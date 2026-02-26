Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rompió el silencio varias horas después del enfrentamiento armado ocurrido el 25 de febrero frente a las costas de Villa Clara y advirtió que la isla “se defenderá con determinación y firmeza”.

En un mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel afirmó:

“Cuba no agrede ni amenaza… se defenderá frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía”.

La declaración marca la primera reacción directa de la cúpula política tras el incidente que dejó cuatro personas muertas y varios heridos.

Según el Ministerio del Interior de Cuba (MININT), una lancha rápida con matrícula de Florida fue detectada a una milla náutica del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo.

De acuerdo con la versión oficial:

La embarcación transportaba 10 personas armadas.

Se produjo un intercambio de disparos con Tropas Guardafronteras.

Cuatro personas fueron abatidas.

Seis resultaron heridas y fueron evacuadas.

Las autoridades aseguraron la incautación de fusiles de asalto, armas cortas, artefactos incendiarios y uniformes de camuflaje.

cuba lanchas

Canciller habla de “investigación rigurosa”

Previo al mensaje presidencial, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla anunció que se lleva a cabo una “investigación rigurosa” para esclarecer lo ocurrido.

Rodríguez vinculó el incidente a un historial de “infiltraciones terroristas” procedentes de Estados Unidos desde 1959.

Reacciones en Washington y Florida

En Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Washington verificará “de manera independiente” lo sucedido.

También pidieron aclaraciones:

María Elvira Salazar

Daniella Levine Cava

Dariel Fernández

Las autoridades estadounidenses indicaron que utilizarán canales diplomáticos, incluida la embajada en La Habana.

Del silencio a la narrativa oficial

Analistas señalan que la reacción tardía encaja en un patrón recurrente: primero habla el aparato de seguridad, luego la dirigencia política enmarca el hecho dentro de la narrativa histórica de confrontación con EE.UU.

El mensaje de Díaz-Canel eleva el tono y sitúa el incidente como parte de una supuesta agresión “terrorista y mercenaria”.