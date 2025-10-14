Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Un grupo de cubanos halló una balsa volcada y a la deriva alrededor de ocho millas mar afuera de Long Key , en los cayos de Florida , el sábado 11 de octubre.

El video del descubrimiento fue compartido en la cuenta @pesca_en_los_cayos de Instagram y generó preocupación sobre el paradero de sus ocupantes.

Desde el video se escucha al hombre que graba decir:

“Miren mi gente, esto es un bote balsero tirado, la marejada lo viró (…) esperemos que todos estén bien.”

Señala que la balsa no mostraba las típicas marcas amarillas con el mensaje “OK” , que la Guardia Costera de los EEUU suele colocar cuando los ocupantes han sido localizados, evaluados y rescatados.

“No se le ve que dice OK por ningún lugar … está boca abajo, está virado … esperemos que todos estén bien.”

Incertidumbre sobre los ocupantes

El destino de las personas que viajaban en esa balsa sigue siendo desconocido. Quienes filmaron el hallazgo piden que el video sea difundido para que familiares o conocidos puedan reconocerla si la han visto con anterioridad.

Se especula que los ocupantes podrían ser cubanos, aunque no se descarta que provengan de Haití.

Contexto migratorio y riesgos en el mar

La aparición de esta balsa se enmarca dentro de la continua crisis migratoria en Cuba, donde muchos ciudadanos ven como única salida intentar cruzar el Estrecho de Florida, a pesar de los peligros mortales.

Desde la suspensión de la política “Pies secos, pies mojados”, los migrantes que llegan por mar ya no son admitidos automáticamente en EE. UU. y enfrentan órdenes de deportación inmediatas, salvo que logren demostrar temor creíble a regresar a la isla.

Un caso ilustrativo es el de Mariana Fernández León, una joven cubana que participó en las protestas del 11 de julio de 2021. Tras llegar en una balsa, logró que su solicitud de asilo político reabra su caso al demostrar un temor válido de regresar a Cuba.

Previo a ello, en la Isla fue condenada a cuatro años de prisión domiciliaria por cargos como desacato, atentado y desórdenes públicos.

Su audiencia está prevista para 2026