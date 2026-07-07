El Cangrejo se presenta como heredero de la dictadura cubana ¿QUE PASARA CON DIAZ-CANEL?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”, habló por primera vez con un medio estadounidense y se mostró dispuesto a negociar con Donald Trump. Aunque no ocupa un cargo oficial en el Gobierno cubano, su cercanía al núcleo familiar de los Castro, su rango dentro del MININT y sus contactos con altos funcionarios de Washington lo colocan como una figura clave en el tablero Cuba-Estados Unidos.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exgobernante Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo” , concedió su primera entrevista a un medio estadounidense y dejó una frase que sacudió el escenario político cubano: “Si en algún momento la revolución me necesita, lo haré” .

La entrevista fue publicada por USA Today y realizada durante dos días de conversaciones en junio en La Habana.

El lugar elegido tuvo una fuerte carga simbólica: la oficina que fue de su abuelo en el Centro de Convenciones de La Habana , sede del Parlamento cubano.

Desde ese espacio asociado al poder histórico del castrismo, Rodríguez Castro se presentó como una figura dispuesta a intervenir si el sistema lo requiere.

El mensaje más directo fue su disposición a negociar con la administración estadounidense.

Rodríguez Castro afirmó que puede negociar con cualquier persona designada por Estados Unidos y que, si se le da la oportunidad, también lo haría con Donald Trump.

La declaración llega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, con sanciones contra estructuras del régimen, presión sobre GAESA, crisis energética extrema, apagones nacionales y crecientes señales de desgaste interno.

Aunque el Gobierno cubano no lo ha nombrado oficialmente como negociador, su aparición pública sugiere que sectores del poder intentan proyectarlo como interlocutor informal.

Sin cargo oficial, pero dentro del círculo de poder

El Cangrejo no ocupa un cargo formal en el Ejecutivo cubano ni aparece como ministro, diputado o dirigente visible del Partido Comunista.

Sin embargo, su influencia no depende de un puesto público.

Es coronel del Ministerio del Interior, fue cercano al dispositivo de seguridad de Raúl Castro y forma parte directa de la familia que ha dominado la política cubana desde 1959.

Ese perfil lo convierte en un operador de poder discreto: sin exposición institucional formal, pero con acceso a espacios donde se toman decisiones sensibles.

El despacho de Raúl Castro como escenario

La imagen descrita en la entrevista resulta políticamente calculada.

Rodríguez Castro recibió al periodista en el despacho de su abuelo, desde un lugar que simboliza continuidad, herencia y autoridad dentro del régimen.

Su vestimenta también llamó la atención: jeans ajustados, camiseta negra de Hugo Boss y zapatillas Hermès, una estética de lujo que contrasta con la realidad de millones de cubanos sometidos a apagones, escasez, bajos salarios y deterioro de los servicios básicos.

Ese contraste alimenta una de las críticas centrales hacia la élite cubana: una cúpula que habla de sacrificio mientras vive lejos de la precariedad cotidiana.

“Nunca me ha interesado la política”

Durante la entrevista, Rodríguez Castro intentó presentarse como alguien sin ambiciones políticas personales.

“Nunca me ha interesado la política. Nunca ha sido una vocación mía”, dijo.

Pero inmediatamente dejó abierta la puerta a asumir un rol mayor: si la revolución lo necesita, estaría dispuesto a dar el paso.

La frase fue interpretada como una señal de disponibilidad y como una posible construcción pública de su figura ante una transición interna o una negociación con Estados Unidos.

Hijo de López-Calleja y heredero del entramado económico-militar

Raúl Guillermo Rodríguez Castro es hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exjefe de GAESA, el conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía cubana.

GAESA ha sido durante años el centro financiero del poder militar en la isla, con intereses en turismo, comercio, bancos, logística, tiendas en divisas, remesas y operaciones portuarias.

Ese vínculo familiar coloca a El Cangrejo en una posición especialmente sensible: nieto de Raúl Castro, hijo de quien dirigió el aparato económico-militar y figura vinculada al Ministerio del Interior.

“El nieto preferido” de Raúl Castro

El perfil de Rodríguez Castro ha sido descrito por analistas como el de una figura criada dentro del poder.

Creció cerca de sus abuelos, se mudó con ellos a los 18 años y desde joven tuvo acceso a reuniones de Estado y debates internos entre Fidel y Raúl Castro.

Frank Mora, profesor de política y relaciones internacionales de la Florida International University, lo definió como el nieto preferido de Raúl Castro.

Esa cercanía familiar explica por qué su aparición pública no puede leerse como un gesto aislado.

De Los Camilitos a la Universidad de La Habana

Rodríguez Castro estudió en la escuela militar Los Camilitos, una institución tradicionalmente vinculada a la formación de cuadros para las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad.

