Marco Rubio se reúne con José Daniel Ferrer en Washington y reafirma su apoyo a la libertad de Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , sostuvo este miércoles en Washington D.C. un encuentro con el opositor cubano José Daniel Ferrer , a quien expresó su admiración por la valentía y la resistencia demostradas frente al régimen cubano .

Según un comunicado del Departamento de Estado , Rubio destacó “la resiliencia y el coraje de Ferrer ante la opresión, las amenazas contra su vida y el trato inhumano hacia él y su familia”.

Durante la conversación, Ferrer habló sobre la grave situación humanitaria en el oriente cubano tras el paso del huracán Melissa , y propuso que la ayuda humanitaria estadounidense se canalice directamente a través de la Iglesia Católica , evitando las instituciones controladas por el régimen.

Rubio celebró la llegada del líder opositor a Estados Unidos y reafirmó el compromiso del gobierno norteamericano con el pueblo cubano , asegurando que Washington continuará apoyando los esfuerzos por la libertad, la democracia y los derechos humanos en la isla.

A través de su cuenta en X (Twitter) , Rubio escribió:

“Me reuní con José Daniel Ferrer tras su llegada a Estados Unidos, luego de años de opresión a manos del régimen cubano. Nos alegra que esté libre de esa represión. Estados Unidos continúa apoyando a Ferrer y a todos los cubanos que trabajan por la libertad y la justicia.”

El senador también elogió la labor de Ferrer y de otros disidentes prodemocráticos, calificándolos como “fundamentales para el movimiento de libertad en Cuba”.

Ferrer también se reunió con Mario Díaz-Balart y ex presos políticos

Durante su estancia en Washington, Ferrer fue recibido por el congresista Mario Díaz-Balart, quien se reunió con un grupo de ex presos políticos cubanos, entre ellos Ana Lázara Rodríguez, Ángel de Fana, Maritza Lugo y el rapero El Funky.

Díaz-Balart compartió fotos del encuentro en sus redes sociales y escribió:

“Me reuní con los expresos políticos cubanos Ana Lázara Rodríguez, Ángel de Fana, José Daniel Ferrer, Maritza Lugo y El Funky, quienes compartieron sus historias de persecución y resistencia bajo el brutal régimen en Cuba.”

El congresista subrayó que estos testimonios son “un recordatorio del sufrimiento de los más de 1,100 presos políticos que siguen detenidos en Cuba” e instó a la comunidad internacional a mantener su solidaridad con el pueblo cubano.

Ferrer promete seguir luchando por la libertad de Cuba

Antes de las reuniones, Ferrer había anunciado en un video en Facebook Live su llegada a Washington. En la transmisión, afirmó que planeaba reunirse con líderes políticos, activistas y familiares de presos políticos, asegurando que continuará trabajando “por la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo cubano”.

“Con los cubanos que luchamos por la libertad y por el bienestar de nuestra patria”, expresó Ferrer, visiblemente emocionado.