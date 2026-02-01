Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Turba movilizada por el Estado insultó al jefe de misión de EE.UU. durante apagón en el centro histórico

El régimen cubano organizó un nuevo acto de repudio contra el jefe de misión de Estados Unidos en Cuba , Mike Hammer , durante su visita oficial a la ciudad de Camagüey , en lo que constituye el segundo incidente de hostigamiento público contra el diplomático en menos de 48 horas.

El hecho ocurrió la noche del sábado 31 de enero , en las inmediaciones del Hotel Santa María , ubicado en la Plaza del Gallo , una zona emblemática del centro histórico camagüeyano. El lugar se encontraba completamente a oscuras por un apagón general , mientras un grupo de personas movilizadas por las autoridades locales aguardaba la llegada del diplomático.

Testigos grabaron desde distintos ángulos el momento en que la turba gritaba consignas y ofensas contra Hammer, entre ellas:

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Mario J. Pentón y los activistas Irma Lidia Broek y José Raúl Gallego , quienes confirmaron que los videos fueron grabados por residentes de la ciudad.

El episodio en Camagüey se produjo un día después de un hecho similar en Trinidad , donde Hammer fue increpado a la salida de la Iglesia San Francisco de Paula , tras reunirse con el sacerdote y activista José Conrado Rodríguez .

Nuestro Jefe de Mision Mike Hammer sigue recorriendo la isla para saber cuales son las circunstancias y preocupaciones de #LosCubanosDeAPie #Trinidad pic.twitter.com/ZadH4AemTS

Ambos incidentes muestran un patrón de hostigamiento coordinado, típico de los actos de repudio organizados por el aparato político del régimen cubano.

El régimen Castro-Canel manda a sus chivatones y perros rabiosos a montar un acto de repudio ochentero contra Mike Hammer @MikeHammerUSA en Camagüey: ¡asesino!, ¡títere de Trump!, ¡fuera! El pánico les sale por los poros. Se les olvidó el refrán cubano de verdad: no es… pic.twitter.com/2OQB7O9XxO — MARI@ REGLA (@Maria_Regla77) February 1, 2026

Respuesta de Hammer: “No representan al pueblo cubano”

Tras el primer incidente, Hammer se pronunció en un mensaje difundido desde la cuenta oficial de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, donde afirmó:

“Ha habido algunos que han chillado insultos, pero creo que pertenecen a cierto partido. Sé que ellos no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie”.

El diplomático reiteró que continuará recorriendo la isla para conocer a los ciudadanos comunes y dialogar sobre sus aspiraciones y deseos para una Cuba mejor.

Intimidación política en medio de mayor presión internacional

Analistas y periodistas consideran que estos actos buscan intimidar a la delegación estadounidense en un momento de creciente presión internacional sobre La Habana por la crisis económica, los apagones prolongados y la situación de derechos humanos.

“La dictadura vuelve a recurrir a sus métodos de intimidación y violencia organizada. Está jugando con fuego”, advirtió Mario J. Pentón.

Hasta el cierre de esta nota, ni el régimen cubano ni la Embajada de Estados Unidos han emitido comunicados oficiales sobre el incidente ocurrido en Camagüey.