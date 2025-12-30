Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Un ataque contra una zona portuaria marca un giro histórico en la presión militar de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro

Estados Unidos llevó a cabo su primer ataque conocido dentro del territorio venezolano , utilizando drones contra una instalación portuaria , en una operación que representa un salto cualitativo en la estrategia de presión de la Administración de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro , según reveló este lunes The New York Times .

De acuerdo con el diario, la operación fue ejecutada la semana pasada por la Central Intelligence Agency (CIA) y tuvo como objetivo un muelle utilizado presuntamente por redes del narcotráfico , en lo que constituye la primera acción militar estadounidense en tierra venezolana de la que se tiene conocimiento público.

Según funcionarios estadounidenses citados bajo condición de anonimato, el ataque se dirigió contra un muelle que habría sido utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar cargamentos de droga y coordinar su traslado por vía marítima.

Las fuentes aseguraron que no había personas en el lugar al momento del impacto , por lo que no se reportaron víctimas mortales , aunque sí daños significativos en la infraestructura portuaria .

El propio presidente Donald Trump confirmó públicamente que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque evitó detallar los métodos y responsables directos .

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”,

declaró Trump a periodistas desde su residencia privada en Mar-a-Lago, en Florida.

Un cambio de estrategia: de mar a tierra

Hasta ahora, la campaña de Washington contra el régimen venezolano se había limitado a operaciones en aguas internacionales, incluyendo la interdicción y destrucción de embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos.

Sin embargo, según el New York Times, esta acción marca una intensificación directa de la presión, al trasladar los ataques desde el mar hacia objetivos en tierra firme venezolana.

El Pentágono habría reforzado el despliegue de drones MQ-9 Reaper en el Caribe como parte de esta nueva fase de la estrategia.

Advertencias previas y despliegue regional

Durante semanas, Trump había advertido que Estados Unidos comenzaría a atacar objetivos en tierra si el narcotráfico vinculado a Venezuela continuaba.

Washington mantiene desde mediados de año un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, que oficialmente tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una amenaza directa y un intento de cambio de régimen.

Según datos citados por autoridades estadounidenses, la campaña ha incluido la destrucción de más de 30 embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas y la muerte de más de 100 personas vinculadas a esas operaciones.

Tensión adicional: petróleo y sanciones

La escalada militar ocurre en un contexto de máxima tensión diplomática, tras el anuncio de Trump de bloquear buques petroleros sancionados que operen desde y hacia Venezuela, así como la confiscación de dos barcos cargados con crudo venezolano en semanas recientes.

El Gobierno de Maduro no ha comentado oficialmente el ataque, aunque el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció recientemente una serie de “acciones de acoso, amenazas y ataques” contra el país.

Un precedente de alto riesgo

El ataque con drones representa un precedente histórico en la relación bilateral y eleva el riesgo de una escalada regional, al introducir acciones militares directas dentro del territorio venezolano, algo inédito hasta ahora en la campaña de presión estadounidense.

Analistas advierten que este movimiento podría reconfigurar el equilibrio de fuerzas en el Caribe y abrir una etapa de mayor confrontación entre Washington y Caracas.