americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos

Trump confirma ataque letal contra una lancha vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela. Seis muertos en operación del Comando Sur de EE.UU. contra el narcotráfico en el Caribe.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-10-14 at 3.19.01 PM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo operativo militar en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, donde fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha vinculada al narcotráfico, dejando seis muertos. La acción forma parte de la ofensiva de Washington contra redes de narcoterrorismo en el Caribe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpTruthOnX/status/1978158588649763288&partner=&hide_thread=false

Ataque letal autorizado por Trump

Trump informó que el ataque se realizó bajo su autoridad como Comandante en Jefe, con órdenes del Secretario de Defensa en coordinación con el Comando Sur de EE.UU. (USSOUTHCOM). Según el mandatario, la embarcación estaba conectada al Cártel de los Soles, transitaba rutas conocidas de tráfico de drogas y transportaba narcóticos confirmados por la inteligencia estadounidense.

Un video difundido por Trump mostró la lancha inmóvil en el mar y el impacto de un misil que la destruye completamente. No se reportaron víctimas entre las fuerzas estadounidenses.

Operativos en el Caribe y contexto militar

La campaña de Washington en la región incluye barcos de guerra y aviones F-35, con el objetivo oficial de combatir el tráfico de drogas. Trump ha acusado al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar un cartel de narcotráfico, lo que motivó cargos por narcoterrorismo contra el mandatario.

Reacción del régimen venezolano y aliados

El gobierno de Maduro, con el respaldo del ministro de Interior Diosdado Cabello, calificó el ataque como una agresión armada destinada a imponer un cambio de régimen y apropiarse de recursos naturales. Se anunció la activación del plan de defensa “Independencia 200”, movilizando milicias, reservistas y pueblos indígenas.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) —integrada por Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia— condenó las acciones de EE.UU., calificándolas de “incursión ilegal”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez describió los ataques a lanchas como “ejecuciones extrajudiciales”.

Debates en Washington sobre la constitucionalidad del ataque

En EE.UU., legisladores y analistas legales cuestionan la legalidad de los ataques letales en aguas internacionales. Varios congresistas demócratas exigieron detalles sobre los carteles considerados organizaciones terroristas, recordando que solo el Congreso puede declarar la guerra según la Constitución.

Se informó que un memorándum del Departamento de Justicia permitiría la participación de la CIA en este tipo de operaciones, aunque la fiscal general Pam Bondi evitó confirmarlo. Expertos en seguridad, como Evan Ellis del Colegio de Guerra del Ejército, advirtieron sobre un 50% de probabilidad de escalada militar si la situación no se resuelve antes de fin de año.

Cooperación regional y seguridad

En paralelo, el almirante Alvin Holsey, jefe del USSOUTHCOM, visitó Granada y Antigua y Barbuda para reforzar la cooperación en seguridad y evaluar la instalación temporal de radares y personal técnico estadounidense en el aeropuerto internacional de Granada. Autoridades locales aclararon que cualquier decisión se tomará respetando soberanía e interés nacional.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de Estados Unidos Donald Trump junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, el lunes 13 de octubre de 2025, cerca de Tel Aviv, Israel. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump quiere impulsar la paz en Oriente Medio; Netanyahu aún destaca la fuerza militar de Israel

En esta imagen proporcionada por los Servicios Ucranianos de Emergencia el martes 14 de octubre de 2025, trabajadores de emergencias combaten un incendio en un hospital dañado por un ataque ruso en Járkiv, Ucrania. (Servicios Ucranianos de Emergencia via AP)

Ataque aéreo ruso golpea un hospital ucraniano; Zelenskyy prepara reunión con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo argentino Javier Milei durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump amenaza con retirar la asistencia a Argentina si su política no se alinea con EEUU

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 10 de octubre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump y su jefe de presupuesto hacen que este cierre de gobierno sea como ningún otro

Destacados del día

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos
ULTIMA HORA

VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Joven madre cubana muere en trágico accidente vehicular en Colorado

Joven madre cubana muere en trágico accidente vehicular en Colorado

Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter