americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Díaz-Canel

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Miguel Díaz-Canel reaccionó al tiroteo en Villa Clara que dejó cuatro muertos y advirtió que Cuba se defenderá ante “agresiones terroristas”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Díaz-Canel

DÍAZ-CANEL ELEVA EL TONO TRAS ENFRENTAMIENTO ARMADO EN AGUAS DE VILLA CLARA

“Cuba se defenderá con firmeza”

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rompió el silencio varias horas después del enfrentamiento armado ocurrido el 25 de febrero frente a las costas de Villa Clara y advirtió que la isla “se defenderá con determinación y firmeza”.

En un mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel afirmó:

“Cuba no agrede ni amenaza… se defenderá frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía”.

La declaración marca la primera reacción directa de la cúpula política tras el incidente que dejó cuatro personas muertas y varios heridos.

Embed - ULTIMA HORA: Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

El enfrentamiento en Cayo Falcones

Según el Ministerio del Interior de Cuba (MININT), una lancha rápida con matrícula de Florida fue detectada a una milla náutica del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo.

De acuerdo con la versión oficial:

  • La embarcación transportaba 10 personas armadas.

  • Se produjo un intercambio de disparos con Tropas Guardafronteras.

  • Cuatro personas fueron abatidas.

  • Seis resultaron heridas y fueron evacuadas.

Las autoridades aseguraron la incautación de fusiles de asalto, armas cortas, artefactos incendiarios y uniformes de camuflaje.

cuba lanchas

Canciller habla de “investigación rigurosa”

Previo al mensaje presidencial, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla anunció que se lleva a cabo una “investigación rigurosa” para esclarecer lo ocurrido.

Rodríguez vinculó el incidente a un historial de “infiltraciones terroristas” procedentes de Estados Unidos desde 1959.

Reacciones en Washington y Florida

En Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Washington verificará “de manera independiente” lo sucedido.

También pidieron aclaraciones:

  • María Elvira Salazar

  • Daniella Levine Cava

  • Dariel Fernández

Las autoridades estadounidenses indicaron que utilizarán canales diplomáticos, incluida la embajada en La Habana.

Del silencio a la narrativa oficial

Analistas señalan que la reacción tardía encaja en un patrón recurrente: primero habla el aparato de seguridad, luego la dirigencia política enmarca el hecho dentro de la narrativa histórica de confrontación con EE.UU.

El mensaje de Díaz-Canel eleva el tono y sitúa el incidente como parte de una supuesta agresión “terrorista y mercenaria”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un trabajador limpia las ventanas del Ministerio de Salud en La Habana, Cuba, el viernes 20 de febrero de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Cuba dice que mató a 4 personas a bordo de una lancha rápida registrada en Florida que abrió fuego

lancha atacada a tiros por guardacostas cubanos integraba flotilla privada para evacuar familiares de cuba
ULTIMA HORA

Lancha atacada a tiros por Guardacostas Cubanos integraba flotilla privada para evacuar familiares de Cuba

Cuba dice que lancha que abrió fuego llevaba a cubanos residentes en EEUU que buscaban infiltrarse y desatar terrorismo

LA HABANA (AP) — Cuba dice que lancha que abrió fuego llevaba a cubanos residentes en EEUU que buscaban infiltrarse y desatar terrorismo.

cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltracion armada desde florida

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

Destacados del día

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter