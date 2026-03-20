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Caravana de más de 500 delegados de 30 países se da cita en Cuba con ayuda humanitaria

LA HABANA (AP) — Unos 500 delegados de 30 países se preparan para llegar a Cuba el viernes y sábado como parte de una caravana de solidaridad llevando consigo unas 20 toneladas de ayuda humanitaria, en medio una severa crisis energética en la nación caribeña.

Un vendedor ambulante de pasteles camina por el centro de la calle en busca de clientes en La Habana, Cuba, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)
Un vendedor ambulante de pasteles camina por el centro de la calle en busca de clientes en La Habana, Cuba, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa) AP

Los miembros de “Nuestra América Convoy a Cuba” llegarán por vía aérea desde Italia, Francia, España, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos y por mar con tres embarcaciones desde México en una suerte de flotilla, informaron los organizadores el jueves por la noche.

Un grupo de los activistas arribó incluso a manera de avanzada el miércoles a la capital cubana y ya entregaron insumos de donación en hospitales.

Paneles solares, alimentos y medicamento contra el cáncer son algunos de los productos que forman parte de la cooperación para la isla, semiparalizada en su vida económica y social luego que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera en enero un cerco energético y agravara una crisis económica de un lustro presionando un cambio de modelo político en Cuba.

"Al final somos decenas y decenas de delegados y delegadas y representamos en este convoy a millones de personas”, dijo en conferencia de prensa el estadounidense David Adler, coordinador de la Internacional Progresista y uno de los organizadores de la caravana. “Este castigo colectivo no podemos permitirlo, no podemos normalizarlo”.

Adler indicó que esperan, a partir de la presencia de los activistas en la isla, lograr una coalición internacional de solidaridad para evitar las aspiraciones de “recolonización” de los países de la región por parte de Estados Unidos y del presidente Trump.

“No sólo el presidente Trump, sino la clase política norteamericana amenaza la paz del pueblo cubano”, dijo por su parte Manolo de los Santos, de la organización Peoples Forum —otra de las organizadoras.

Según De los Santos, asistir a la isla en estos momentos no solamente es “desafiar el bloqueo” estadounidense, sino impedir también “otra Gaza en América”, dijo en referencia a la crisis humanitaria ocasionada por los ataques iraníes, con apoyo estadounidense, contra territorio palestino en Oriente Medio.

Varios analistas y líderes regionales, entre ellos la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, han advertido sobre una posible crisis humanitaria en Cuba tras la implementación del cerco energético por parte de Estados Unidos en enero pasado.

Adler agregó que tanto la flotilla que fue a Gaza como la que se dirige a Cuba coinciden en varios de sus adherentes. Para el caso de la isleña, además de activistas sociales hay representados sindicatos, partidos políticos, como Morena de México, el Partido de los Trabajadores de Brasil o el Frente Amplio de Uruguay, así como personalidades.

Algunas figuras ya confirmaron su viaje, incluyendo el parlamentario británico Jeremy Corbyn, la senadora colombiana Clara López, el español Pablo Iglesias, el líder sindicalista estadounidense Chris Smalls y el activista humanitario brasileño Thiago Avila.

Luego de varias semanas en que la única ayuda recibida por Cuba fue de México —que envió en tres ocasiones víveres y productos de aseo a la isla—, en las últimas semanas comenzaron a organizarse grupos de apoyo y donaciones de otros países que pasaron de las declaraciones de solidaridad a los hechos al hacer efectivo sus aportes.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció en su cuenta de X la llegada la víspera de la avanzada de la caravana internacional “Nuestra América”.

“Traen cargas de ayuda contra el intento de asfixiarnos. Bienvenida una vez más la ternura de los pueblos. La solidaridad siempre retorna a quienes la practican sin otro interés que el bienestar humano”, expresó el mandatario.

Entre los convocantes se encuentra la ambientalista Greta Thunberg, quien lamentó el “sufrimiento” que vive el pueblo cubano.

Por su parte, Brasil anunció que enviará 20.000 toneladas de alimentos, sobre todo de arroz, frijoles y leche en polvo, y un grupo de parlamentarios chilenos arribó también con ayuda el jueves.

FUENTE: AP

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