CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico, dicen fuentes AP

La primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos comenzó en septiembre a atacar lanchas en el mar Caribe marca una escalada significativa en la campaña del gobierno estadounidense para presionar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. El ataque no ha sido reconocido por funcionarios venezolanos.

El presidente estadounidense Donald Trump hizo referencia por primera vez a la operación en una entrevista el viernes en la estación de radio WABC en Nueva York, en la que afirmó que Estados Unidos había destruido una "gran instalación de donde vienen los botes".

En un diálogo con reporteros el lunes mientras recibía al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su finca Mar-a-Lago, Trump agregó que la operación tuvo como objetivo un "área de atraque donde cargan los botes con drogas". Pero Trump se negó a comentar cuando se le preguntó si el ataque fue realizado por el ejército estadounidense o por la CIA.

La CIA y funcionarios de la Casa Blanca también se negaron a ofrecer más comentarios sobre el asunto. CNN fue el primero en informar sobre la participación de la CIA en la operación. El coronel Allie Weiskopf, portavoz del Comando de Operaciones Especiales, que supervisa las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, dijo en un comunicado que "Operaciones Especiales no apoyó esta operación".

El ataque intensifica lo que comenzó como un gran despliegue militar estadounidense en el mar Caribe desde agosto, seguido por al menos 30 ataques militares estadounidenses contra lanchas que según dice transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Más recientemente, Trump ha ordenado un cuasi-bloqueo de buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Durante meses, Trump había dicho que pronto podría ordenar ataques a objetivos en tierra venezolana. También ha dado el paso inusual de reconocer públicamente que había autorizado a la CIA llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela.

"Lo autoricé por dos razones", respondió Trump. "Número uno, han vaciado sus prisiones en Estados Unidos", dijo en octubre al confirmar a los reporteros su aprobación para que la CIA actuara. "Y la otra cosa, las drogas, tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas llegan por mar".

De igual manera, Trump ha dicho repetidamente que los días de Maduro en el poder están contados. Estados Unidos ha acusado al presidente venezolano y a miembros de su círculo cercano de narcoterrorismo y otros cargos.

Maduro ha refutado las acusaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos duplicó este año a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto.

El presidente venezolano no mencionó la operación de la CIA durante un discurso de una hora el martes en una escuela internacional de liderazgo para mujeres. ___ La periodista de The Associated Press Regina García Cano en Caracas, Venezuela, contribuyó a este despacho.

