americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
José Daniel Ferrer

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

Se filtra el video del exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba. Las imágenes, presuntamente difundidas por la Seguridad del Estado, intentan mostrar una salida “voluntaria”, aunque el opositor fue desterrado tras más de cuatro años de prisión y torturas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
josé Daniel Ferrer

Un video recientemente filtrado muestra el momento exacto en que el líder opositor cubano, José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), abordó el vuelo que lo trasladó al exilio desde el Aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

Las imágenes, compartidas en redes sociales como Facebook y X, muestran a Ferrer acompañado de funcionarios y presuntos agentes de la Seguridad del Estado, bajo estrictas medidas de seguridad. El material fue grabado desde un área cercana a la pista y captura el embarque del opositor, así como la vigilancia de la tripulación y del aeropuerto.

Embed

Filtración con fines de manipulación

Según usuarios en redes, el video habría sido filtrado por la Seguridad del Estado con la intención de mostrar que Ferrer no salió esposado ni sometido, en un intento de blanquear la salida forzada del líder opositor. Sin embargo, tras más de cuatro años de prisión, golpizas y torturas, la realidad es que el régimen lo expulsó del país de manera coercitiva, lo que sus familiares califican como exilio forzado.

Amplio despliegue policial en Santiago de Cuba

El comunicador Yosmany Mayeta Labrada reportó en Facebook que desde la rotonda de acceso hasta la terminal del aeropuerto se desplegó un amplio operativo policial, controlando el paso de vecinos y restringiendo la presencia de periodistas.

Un microbús de la Seguridad del Estado, con matrícula P 245 145, trasladó a Ferrer y a su familia desde su residencia en el barrio santiaguero de Altamira hasta el aeropuerto. Estuvieron acompañados por personal consular estadounidense, según confirmaron vecinos que presenciaron la salida.

Reencuentro con la familia y comentarios del opositor

En la conferencia de prensa ofrecida tras su llegada a Miami, Ferrer relató que no vio a su familia hasta el momento de embarcar y expresó su temor de ser trasladado sin ellos. Su esposa describió la espera como “eterna”, entre demoras y tensión en el aeropuerto de Santiago de Cuba.

Ferrer agregó con ironía que los oficiales que lo escoltaron desde la prisión hasta el avión se mostraron “sorprendentemente amables”, los mismos que durante años lo golpearon y torturaron. Incluso bromeó sobre nombrarlos ministros del Interior, debido a su cambio inesperado de actitud durante el traslado.

Exilio forzado y nueva etapa de lucha

Aunque el régimen afirma que Ferrer “aceptó voluntariamente” salir del país, diversas fuentes aseguran que no se le permitirá regresar a Cuba. Su destierro marca el cierre de uno de los capítulos más duros de la represión política en la isla y el inicio de una nueva etapa de activismo desde el exilio para el líder de la UNPACU.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
elian gonzalez sale de cuba rumbo a mexico

Elián González sale de Cuba rumbo a México

ministro de salud de cuba minimiza brote en matanzas y niega muertes por dengue pese al colapso sanitario

Ministro de Salud de Cuba minimiza brote en Matanzas y niega muertes por dengue pese al colapso sanitario

alex otaola lanza en miami la fundacion cubana anticomunista: vamos a liberar a cuba

Alex Otaola lanza en Miami la Fundación Cubana Anticomunista: "Vamos a liberar a Cuba"

luis robles llega a espana como exiliado tras anos de represion en cuba

Luis Robles llega a España como exiliado tras años de represión en Cuba

Destacados del día

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos
ULTIMA HORA

VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Joven madre cubana muere en trágico accidente vehicular en Colorado

Joven madre cubana muere en trágico accidente vehicular en Colorado

Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter