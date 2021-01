'Se acabó el pan de piquito': Díaz-Canel sostiene la guerra contra la prensa independiente

El gobernante reprodujo en su cuenta en Twitter otro de los artículos que, por estos días desde la prensa escrita, radial y televisiva oficial, intentan desacreditar y presentar a los periodistas independientes cubanos y medios donde escriben como pagados por EEUU.

Díaz-Canel acompañó el texto, inicialmente publicado en el blog Bufa Subversiva y replicado en Juventud Rebelde y Cubadebate, por el siguiente mensaje: "Se acabó el pan de piquito. Constantemente y con legítimo derecho denunciaremos todas las acciones mercenarias e imperialistas contra Cuba".

https://twitter.com/DiazCanelB/status/1344701557686865935 Se acabó el pan de piquito. Constantemente y con legítimo derecho denunciaremos todas las acciones mercenarias e imperialistas contra #Cuba. #CubaViva https://t.co/tvV1RUK7Ez — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 31, 2020

El artículo, de un estudiante de Periodismo, apareció el mismo día que se celebró una reunión de la UPEC en la que sus miembros amenazaron con llevar ante los tribunales a quienes "acosan e intimidan" a periodistas de los medios oficiales.

Según su autor, los medios independientes deberían denominarse "prensa presupuestada no estatal" y asegura, sin pruebas, que estos cumplen "agendas orientadas" por los programas que los financian. También asegura que a la prensa oficial le paga el pueblo cubano.

"¿Saben de dónde sale ese salario? Del pueblo. No sale de los bolsillos de Díaz-Canel como algunos parecen creer. No es de las manos de nadie. No es de una organización extranjera. Es del trabajo del pueblo. El presupuesto estatal lo produce el pueblo, por tanto, el pueblo tiene derecho a exigir una mejor prensa, una prensa más cercana a sus problemas y a sus cotidianidades", sostiene.

Esta semana, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) mostró su preocupación ante la "criminalización de periodistas y medios independientes por parte del Gobierno de Cuba".

Alertó de que "además de intentar silenciar las voces discrepantes, en un escenario marcado por el fracaso del sistema y el descontento social, es altamente probable que el Gobierno prepare una nueva ola represiva para detener y enjuiciar a periodistas independientes, y luego utilizarlos como moneda de cambio para obtener concesiones de gobiernos extranjeros, fundamentalmente de la nueva administración norteamericana".

Los pronunciamientos del OCDH responden principalmente a la campaña de desprestigio desplegada en la prensa oficial cubana contra periodistas independientes y medios como DIARIO DE CUBA, Cibercuba, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Estornudo, ADN Cuba, El Toque y Tremenda Nota, entre otros.