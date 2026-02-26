Díaz-Canel advierte que Cuba defenderá su soberanía, un día después de incursión de grupo armado

“Cuba no agrede ni amenaza”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de la red social X. “Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”.

Los hombres —identificados como de origen cubano— dispararon contra una unidad de Tropas Guardafrontera que buscaba identificar la nave incursora, informó la víspera el Ministerio del Interior de la isla. El comandante de los uniformados fue herido al igual que seis atacantes.

El incidente llega en un momento de gran tensión entre Cuba y Estados Unidos luego del incremento de las sanciones por parte de Washington a la isla para presionar un cambio de gobierno y tras la incursión estadounidense a Venezuela y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, lo que dejó a la nación caribeña sin uno de sus principales abastecedores de petróleo.

Cuba se encuentra semiparalizada además por los efectos de una orden ejecutiva de Donald Trump de fines de enero que amenazó con aranceles a las naciones que provean crudo a la isla. Aunque esa medida se levantó parcialmente por una disposición judicial norteamericana, el cerco energético se ha mantenido y las consecuencias se sienten en la vida cotidiana .

La embarcación se encontraba aproximadamente a 1,6 kilómetros (1 milla) al noreste de Cayo Falcones, frente a la costa norte de la isla. En su interior se encontró material bélico como fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje, indicaron las autoridades cubanas.

Los heridos fueron evacuados y algunos de ellos confesaron que el motivo de la incursión era realizar actos terroristas. Otra persona fue arrestada en tierra como cómplice.

El Ministerio del Interior identificó a siete de los asaltantes. Dos de ellos, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, estaban incluidos en una lista de personas buscadas internacionalmente por las autoridades cubanas “por su participación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión” de actos de terrorismo.

Una de las víctimas fatales es Michel Ortega Casanova. Su hermano, Misael Ortega Casanova, dijo a The Associated Press que éste vivía con una obsesión por derrocar al gobierno cubano por el sufrimiento que padeció en la isla antes de mudarse a Estados Unidos.

“Mi mamá está devastada”, dijo Misael Ortega Casanova. “Se obsesionaron tanto que no pensaron en las consecuencias ni en su propia vida”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio –cuyos padres son emigrados cubanos y es un férreo opositor al gobierno de la isla-- dijo que la administración norteamericana estaba recopilando su propia información, incluso el dato de si los atacantes eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

La fiscalía estadounidense del Distrito Sur de Florida indicó que busca respuestas “a través de todos los canales legales y diplomáticos disponibles” y agregó que “los hechos siguen siendo poco claros y contradictorios”.

—————

La corresponsal Dánica Coto contribuyó con este reporte.

—————

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP