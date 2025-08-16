Zelenskyy se reunirá el lunes con Trump tras cumbre entre EEUU y Rusia que no logró frenar combates

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), estrecha la mano a su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante una conferencia de prensa conjunta tras su cumbre en la Base Aérea Conjunta de Elmendorf-Richardson, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Sergei Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) Sputnik

El abrupto cambio de Trump, alineándose con una postura sostenida por el mandatario ruso Vladímir Putin, se produjo en una publicación en redes sociales el sábado, horas después que concluyeran una cumbre en Alaska que no produjo un acuerdo para detener los combates. Putin ha dicho durante mucho tiempo que Moscú no está interesado en una tregua temporal y, en su lugar, busca un acuerdo a largo plazo que tenga en cuenta los intereses del Kremlin.

Después de llamadas con Zelenskyy y líderes europeos, Trump publicó que “se determinó por todos que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no un mero Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se mantiene”.

En un comunicado tras la llamada con Trump, los mandatarios europeos no abordaron si un acuerdo de paz era preferible a un alto el fuego, señalando que “recibían con agrado los esfuerzos del presidente Trump para detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera”.

Trump y los aliados europeos de Ucrania habían pedido un alto el fuego antes de cualquier negociación.

La declaración de Trump de que se debería alcanzar un acuerdo de paz antes de un alto el fuego parece indicar que la forma de pensar de Trump respecto a la guerra está “cambiando hacia Putin”, un enfoque que permitirá a Moscú seguir combatiendo al tiempo que negocia, subrayó Nigel Gould-Davies, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres.

Zelenskyy, que no fue invitado a Alaska para la cumbre, indicó que mantuvo una "larga y significativa" conversación con Trump a primera hora del sábado. Agregó que discutirán "todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra" el lunes.

Será su primera visita a Estados Unidos desde que Trump lo reprendió públicamente por ser “irrespetuoso” durante un encuentro extraordinario en la Oficina Oval el 28 de febrero.

Trump, quien también mantuvo llamadas con líderes europeos el sábado, confirmó la reunión en la Casa Blanca y señaló que “si todo sale bien, entonces programaremos una reunión con el presidente Putin”.

Trump desplegó la alfombra roja el viernes para Putin, quien estuvo en territorio estadounidense por primera vez en una década y desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania. Pero después no ofreció muchos detalles concretos acerca de lo que habían discutido. El sábado dijo en un mensaje en redes sociales que “fue muy bien”.

Antes del encuentro, Trump había advertido sobre “consecuencias muy severas” para Rusia si Putin no aceptaba poner fin a la guerra.

Zelenskyy reiteró la importancia de involucrar a los líderes europeos, que tampoco estuvieron en la cumbre.

“Es importante que los europeos estén involucrados en cada etapa para asegurar garantías de seguridad fiables junto con Estados Unidos", dijo. "También discutimos las señales positivas del lado estadounidense con respecto a la participación en garantizar la seguridad de Ucrania”.

Aunque no ofreció más detalles, Zelenskyy declaró anteriormente que los socios europeos habían aparcado una propuesta para establecer una presencia militar extranjera en el país como medida disuasoria contra futuras agresiones rusas porque carecía de respaldo estadounidense.

Zelenskyy dijo que habló con Trump personalmente y luego en una llamada con otros líderes europeos. En total, las conversaciones duraron más de 90 minutos.

Trump afirmó en Alaska que "no hay acuerdo hasta que haya acuerdo", luego que Putin asegurara que habían llegado a un "entendimiento" sobre Ucrania y advirtiera a Europa que no “torpedee los incipientes avances”.

En una entrevista con Fox News Channel antes de regresar a Washington, Trump insistió en que la responsabilidad de avanzar podría recaer en Zelenskyy "para que se logre", pero indicó que también habría cierta participación de las naciones europeas.

En un comunicado emitido después de la conversación con Trump, los principales mandatarios europeos se mostraron dispuestos a trabajar con él y con Zelenskyy para “una cumbre trilateral con apoyo europeo”.

El comunicado del presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk y los dos principales funcionarios de la Unión Europea, señaló que “Ucrania debe tener garantías de seguridad inquebrantables” y celebró la disposición de Washington para proporcionarlas.

“Será Ucrania quien tome decisiones sobre su territorio”, afirmaron los mandatarios. “Las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza”.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, apuntó que “la dura realidad es que Rusia no tiene intención de terminar esta guerra pronto” y señaló que las fuerzas de Moscú lanzaron nuevos ataques a Ucrania incluso durante la cumbre.

“Putin continúa alargando las negociaciones y espera salirse con la suya. Se fue de Anchorage sin hacer ningún compromiso para poner fin a la matanza”, sostuvo.

Las fuerzas ucranianas y rusas luchan a lo largo de los 1.000 kilómetros (620 millas) del frente. Desde la primavera, las tropas rusas han acelerado sus avances y han capturado la mayor cantidad de territorio rival desde las etapas iniciales de la guerra.

“Vladimir Putin fue a la cumbre de Alaska con el objetivo principal de frenar cualquier presión sobre Rusia para poner fin a la guerra”, dijo Neil Melvin, director de seguridad internacional del Instituto Real de Servicios Unidos, con sede en Londres. “Considerará el resultado de la cumbre como una misión cumplida”.

Zelenskyy expresó su apoyo a la propuesta de Trump para una cumbre a tres bandas con Estados Unidos y Rusia. Según dijo, “las cuestiones clave pueden debatirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello”.

Pero el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo el sábado en la televisión estatal rusa que una posible reunión entre Trump, Putin y Zelenskyy no se había planteado en el encuentro del viernes.

"El tema no se ha tocado aún", enfatizó Ushakov, según la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

En un mensaje en X, Zelenskyy escribió que le dijo a Trump que "deberían reforzarse las sanciones si no hay una reunión trilateral o si Rusia intenta evadir un final honesto para la guerra".

En un aparente esfuerzo por fortalecer la postura de Zelenskyy antes de reunirse con Trump, Francia, el Reino Unido y Alemania organizarán conjuntamente una videollamada el domingo por la tarde de las llamadas naciones “coalición de los dispuestos” que podrían, de una forma u otra, ayudar a monitorear y mantener cualquier acuerdo para poner fin a los combates, dijo la oficina del presidente francés Macron.

Las autoridades y la prensa rusa adoptaron un tono mayormente optimista y algunos describieron la cumbre como el final simbólico del aislamiento de Putin en Occidente.

El expresidente ruso Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, elogió la cumbre de Alaska como un avance en la restauración del diálogo de alto nivel entre Moscú y Washington y describió las conversaciones como “calmadas, sin ultimátums ni amenazas”.

Putin ha “salido del aislamiento internacional” y está de vuelta en el escenario mundial como uno de los dos líderes globales, y “no fue desafiado en lo más mínimo” por Trump, quien también ignoró una orden de arresto emitida para Putin por la Corte Penal Internacional, dijo Laurie Bristow, quien fue embajador británico en Rusia de 2016 a 2020.

“A menos que el señor Putin esté absolutamente convencido de que no puede ganar militarmente, la lucha no va a detenerse", aseveró Bristow a The Associated Press. “Esa es la gran conclusión de la cumbre de Anchorage”.

Morton reportó desde Londres. Geir Moulson en Berlín y Emma Burrows en Londres contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press