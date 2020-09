"Que nos dejen escoger": Randy Malcom pide cambio de gobierno en Cuba

El músico cubano reflexionó sobre lo que ha dejado 2020 y se mostró deseoso de que llegue el día en que los cubanos puedan “tener una vida justa y digna” en Cuba, “sin la única aspiración de trabajar en un bar o irse del país”.

“¿Cuándo será el día que la solución llegue a mi Isla Cuba? ¿Cuándo será el día que no tengamos que decir soy cubano de Cuba, o soy cubano de Miami o de Italia o de España?”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Malcom lamentó “muchos artistas, deportistas, ingenieros, médicos, abogados, maestros”, entre otros, no puedan explotar sus potencialidades debido a que la economía “no funciona”.

“Nuestros maestros, ingenieros, abogados y muchos otros profesionales se gradúan de la universidad y después prefieren trabajar en un bar o irse del país buscando una mejor calidad de vida. Al final siempre dejamos un pedazo de nuestro corazón en la Isla, porque la Isla es de todos los cubanos”.

El artista llamó a la unión de todos los cubanos como única forma de propiciar un cambio en la Isla que realmente beneficie a todos.

“Creo que es hora de buscar una solución todos juntos para marcar realmente un cambio, recordemos que pensamos cómo vivimos”.

Malcom dijo además que parte de ese cambio pasa porque los cubanos tengan derechos políticos y puedan elegir a sus propios representantes.

“Solo pido lo mejor para todos y que nos dejen escoger a nosotros a quién queremos que nos gobierne y si mañana nos equivocamos que la culpa sea nuestra y la asumiremos, pero dennos esa oportunidad porque necesitamos lo mejor para nuestro país desde hace muchos años. Ojalá que todo sea diferente algún día. Espero poder verlo con mis propios ojos”.

Las palabras de Malcom salen a la luz poco después de que su compañero de Gente de Zona, Alexander Delgado, admitiera públicamente haberse “equivocado”, tras muchos años de hacer silencio sobre la situación de Cuba.

Delgado, que en las últimas semanas ha pedido a las autoridades de la Isla liberar la ayuda humanitaria retenida en el puerto del Mariel, pidió al régimen de la Isla poner fin a la miseria de los abusos contra el pueblo y dijo estar en contra de otras muchas cosas “que no tienen que ver con el embargo”.

“Todo este tiempo que yo he estado aquí, en cuarentena, pensando. He sido atacado muchas veces por guardar silencio. He defendido la parte mía… y me di cuenta de que yo estaba equivocado en una parte… porque no era hablar de política. A lo mejor era lo que me estaban pidiendo y el mensaje no me llegó como yo quería interiorizarlo. Pero nada, simplemente me senté, me analicé y vi paso por paso llegando a la conclusión”, explicó el cantante a través de las redes sociales.