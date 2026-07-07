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Cuba recupera parte de su interconexión eléctrica tras apagón nacional

LA HABANA (AP) — El sistema energético cubano comenzó el martes una paulatina reconexión tras una caída nacional que dejó la víspera a millones de cubanos a oscuras, informaron las autoridades.

Varias personas caminan por una calle iluminadas con linternas durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Varias personas caminan por una calle iluminadas con linternas durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

El restablecimiento parcial ya ha logrado conectar desde la localidad de Mariel, en las afueras de La Habana, hasta la provincia oriental de Sancti Spíritus, por lo que aún faltan los extremos este y oeste de la isla.

El director del Despacho Nacional de Carga de la estatal Unión Eléctrica, Félix Estrada, indicó a medios de prensa locales que se ha logrado dar electricidad a “centros vitales de esos territorios” como hospitales, centrales de telefonía e industrias prioritarias.

El apagón nacional —cuyas causas aún no se han informado— comenzó al mediodía del lunes y dejó sin luz a casi 10 millones de personas. También afectó servicios básicos como el abastecimiento de agua y dificultó la cocción de alimentos, pues cientos de miles de familias dependen de la electricidad para ello.

Las autoridades indicaron que el objetivo del martes es consolidar el sistema energético desde La Habana hasta Sancti Spíritus e incorporar paulatinamente las unidades termoeléctricas a lo largo del país. Provincias como Villa Clara todavía tienen poblados sin luz y en Las Tunas hay “microislas” de generación para brindar fluido a algunas poblaciones.

En la capital isleña lugares como Habana del Este, la Plaza de la Revolución o Cerro tuvieron electricidad desde la madrugada, pero el suministro era intermitente, constató The Associated Press.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con sanciones a quienes vendan petróleo a la isla. La consecuencia fue una semiparalización de la nación caribeña que ya transitaba una severa crisis.

Trump aseguró que su política busca presionar cambios en el modelo político y económico de la isla. Cuba sostuvo que está siendo sometida a un “castigo colectivo” contra sus ciudadanos.

FUENTE: AP

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