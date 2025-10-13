Joven madre cubana muere en trágico accidente vehicular en Colorado

Una joven madre cubana identificada como Yeily Martínez Pérez , de 25 años , falleció el pasado sábado tras permanecer varios días hospitalizada a causa de un grave accidente vehicular ocurrido el 7 de octubre en el condado de Albany , Estados Unidos.

La noticia ha conmocionado a la comunidad cubana, ya que la joven deja un hijo pequeño y su familia ahora solicita apoyo económico para repatriar su cuerpo a Cuba .

Según informó el periodista Javier Díaz , del canal Univision 23 , el accidente se registró alrededor de las 2:00 de la tarde del lunes 7 de octubre, cuando la familia viajaba por la autopista 30 , cerca del marcador de la milla 293 , al sur de Rock River .

El vehículo en el que se desplazaban chocó contra un venado , provocando una pérdida total de control y el posterior impacto que dejó varios heridos.

De acuerdo con la información, el viaje tenía como propósito celebrar el cumpleaños de Frey Lara Hernández , esposo de Yeily, pero la celebración terminó convertida en tragedia.

En el momento del accidente, Yeily viajaba en el asiento trasero junto a su hijo de 23 meses , sin llevar puesto el cinturón de seguridad.

Ambos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital. La joven fue diagnosticada con muerte cerebral y permaneció con soporte vital hasta el sábado, cuando los médicos confirmaron oficialmente su fallecimiento.

Su esposo sufrió fracturas de costillas y múltiples lesiones, mientras que el bebé fue ingresado con un golpe en el cerebro, pero se encuentra estable, según reportó Univision.

“Escuché su grito de espanto”: el desgarrador testimonio de un familiar

Yipsiar Yenly, familiar de la víctima, relató al medio que habló con Yeily minutos antes del accidente:

“Me encontraba hablando con ella por teléfono cuando de repente oí su grito de espanto. Ya después no supe más nada hasta que su esposo pudo reaccionar, salir del carro y nos llamó dando gritos”, contó entre lágrimas.

Un gesto de amor: su esposo decidió donar los órganos de Yeily

En medio del dolor, el esposo de Yeily tomó la decisión de donar sus órganos, un acto de generosidad que permitirá salvar otras vidas.

Mientras tanto, la familia ha iniciado una campaña de ayuda para cubrir los gastos fúnebres y de repatriación de su cuerpo a Cuba.

Hasta el momento, las donaciones se reciben a través de Zelle (305-724-1915), aunque los familiares planean abrir una cuenta en GoFundMe en los próximos días.

Una vida truncada en busca de un mejor futuro

Yeily Martínez Pérez había emigrado a Estados Unidos hace aproximadamente dos años, buscando mejores oportunidades para su hijo y su familia.

Su muerte ha causado un profundo pesar entre amigos, vecinos y la comunidad cubana en Colorado y la Florida, quienes la recuerdan como una joven alegre, trabajadora y dedicada a su familia.

Mensajes de condolencia y apoyo inundan las redes sociales, donde muchos han expresado su solidaridad con su esposo e hijo ante esta irreparable pérdida.