americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel reacciona a la orden de Trump para cortar el suministro de petróleo a Cuba. EE.UU. endurece sanciones y eleva la presión energética contra el régimen cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diaz-Canel

El gobernante acusa a EE.UU. de “asfixia económica” mientras Washington endurece su ofensiva energética contra el régimen

Miguel Díaz-Canel se pronunció este viernes por primera vez tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que busca cortar el suministro de petróleo a Cuba, mediante la imposición de aranceles a países que comercien combustible con la isla.

En un mensaje cargado de retórica ideológica, el gobernante cubano acusó a Estados Unidos de actuar bajo un “pretexto mendaz y vacío de argumentos” y de intentar “asfixiar la economía cubana” presionando a terceros países.

Screenshot 2026-01-30 at 10.36.53AM

“¿Acaso no decían el Secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía?”, cuestionó Díaz-Canel, arremetiendo contra quienes sostienen que las sanciones estadounidenses se limitan al comercio bilateral.

Fiel a su discurso habitual, el mandatario concluyó calificando la medida como una muestra de la “naturaleza fascista, criminal y genocida” de lo que describió como una élite política estadounidense que actúa por intereses personales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2017208419644481939?s=20&partner=&hide_thread=false

Cancillería cubana denuncia “agresión brutal”

La reacción de Díaz-Canel se produjo horas después de que el canciller Bruno Rodríguez emitiera la primera respuesta oficial del régimen, calificando la orden de Trump como un “brutal acto de agresión”.

Rodríguez advirtió que Washington busca imponer un bloqueo total al suministro de combustible, sometiendo al país a “condiciones de vida extremas”, y acusó a la Casa Blanca de recurrir al chantaje internacional para aislar energéticamente a Cuba.

Según el MINREX, la medida estadounidense se basa en una “larga lista de mentiras” que pretenden presentar a Cuba como una amenaza regional, y sostiene que “la única amenaza real a la paz y la estabilidad es el propio gobierno de EE.UU.”.

La medida de Trump: petróleo como arma de presión

La orden ejecutiva de Trump declara que la situación en Cuba constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, habilitando a los secretarios de Comercio y Estado a sancionar económicamente a países que suministren petróleo a la isla.

El documento acusa al régimen cubano de:

  • Facilitar operaciones de inteligencia de Rusia y China

  • Albergar organizaciones como Hamas y Hezbollah

  • Contribuir a la desestabilización regional a través de migración irregular y violencia

De acuerdo con fuentes citadas por The Wall Street Journal, esta estrategia forma parte de una ofensiva para acelerar un cambio de régimen, bajo la premisa de que Cuba atraviesa su momento de mayor vulnerabilidad.

Escenario de máxima tensión geopolítica

La decisión de Washington tiene implicaciones globales. Países como México, Rusia y Argelia, que han suministrado petróleo a Cuba en el pasado reciente, podrían verse afectados por aranceles y represalias comerciales.

La orden se apoya en amplios marcos legales —incluida la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional— lo que le otorga un alcance significativo.

Mientras tanto, reportes de prensa indican que embajadas y empresas extranjeras en Cuba ya revisan discretamente planes de evacuación, ante un posible colapso energético total.

Análisis: presión directa al punto más débil del régimen

Aunque La Habana insiste en un discurso de victimización, la nueva medida de Trump va más allá de la presión simbólica.

Se trata de una estrategia diseñada para golpear el punto más vulnerable del régimen cubano: el acceso a la energía, mientras busca romper los últimos vínculos internacionales que sostienen su estructura de poder.

El choque entre Washington y La Habana entra así en una fase crítica, con consecuencias que podrían redefinir el futuro inmediato de la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cuba se queda sin petroleo: reservas alcanzan solo 15?20 dias y el colapso economico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

trump declara emergencia nacional sobre cuba y anuncia aranceles a paises que vendan petroleo

Trump declara "emergencia nacional" sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

Trump amenaza con imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, lo que pondría presión sobre México

WASHINGTON (AP) — Trump amenaza con imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, lo que pondría presión sobre México.

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, aumentando la presión sobre México

Destacados del día

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter