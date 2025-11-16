americateve

Cuba

Régimen cubano cobra hasta 71 millones de CUP por patrocinios en la Serie Nacional de Béisbol

Cubadeportes S.A. cobra hasta 71 millones de CUP por patrocinios en la 64ª Serie Nacional de Béisbol en Cuba, en medio de crisis económica y precariedad de estadios y jugadores

Por Redacción América Noticias Miami
Industriales

El gobierno de Cuba, a través de la empresa estatal Cubadeportes S.A., lanzó un ambicioso plan de patrocinio para la 64ª Serie Nacional de Béisbol (SNB), ofreciendo espacios publicitarios que alcanzan hasta 71 millones de pesos cubanos (CUP), con el objetivo de atraer marcas nacionales e internacionales interesadas en asociarse al principal evento deportivo del país.

Patrocinios por niveles y beneficios

El programa contempla cuatro niveles de patrocinio con precios y beneficios diferenciados:

  • Bronce: 13,125,000 CUP (≈ 24,300 USD)

  • Plata: 24,375,000 CUP (≈ 50,800 USD)

  • Diamante: 56,250,000 CUP (≈ 117,000 USD)

  • Oro: 71,250,000 CUP (≈ 148,000 USD)

Cada categoría ofrece visibilidad en estadios, transmisiones televisivas y digitales, presencia en ruedas de prensa y entrevistas, y acceso preferencial durante los partidos. Según Cubadeportes, los patrocinadores también obtendrán un retorno de inversión medible a través del reconocimiento de marca y posibles ventas vinculadas a campañas temáticas.

Además, se promueve un componente de responsabilidad social, al presentar el patrocinio como un aporte al desarrollo del béisbol y a las “nuevas generaciones de peloteros cubanos”.

Críticas de expertos y periodistas deportivos

A pesar de las cifras millonarias, expertos han cuestionado los costos frente a la precariedad del béisbol en Cuba.

El periodista Yordano Carmona criticó en X:

"Me llegó desde La Habana el nuevo invento de la FCB. Millones en “patrocinios diamante” y aún así los peloteros sin recursos y los estadios cayéndose. Tremendo negocio… para ellos, claro."

Los altos precios contrastan con la grave crisis económica del país, marcada por apagones, escasez de combustible y bajos salarios, que han afectado incluso el desarrollo de la Serie Nacional.

Obstáculos en la actual temporada de la SNB

Desde su inicio en agosto, la temporada ha enfrentado problemas constantes:

  • Cancelaciones de partidos por falta de transporte

  • Lluvias intensas

  • Brotes epidemiológicos entre los jugadores

  • Apagones que afectan transmisiones televisivas y asistencia de público

A pesar de estos desafíos, Cubadeportes S.A. mantiene que la SNB es “el latido cultural y deportivo de la nación” y ofrece descuentos del 20% para empresas nacionales que formalicen contratos antes del 13 de noviembre.

Monetización en medio de la crisis

El plan de patrocinio refleja los esfuerzos del régimen por generar ingresos, mientras el país enfrenta una crisis económica sin precedentes. La estrategia busca aprovechar la pasión nacional por el béisbol, aunque las condiciones actuales del deporte cubano y la infraestructura de los estadios siguen siendo motivo de preocupación entre expertos y aficionados.

