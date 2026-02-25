americateve

ÚLTIMA HORA

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

Cuba identifica a implicados en lancha FL7726SH y asegura que buscaban infiltración armada; familiares cuestionan versión oficial.

cubanos ataque florida

CUBA IDENTIFICA A IMPLICADOS Y HABLA DE “INFILTRACIÓN ARMADA” DESDE EE.UU.

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) divulgó este miércoles los nombres de los involucrados en el enfrentamiento armado ocurrido en la zona noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, provincia de Villa Clara.

Según la ampliación informativa oficial, la lancha rápida con matrícula de Florida FL7726SH transportaba a diez personas armadas que, de acuerdo con declaraciones preliminares de los detenidos, pretendían ingresar al territorio nacional con “fines terroristas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CubanetNoticias/status/2026846660345712740?s=20&partner=&hide_thread=false

Los detenidos y fallecidos

Las autoridades reportaron la detención de:

  • Amijail Sánchez González

  • Leordan Enrique Cruz Gómez

  • Conrado Galindo Sariol

  • José Manuel Rodríguez Castelló

  • Cristian Ernesto Acosta Guevara

  • Roberto Azcorra Consuegra

Entre los fallecidos fue identificado Michel Ortega Casanova, mientras que se trabaja en la identificación de otras tres personas que murieron durante el intercambio de disparos.

El MININT afirmó que todos son cubanos residentes en Estados Unidos y que algunos poseen antecedentes penales. Además, dos de los detenidos figuraban en listados nacionales vinculados a investigaciones previas.

Armas incautadas y acusaciones

De acuerdo con la versión oficial, durante el operativo se ocuparon:

  • Fusiles de asalto

  • Armas cortas

  • Artefactos incendiarios artesanales

  • Chalecos antibalas

  • Mirillas telescópicas

  • Uniformes de camuflaje

También fue detenido en territorio cubano Duniel Hernández Santos, señalado como presunto receptor del grupo.

El gobierno sostiene que la operación tenía carácter de infiltración armada organizada desde el exterior.

cubanos

Versión de familiares desde EE.UU.

El periodista Javier Díaz, de Univision, reportó que familiares de los implicados aseguran que el grupo habría ido “a luchar por Cuba”, creyendo que el pueblo se sumaría.

Según esa versión, el plan se adelantó y no salió como esperaban. Familiares sostienen que el régimen estaría “contando mal la historia” y que los involucrados no deberían ser vistos como terroristas.

De acuerdo con estas declaraciones, Lidian falleció y Cristian permanece con vida.

La información continúa en desarrollo.

Contexto político y legal

Los nombres de Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez figuran en la lista que el régimen presentó ante la ONU en julio pasado como parte de su relación nacional de personas consideradas terroristas.

Esa actualización incluyó 62 individuos y 20 entidades radicadas en el exterior, principalmente en Estados Unidos.

La Habana ha denunciado presunta impunidad en territorio estadounidense respecto a personas acusadas de promover acciones contra el Estado cubano.

El caso podría generar repercusiones diplomáticas y judiciales, dependiendo de cómo evolucionen las investigaciones y las posiciones oficiales de ambas partes.

Noticia en desarrollo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

