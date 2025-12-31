americateve

Cubamax

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

El régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en Cuba. La medida abre una nueva vía de divisas bajo control estatal

Por Redacción América Noticias Miami
cubamax

El Banco Central abre una nueva vía para la entrada de divisas bajo estricto control estatal

El régimen cubano autorizó oficialmente a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a operar en la isla como transmisora de dinero, incluyendo la entrega de dólares en efectivo a beneficiarios dentro del país, según establece la Resolución 135/2025 del Banco Central de Cuba (BCC), publicada este martes en la Gaceta Oficial.

La disposición, firmada por la ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, permite a Cubamax canalizar fondos a través de instituciones financieras cubanas para depósitos en cuentas bancarias, tarjetas de débito o prepago, así como entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los destinatarios.

Screenshot 2025-12-31 at 2.45.12PM

Qué permite exactamente la resolución

De acuerdo con el texto oficial, Cubamax —con sede en Hialeah, Florida— podrá operar sin constituirse como persona jurídica en Cuba, siempre que cumpla con los requisitos de supervisión, transparencia, ciberseguridad y protección de datos exigidos por el BCC.

La empresa cuenta con licencia como transmisora de dinero emitida por la autoridad financiera del estado de Florida, lo que habilita formalmente su actividad desde Estados Unidos hacia Cuba.

Un giro económico con lectura política

La decisión marca un cambio significativo en la política financiera del régimen, que durante años restringió el ingreso de divisas en efectivo, especialmente dólares estadounidenses, alegando dificultades derivadas de las sanciones internacionales.

Ahora, la autorización a Cubamax abre una nueva vía para captar remesas desde Estados Unidos, principal origen del dinero que sostiene a millones de familias cubanas. Analistas interpretan la medida como otro intento del gobierno de Miguel Díaz-Canel de absorber y controlar el flujo de divisas, reforzando la polarización monetaria de la economía nacional.

Control total y condiciones estrictas

La resolución impone a Cubamax una serie de obligaciones que refuerzan el control estatal permanente sobre la operación:

  • Designar un representante con residencia en Cuba

  • Mantener sistemas certificados de ciberseguridad

  • Someterse a la jurisdicción de los tribunales cubanos

  • Informar a los usuarios sobre tarifas, comisiones y riesgos

En la práctica, esto significa que el régimen supervisa y condiciona cada etapa del proceso, desde el origen del dinero hasta su entrega final.

Las grandes incógnitas que deja la medida

Pese a su impacto potencial, la resolución omite información clave que definirá el alcance real del servicio para las familias cubanas:

  • No se especifican tarifas ni comisiones

  • No se aclaran límites por transacción

  • No se detallan plazos de entrega

  • No se define la cobertura territorial

  • No se precisa si los beneficiarios recibirán dólares físicos o pesos cubanos al tipo de cambio oficial

Al dejar estos aspectos abiertos a decisiones administrativas posteriores, el BCC mantiene un amplio margen de discrecionalidad, lo que deja a los usuarios sin garantías claras de transparencia.

Cuándo entra en vigor

La Resolución 135/2025 entrará en vigor cinco días hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, durante la primera semana de enero de 2026.

