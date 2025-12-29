americateve

La estrella de los Nuggets Nikola Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando en Miami

MIAMI (AP) — La estrella de Denver, Nikola Jokic, salió cojeando de la cancha al medio tiempo del partido de los Nuggets en Miami el lunes por la noche, después de parecer lesionarse la rodilla izquierda con aproximadamente tres segundos restantes antes del intermedio.

Nikola Jokic (15), de los Nuggets de Denver, camina en la duela durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA contra el Heat de Miami, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)
Jokic estaba solo bajo la canasta y dio un paso adelante para ayudar a Spencer Jones de Denver a defender una entrada de Jaime Jaquez Jr. de Miami. Mientras retrocedía, Jones pisó el pie izquierdo de Jokic y pareció que la rodilla del centro se dobló.

Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, colapsó en la cancha, agarrándose la rodilla y retorciéndose de dolor. Fue ayudado a ponerse de pie y parecía estar adolorido mientras se dirigía al vestuario.

Jokic no comenzó la segunda mitad y los Nuggets lo estaban considerando como cuestionable. Los Nuggets han lidiado con algunos problemas importantes de lesiones esta temporada y estaban jugando el lunes sin tres posibles titulares: Christian Braun (esguince de tobillo izquierdo), Aaron Gordon (distensión en el tendón de la corva derecho) y Cam Johnson (manejo de lesión en la rodilla derecha).

Jokic tuvo 21 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes en la primera mitad. Llegó al juego con un promedio de 29,9 puntos, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias esta temporada.

FUENTE: AP

