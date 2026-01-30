Ira y angustia en Cuba tras amenaza de Trump de imponer aranceles a proveedores de petróleo

A medida que la noticia comenzó a difundirse en La Habana y más allá, la ira y la angustia se desbordaron por la decisión, que solo hará la vida más difícil para los cubanos, que ya enfrentan un aumento de las sanciones de Estados Unidos.

“Esto es una guerra”, afirmó Lázaro Alfonso, un diseñador gráfico jubilado de 89 años.

Describió a Trump como el “sheriff del mundo” y dijo que se siente como si viviera en el Lejano Oeste, donde todo vale.

Tras hacer el anuncio el jueves por la noche, el mandatario estadounidense describió a Cuba como una “nación fallida” y dijo: “parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir”.

Alfonso, quien vivió la severa depresión económica de la década de 1990 conocida como el “Período Especial” tras los recortes en la ayuda soviética, dijo que la situación actual en Cuba es peor, dada la gravedad de los apagones, la falta de bienes básicos y la escasez de combustible.

“Aquí en Cuba, lo único que nos falta… es que nos caigan las bombas”, expresó.

Cuba sufre todos los días apagones generalizados que se atribuyen a la escasez de combustible y a una infraestructura en ruinas que han profundizado una crisis económica agravada por la caída del turismo, un aumento de las sanciones de Estados Unidos y una fallida reforma financiera interna para unificar la moneda. Ahora, los cubanos temen que las nuevas restricciones a los envíos de petróleo no hagan más que empeorar las cosas.

Trump dijo anteriormente que detendría los envíos de petróleo desde Venezuela, el mayor aliado de Cuba, después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano y arrestara a su líder.

Mientras tanto, se especula que México reducirá sus envíos a Cuba.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que buscaría alternativas para seguir ayudando a Cuba y evitar una crisis humanitaria tras el anuncio de Trump.

La mandataria mexicana señaló que una opción podría ser que Estados Unidos mismo gestione el envío de petróleo mexicano a la isla, aunque era necesario entender primero los detalles de la orden de Trump.

México se convirtió en un proveedor clave de combustible para Cuba, junto con Rusia, después de que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela paralizaran la entrega de crudo a la isla.

“Es imposible vivir así”, dijo Yanius Cabrera Macías, un vendedor ambulante cubano de 47 años que vende pan y dulces.

Señaló que no cree que Cuba sea una amenaza para Estados Unidos.

“Cuba es una amenaza para los cubanos, no a los Estados Unidos. Para los cubanos, el gobierno es una amenaza”, manifestó, añadiendo que la reciente medida de Trump golpearía con fuerza. “Es el pueblo que va a sufrir… no los gobiernos”.

Jorge Piñón, un experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas que rastrea envíos mediante tecnología satelital, dijo que no existe respuesta a una pregunta clave: ¿cuántos días de combustible le quedan a Cuba?

Si no aparece ningún petrolero en el horizonte dentro de las próximas cuatro a ocho semanas, Piñón advirtió que el futuro de Cuba sería sombrío.

“Esta ahora sí es una situación crítica porque el único país con el cual teníamos duda era México”, señaló, destacando que el diésel es “la columna vertebral de la economía cubana”.

Piñón señaló que los chinos no tienen petróleo, y que lo único que podrían hacer es darle crédito a Cuba para comprar petróleo a un tercero. Mientras tanto, señaló que Rusia “es el comodín, tiene tantas sanciones que una más no le molesta a (Vladímir) Putin y también, precisamente por las sanciones, hay mucho petróleo ruso que está buscando un destino”.

Mientras tanto, muchos cubanos siguen viviendo prácticamente en la oscuridad.

Luis Alberto Mesa Acosta, un soldador de 56 años, dijo que a menudo no puede trabajar debido a los apagones continuos, que le recuerdan al “Período Especial” por el que tuvo que pasar.

“El fondo del túnel no se ve por ninguna parte”, dijo, y añadió que los cubanos necesitan unirse y ayudarse mutuamente.

La demanda diaria de energía en Cuba promedia unos 3.000 megavatios, aproximadamente la mitad de lo que está disponible durante las horas pico.

Dayanira Herrera, madre de un niño de cinco años, dijo que tiene dificultades para cuidarlo debido a los apagones, señalando que pasan las noches en su portal.

No podía creerlo cuando escuchó el miércoles por la mañana lo que Trump había anunciado.

“El fin del mundo”, dijo sobre el impacto que tendría en Cuba.

___

Los reporteros de The Associated Press Andrea Rodríguez en La Habana y María Verza en Ciudad de México contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP