CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

La empresa estatal niega que se haya detenido el suministro, pero ciudadanos denuncian escasez real y ventas limitadas

La Unión Cuba -Petróleo ( CUPET ) salió este jueves a desmentir una información que se viralizó en redes sociales y medios digitales, según la cual se habría detenido por completo el abastecimiento de combustible en la red de servicentros del país .

“Esta nota que circula en algunos medios digitales es falsa. No se ha detenido el abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país ”.

El mensaje fue acompañado de una captura del supuesto comunicado falso , atribuido erróneamente a CUPET y al Ministerio de Turismo (MINTUR), el cual se propagó rápidamente debido al contexto de crisis energética y desabastecimiento que atraviesa la isla.

CUPET exhortó a la población a informarse únicamente por canales oficiales , y llamó a evitar la difusión de rumores que —según la empresa— generan alarma innecesaria.

La nota apócrifa, fechada el 29 de enero , aseguraba que, ante la “crisis energética” y la “intensificación del bloqueo”, se había decidido:

“Detener temporalmente el abastecimiento general de combustibles en gasolineras y puntos de venta estatales hasta nuevo aviso”.

El texto atribuía la supuesta suspensión a una interrupción de suministros importados por sanciones extranjeras, y anunciaba la priorización del combustible para sectores estratégicos, instando a la población a evitar desplazamientos no esenciales.

El falso comunicado cerraba con consignas políticas como “¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!”, imitando el tono institucional del discurso oficial, lo que contribuyó a su rápida difusión.

Ciudadanos: “Será falso el comunicado, pero la escasez es real”

Pese al desmentido, decenas de cubanos reaccionaron en redes sociales denunciando que la falta de combustible es un hecho cotidiano, independientemente de que exista o no una orden formal de suspensión.

Entre los testimonios más repetidos destacan:

“Desde el 2 de enero no entra gasolina en el CUPET de G y 25.”

“En Tropicana tengo ticket y avanzo 0 o 10 turnos diarios.”

“El gas licuado está parado aunque haya existencias.”

“En Santiago no venden gas desde hace semanas y nadie da explicaciones.”

Otros usuarios denunciaron irregularidades, favoritismos y corrupción, asegurando que el poco combustible disponible se vende en divisas o fuera del sistema de tickets.

“Dicen que no se ha detenido el suministro, pero en la práctica solo hay combustible para quien paga en dólares”, escribió un internauta.

Crisis energética y presión internacional en aumento

El episodio ocurre en un momento especialmente crítico para Cuba. La desinformación coincidió con el anuncio del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva que permite sancionar a países que suministren petróleo a la isla.

Según el documento, el régimen cubano constituye una “amenaza inusual y extraordinaria”, y colabora con Rusia, China, Irán y organizaciones consideradas terroristas por Washington.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la estrategia de EE.UU. busca acelerar el colapso económico del régimen, tras la pérdida del respaldo venezolano y el agravamiento del colapso interno.

¿Desmentido formal, realidad distinta?

Aunque CUPET niega categóricamente una suspensión general del suministro, no ofrece cifras, cronogramas ni explicaciones concretas sobre la escasez persistente en numerosas provincias.

El desmentido se limita a rechazar la autenticidad del comunicado falso, sin aclarar por qué miles de cubanos pasan días o semanas sin acceso a combustible o gas doméstico.

La falta de transparencia, sumada al contexto de apagones prolongados, sanciones externas y colapso logístico, refuerza la percepción ciudadana de que la crisis energética es más grave de lo que el discurso oficial reconoce.