Posteriormente se graduó en Contabilidad y Finanzas en la Universidad de La Habana.

Su formación combina disciplina militar, conocimiento financiero y acceso directo al círculo histórico del poder, tres elementos que encajan con el perfil de una figura preparada para operar en negociaciones económicas y políticas.

Reunión con el director de la CIA

El papel de El Cangrejo ganó visibilidad internacional después de su reunión con el director de la CIA, John Ratcliffe, en La Habana.

La visita ocurrió en mayo de 2026 y fue una de las señales más claras de que, pese al discurso duro entre ambos gobiernos, existen canales directos de comunicación.

Ratcliffe se reunió con altos funcionarios cubanos, incluido Rodríguez Castro, para tratar temas de inteligencia, seguridad y estabilidad económica.

Para muchos analistas, la presencia del nieto de Raúl Castro en esa reunión confirmó su rol como interlocutor de confianza.

The National: la primera señal internacional

Antes de hablar con USA Today, Rodríguez Castro ya había concedido una entrevista a The National, un medio con sede en Emiratos Árabes Unidos.

En esa conversación defendió las 176 medidas económicas aprobadas por el régimen cubano, presentadas como el mayor paquete de reformas en décadas.

También sostuvo que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y que está dispuesta a dialogar bajo condiciones de respeto e igualdad.

Sin embargo, admitió que los contactos con Washington no habían producido resultados concretos.

Reformas económicas sin apertura política

El paquete de 176 medidas incluye elementos como banca privada, casas de cambio, participación de capital privado, compra de acciones, inversión extranjera y mayor margen para actores no estatales.

El régimen presenta esas medidas como una transformación económica necesaria para enfrentar la crisis.

Washington, sin embargo, las ha recibido con escepticismo y ha exigido reformas políticas reales, liberación de presos políticos y cambios estructurales en materia de derechos humanos.

La administración Trump considera que las reformas económicas no son suficientes si el Partido Comunista mantiene intacto el control político.

Rubio responde con nuevas sanciones

Pocos días después de las reformas, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades vinculadas a GAESA y sectores estratégicos de la economía cubana.

Entre las entidades sancionadas figuran el Banco Financiero Internacional, Rafin, Almacenes Universales, GeoMinera y Antillana de Acero.

Washington acusa a GAESA de funcionar como músculo financiero de la élite cubana y de desviar recursos para sostener represión, espionaje e influencia exterior.

La Habana, por su parte, denuncia esas sanciones como parte de una estrategia de asfixia económica.

El contraste entre lujo y apagones

La entrevista de El Cangrejo se publica mientras Cuba atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente.

La isla enfrenta apagones masivos, colapso del Sistema Electroenergético Nacional, escasez de combustible, falta de medicamentos, deterioro de hospitales y un éxodo sostenido.

En ese contexto, la imagen de una figura de la familia Castro hablando desde el despacho de Raúl, vestida con marcas de lujo y presentándose como posible negociador, provoca un contraste difícil de ignorar.

Para muchos cubanos, el problema no es solo quién negocia, sino en nombre de quién y para preservar qué sistema.

¿Heredero, emisario o figura de transición?

El Cangrejo insiste en que no busca la política, pero sus declaraciones lo colocan inevitablemente en el centro del debate sucesorio.

Su apellido, su vínculo con GAESA, su rango en el MININT y su presencia en reuniones de alto nivel lo convierten en una figura de transición posible dentro del régimen.

La gran pregunta es si su aparición responde a una estrategia calculada para mostrar una cara joven del castrismo ante Washington o si realmente representa una corriente interna dispuesta a negociar cambios económicos más profundos.

La frase que define su aparición pública

“Si la revolución necesita que dé el paso, lo haré”.

Esa frase resume el mensaje político de Rodríguez Castro.

No se presenta como opositor, ni como reformista democrático, ni como ruptura generacional. Se presenta como continuidad disponible.

Su disposición a negociar con Trump no implica abandonar los principios del régimen, sino buscar una salida negociada que preserve el núcleo de poder.

Un nuevo rostro para el viejo poder

La aparición pública de El Cangrejo no significa que exista una transición abierta en Cuba.

Pero sí confirma que el régimen está moviendo fichas en medio de una crisis histórica.

Mientras Díaz-Canel enfrenta desgaste interno y Raúl Castro continúa como referencia simbólica del poder, Rodríguez Castro emerge como una figura capaz de hablar con Washington, defender reformas económicas y representar a la familia Castro sin ocupar todavía la primera línea institucional.

El futuro dirá si fue solo una entrevista calculada o el inicio de una operación política más grande.