buscó romper la abstracción diplomática y colocar víctimas concretas frente a los delegados.

“No llevan armas: llevan flores, poemas y canciones”

Uno de los momentos más citados del discurso fue cuando Waltz afirmó que los presos políticos cubanos no son personas violentas.

“No llevan armas”, dijo en esencia. “Llevan flores, escriben poemas y canciones”.

El mensaje buscó presentar la represión cubana como una persecución contra expresiones pacíficas de disenso.

Para Washington, esos casos demuestran que el régimen no encarcela delitos, sino libertad.

Bruno Rodríguez interrumpe el discurso

La intervención de Waltz provocó una reacción inmediata de la delegación cubana.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla interrumpió el discurso mediante mociones de orden y acusó a Estados Unidos de mentir sobre Cuba.

La presidencia de la Asamblea permitió que Waltz continuara su intervención.

El diplomático estadounidense respondió que la verdad incomoda y que denunciar la represión no constituía una falta de respeto.

“Esto no es La Habana”

Durante la tensión en la sala, Waltz respondió a los golpes de mesa y protestas de la delegación cubana con una frase directa: “Esto no es La Habana”.

El embajador dijo que Estados Unidos no sería silenciado en la ONU como, según él, el régimen silencia a los cubanos dentro de la isla.

La frase se convirtió rápidamente en uno de los momentos más virales de la sesión.

Acusaciones contra la nomenclatura cubana

Waltz también apuntó contra la élite del régimen.

Cuestionó el estilo de vida de altos dirigentes cubanos en contraste con la pobreza, el hambre, los apagones y la escasez que enfrenta la población.

Durante su intervención, lanzó acusaciones sobre privilegios, bienes de lujo, mansiones y recursos bajo control de la cúpula.

También señaló a GAESA, el conglomerado militar cubano, como una estructura que controla una parte sustancial de la economía nacional sin que esos recursos lleguen al pueblo.

GAESA en el centro de la presión estadounidense

El nombre de GAESA volvió a ocupar un lugar central en el discurso de Washington.

Estados Unidos acusa al conglomerado militar de controlar sectores estratégicos como turismo, puertos, tiendas en divisas, bancos, logística y comercio exterior.

Para la administración Trump, GAESA funciona como el corazón financiero de la élite cubana.

El régimen, en cambio, sostiene que las sanciones contra esas estructuras buscan asfixiar la economía del país.

Cuba pidió la sesión sobre el embargo

La sesión extraordinaria fue convocada a petición de Cuba para debatir el embargo estadounidense.

La Asamblea General aprobó abrir el debate con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones.

Aunque el resultado permitió a La Habana instalar nuevamente el tema en la ONU, el margen fue menor al apoyo obtenido por Cuba en votaciones anteriores sobre el embargo.

Washington intentó convertir esa pérdida relativa de respaldo en señal de que la narrativa cubana enfrenta mayor resistencia internacional.

Una sesión marcada por el colapso eléctrico

El debate ocurrió en paralelo al apagón nacional provocado por la desconexión total del sistema eléctrico cubano.

El colapso dejó a millones de personas sin electricidad y obligó a activar microsistemas para hospitales, servicios de agua, comunicaciones y otras instalaciones vitales.

Ese contexto permitió a Waltz presentar la crisis energética no solo como un problema de sanciones, sino como resultado de décadas de mala gestión, corrupción, represión e infraestructura deteriorada.

El régimen culpa a Estados Unidos

La Habana insiste en que la crisis económica y energética es consecuencia directa del embargo, las sanciones y las restricciones al suministro de combustible.

Bruno Rodríguez denunció ante la ONU una política de asfixia y acusó a Washington de promover una guerra económica contra Cuba.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel también ha responsabilizado a Estados Unidos por el colapso eléctrico, al que presenta como parte de una estrategia para provocar un estallido social.

Washington acusa al régimen de usar el embargo como excusa

Waltz rechazó esa lectura.

Según el embajador, el régimen cubano usa el embargo como única explicación para esconder el fracaso de su modelo económico y la represión política.

En su discurso, sostuvo que La Habana no busca soluciones reales, sino mantener un relato internacional que le permita presentarse como víctima mientras encarcela a quienes disienten.

“Estén del lado del pueblo cubano”

El cierre de Waltz fue una exigencia directa a las delegaciones presentes.

Pidió a los países ponerse del lado del pueblo cubano y no del régimen que, según afirmó, ha quebrado a la isla.

Para el diplomático, no es posible respaldar simultáneamente a los cubanos de a pie y a la estructura política que los reprime.

Su mensaje final fue político y moral: llegó la hora de elegir.

Una batalla diplomática con rostros concretos

La intervención de Estados Unidos buscó cambiar la imagen habitual del debate sobre Cuba en la ONU.

En lugar de limitarse a sanciones, cifras comerciales o resoluciones diplomáticas, Waltz colocó sobre la mesa los rostros de presos políticos cubanos.

La sesión dejó una escena difícil de ignorar: mientras el régimen denunciaba el embargo, Estados Unidos mostraba fotografías de artistas, músicos y opositores encarcelados.

El debate sobre Cuba ya no giró solo alrededor del embargo.

También giró alrededor de la libertad.