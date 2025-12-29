La estrella de los Nuggets Nikola Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando en Miami

Jokic estaba solo bajo la canasta y dio un paso adelante para ayudar a Spencer Jones de Denver a defender una entrada de Jaime Jaquez Jr. de Miami. Mientras retrocedía, Jones pisó el pie izquierdo de Jokic y pareció que la rodilla del centro se dobló.
Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, colapsó en la cancha, agarrándose la rodilla y retorciéndose de dolor. Fue ayudado a ponerse de pie y parecía estar adolorido mientras se dirigía al vestuario.
Jokic no comenzó la segunda mitad y los Nuggets lo estaban considerando como cuestionable. Los Nuggets han lidiado con algunos problemas importantes de lesiones esta temporada y estaban jugando el lunes sin tres posibles titulares: Christian Braun (esguince de tobillo izquierdo), Aaron Gordon (distensión en el tendón de la corva derecho) y Cam Johnson (manejo de lesión en la rodilla derecha).
Jokic tuvo 21 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes en la primera mitad. Llegó al juego con un promedio de 29,9 puntos, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias esta temporada.
