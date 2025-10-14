VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó un nuevo operativo militar en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela , donde fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha vinculada al narcotráfico, dejando seis muertos . La acción forma parte de la ofensiva de Washington contra redes de narcoterrorismo en el Caribe .

Trump informó que el ataque se realizó bajo su autoridad como Comandante en Jefe , con órdenes del Secretario de Defensa en coordinación con el Comando Sur de EE.UU. (USSOUTHCOM) . Según el mandatario, la embarcación estaba conectada al Cártel de los Soles , transitaba rutas conocidas de tráfico de drogas y transportaba narcóticos confirmados por la inteligencia estadounidense.

Un video difundido por Trump mostró la lancha inmóvil en el mar y el impacto de un misil que la destruye completamente. No se reportaron víctimas entre las fuerzas estadounidenses.

La campaña de Washington en la región incluye barcos de guerra y aviones F-35 , con el objetivo oficial de combatir el tráfico de drogas . Trump ha acusado al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar un cartel de narcotráfico , lo que motivó cargos por narcoterrorismo contra el mandatario.

El gobierno de Maduro, con el respaldo del ministro de Interior Diosdado Cabello , calificó el ataque como una agresión armada destinada a imponer un cambio de régimen y apropiarse de recursos naturales. Se anunció la activación del plan de defensa “Independencia 200” , movilizando milicias, reservistas y pueblos indígenas.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) —integrada por Cuba, Venezuela , Nicaragua y Bolivia— condenó las acciones de EE.UU., calificándolas de “incursión ilegal”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez describió los ataques a lanchas como “ejecuciones extrajudiciales” .

Debates en Washington sobre la constitucionalidad del ataque

En EE.UU., legisladores y analistas legales cuestionan la legalidad de los ataques letales en aguas internacionales. Varios congresistas demócratas exigieron detalles sobre los carteles considerados organizaciones terroristas, recordando que solo el Congreso puede declarar la guerra según la Constitución.

Se informó que un memorándum del Departamento de Justicia permitiría la participación de la CIA en este tipo de operaciones, aunque la fiscal general Pam Bondi evitó confirmarlo. Expertos en seguridad, como Evan Ellis del Colegio de Guerra del Ejército, advirtieron sobre un 50% de probabilidad de escalada militar si la situación no se resuelve antes de fin de año.

Cooperación regional y seguridad

En paralelo, el almirante Alvin Holsey, jefe del USSOUTHCOM, visitó Granada y Antigua y Barbuda para reforzar la cooperación en seguridad y evaluar la instalación temporal de radares y personal técnico estadounidense en el aeropuerto internacional de Granada. Autoridades locales aclararon que cualquier decisión se tomará respetando soberanía e interés nacional.