Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

El Ministerio del Interior de Cuba ( MININT ) divulgó este miércoles los nombres de los involucrados en el enfrentamiento armado ocurrido en la zona noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, provincia de Villa Clara.

Según la ampliación informativa oficial, la lancha rápida con matrícula de Florida FL7726SH transportaba a diez personas armadas que, de acuerdo con declaraciones preliminares de los detenidos, pretendían ingresar al territorio nacional con “fines terroristas”.

Las autoridades reportaron la detención de:

Entre los fallecidos fue identificado Michel Ortega Casanova, mientras que se trabaja en la identificación de otras tres personas que murieron durante el intercambio de disparos.

El MININT afirmó que todos son cubanos residentes en Estados Unidos y que algunos poseen antecedentes penales. Además, dos de los detenidos figuraban en listados nacionales vinculados a investigaciones previas.

De acuerdo con la versión oficial, durante el operativo se ocuparon:

Fusiles de asalto

Armas cortas

Artefactos incendiarios artesanales

Chalecos antibalas

Mirillas telescópicas

Uniformes de camuflaje

También fue detenido en territorio cubano Duniel Hernández Santos, señalado como presunto receptor del grupo.

El gobierno sostiene que la operación tenía carácter de infiltración armada organizada desde el exterior.

Versión de familiares desde EE.UU.

El periodista Javier Díaz, de Univision, reportó que familiares de los implicados aseguran que el grupo habría ido “a luchar por Cuba”, creyendo que el pueblo se sumaría.

Según esa versión, el plan se adelantó y no salió como esperaban. Familiares sostienen que el régimen estaría “contando mal la historia” y que los involucrados no deberían ser vistos como terroristas.

De acuerdo con estas declaraciones, Lidian falleció y Cristian permanece con vida.

La información continúa en desarrollo.

Contexto político y legal

Los nombres de Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez figuran en la lista que el régimen presentó ante la ONU en julio pasado como parte de su relación nacional de personas consideradas terroristas.

Esa actualización incluyó 62 individuos y 20 entidades radicadas en el exterior, principalmente en Estados Unidos.

La Habana ha denunciado presunta impunidad en territorio estadounidense respecto a personas acusadas de promover acciones contra el Estado cubano.

El caso podría generar repercusiones diplomáticas y judiciales, dependiendo de cómo evolucionen las investigaciones y las posiciones oficiales de ambas partes.

Noticia en desarrollo.