Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Moscú reconoce impacto económico tras el fin del crudo venezolano, pero evita compromisos directos con La Habana

Rusia tomó distancia públicamente de la crisis petrolera que golpea a Cuba , dejando claro que no asumirá un rol de salvamento energético tras el corte del suministro venezolano. Así lo afirmó el embajador ruso en La Habana, Viktor Koronelli , en declaraciones difundidas por la propia embajada rusa.

Las palabras del diplomático han generado fuerte repercusión en redes sociales y entre analistas, al confirmar que la búsqueda de soluciones recae exclusivamente en el gobierno cubano , en medio de apagones prolongados, escasez de combustible y una economía al borde del colapso.

Koronelli reconoció abiertamente que el fin de los envíos de petróleo desde Venezuela tendrá consecuencias directas sobre la economía y la estabilidad interna de la isla.

“Sin duda, esto afectará el estado de la economía cubana y la situación interna probablemente se volverá más complicada”, admitió.

No obstante, el embajador fue categórico al señalar que la gravedad de la crisis dependerá únicamente de la capacidad del régimen cubano para reaccionar:

“¿Qué tan crítico será? Dependerá mucho de la rapidez con que la dirección cubana pueda encontrar proveedores alternativos de petróleo y productos petrolíferos que puedan reemplazar los suministros de Venezuela”.

El mensaje fue interpretado como una clara señal de que Moscú no asumirá el rol de proveedor energético de emergencia, pese a los vínculos políticos y estratégicos entre ambos gobiernos.

Turismo ruso “garantizado”, pese a apagones y colapso eléctrico

Mientras millones de cubanos enfrentan apagones diarios de más de 12 y hasta 20 horas, Koronelli se apresuró a tranquilizar a los turistas rusos, asegurando que sus vacaciones no se verán afectadas.

Según el diplomático, los hoteles destinados al turismo internacional cuentan con prioridad eléctrica y plantas propias:

“Se desarrolla una red de hoteles confortables que da prioridad a la electricidad, tanto del sistema nacional como de sus propias centrales”.

“Nuestros ciudadanos son amados, esperados y, hasta la fecha, no vemos ningún problema con sus vacaciones”, añadió.

La declaración refuerza la percepción de una Cuba dividida en dos realidades: una, la del turismo protegido; otra, la de la población sometida a racionamientos extremos.

Acuerdos bilaterales que no alivian la crisis cotidiana

Pese al agravamiento de la crisis, Rusia y Cuba continúan anunciando acuerdos económicos cuyos beneficios no se traducen en mejoras visibles para la población.

Entre los proyectos recientes destaca:

Aumento de la producción de vehículos rusos UAZ en 2026 , ensamblados en Cuba.

Continuidad del ensamblaje de modelos Patriot y Pickup , iniciado en 2025.

Lanzamiento de una nueva marca de arroz, “Campeche”, destinada al mercado interno.

Estos anuncios contrastan con una realidad marcada por escasez de alimentos, apagones, falta de transporte y parálisis productiva, alimentando el malestar social.

Señal política clara desde Moscú

Las declaraciones de Koronelli envían un mensaje inequívoco:

Rusia no asumirá el costo de rescatar energéticamente a Cuba.

La crisis no es presentada como un problema bilateral, sino como una responsabilidad interna del régimen cubano.

En un contexto de mayor presión internacional, sanciones estadounidenses y colapso del respaldo venezolano, Moscú parece priorizar sus intereses estratégicos y comerciales, dejando a La Habana cada vez más sola frente a su peor crisis energética en décadas.