Sandro Castro acusa a El Toque de ganar más de 100 millones de dólares tras subida del dólar en Cuba

La Habana, Cuba . — El empresario habanero y nieto de Fidel Castro , Sandro Castro , lanzó este sábado fuertes acusaciones contra el medio independiente El Toque , al que señala de “manipular” el mercado cambiario en Cuba y de haber ganado más de 100 millones de dólares en un solo día tras el reciente aumento del valor del dólar en el país.

En un video difundido en sus redes sociales, Sandro Castro aseguró que, tras la última subida del dólar en el mercado informal cubano, El Toque habría obtenido beneficios de hasta 128 millones de dólares .

“Vemos que el precio del dólar en El Toque vuelve a subir. Ya hice el cálculo promedio y, solo vendiendo 50 dólares por persona —sin contar los volúmenes mayores de los mipymes—, ellos ganaron 128 millones de dólares en esta operación”, declaró.

Castro afirmó que el medio cuenta con un “grupo de periodistas y compradores” que salen a las calles con “maletas llenas de pesos cubanos” para comprar y revender divisas, presuntamente coordinados con precios manipulados en plataformas como Revolico, una de las más usadas en Cuba para el comercio informal.

Según el nieto del fallecido dictador, existen dos escenarios en los que El Toque estaría interviniendo el mercado:

Tasa paralela manipulada: asegura que el medio utiliza una tasa entre 400 y 500 CUP por dólar , con una pausa “táctica” en los 450 CUP para influir en la percepción pública.

Reacción del público: menciona que muchos ciudadanos, que días atrás rechazaron el uso de la tasa de El Toque, “ahora compran a 440 CUP por miedo”, lo que según él genera una espiral especulativa.

“No podemos dejar que cuando ellos ponen los números en rojo nos creen pánico. Nosotros somos los decisores de comprar o no”, señaló.

El empresario también advirtió que el sistema bancario estatal aplica una tasa de cambio de 370 pesos por dólar en hoteles cubanos, y pidió evitar que el tipo de cambio informal supere los 450 CUP, pues —afirmó— “eso nos perjudica a todos”.

Llamado a censurar a El Toque

En un tono más agresivo, Sandro Castro pidió abiertamente al régimen cubano y a grupos de hackers progubernamentales que bloqueen el sitio web de El Toque dentro de Cuba.

“Hay que cerrarlo por todas las vías posibles”, exhortó en el video.

Además, compartió una lista con nombres de periodistas y colaboradores del medio, junto con las supuestas funciones de cada uno. La acción fue ampliamente denunciada en redes sociales como una incitación al acoso y la violencia contra comunicadores independientes.

El Toque no responde a las acusaciones

Hasta el momento, El Toque no ha emitido una respuesta oficial ante las declaraciones de Sandro Castro.

El medio, sin embargo, ha reiterado en publicaciones anteriores que su tasa diaria de referencia del mercado informal se basa en datos ciudadanos recopilados de forma anónima, sin realizar operaciones financieras directas ni intervenir en el mercado de divisas.