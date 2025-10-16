Elián González culpa a Estados Unidos por la crisis en Cuba durante su visita a México

El diputado cubano participó en el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba y aseguró que el embargo de EE.UU. es el principal responsable de los problemas económicos de la isla.

Elián González Brotons, recordado mundialmente como el “niño balsero”, responsabilizó a Estados Unidos por la grave crisis económica y social que enfrenta Cuba.

Las declaraciones las ofreció desde México, durante una entrevista concedida al canal mexicano Canal 6 , en el marco del IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba , realizado del 9 al 12 de octubre en Ciudad de México.

“Cada vez que buscamos una solución para salir de un problema, nos llega otra medida nueva. Buscan la forma de bloquear la entrada de recursos y obstaculizar nuestro desarrollo”, afirmó González, al referirse al embargo estadounidense, al que calificó como el principal causante de las dificultades que vive la isla.

El también diputado a la Asamblea Nacional subrayó que “la crisis que vive el país es producto de muchos años de bloqueo” y de las “campañas que buscan obstaculizar el desarrollo de Cuba”. Añadió que las sanciones impuestas por Washington tienen un carácter extraterritorial, afectando también a otros países.

#AlAire | “El #NobelDeLaPaz perdió su valor al caer en el juego político. Darlo a alguien que pidió la invasión de su propio país solo visibiliza una campaña contra #Venezuela ”, afirmó Elian González, diputado cubano. pic.twitter.com/gpmL4tl9jW

En declaraciones al diario La Jornada , González sostuvo que los ideales de Fidel Castro “siguen vigentes” y advirtió que el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio representan “una amenaza para Cuba y la región”. Según dijo, Rubio “sabe cómo hacer el cerco para que Cuba se quede aislada”.

Hoy convertido en político, González —diputado por Cárdenas, Matanzas— defiende abiertamente el discurso del régimen cubano. En su entrevista, aseguró que Cuba no es un país patrocinador del terrorismo, como sostiene la Casa Blanca, sino que ha sido “víctima del terrorismo de Estado y de un cerco económico que afecta directamente al pueblo cubano”.

Durante la clausura del evento, el embajador de Cuba en México, Marco Rodríguez Costa, agradeció la solidaridad internacional y destacó la “hermandad” entre ambas naciones. “Cuba no está sola”, afirmó, celebrando la unidad de los pueblos latinoamericanos frente a las políticas de Washington.

El encuentro reunió a delegaciones de más de 20 países y a figuras afines al régimen cubano, como Aleida Guevara March, hija del Che Guevara, bajo el lema “Por la solidaridad, la amistad y contra el imperialismo”.

La participación de Elián González en México tuvo un marcado carácter político y simbólico, al representar —junto a Aleida Guevara— la continuidad del discurso revolucionario cubano. Sin embargo, su presencia también despertó críticas: mientras el oficialismo lo ensalza como símbolo de lealtad a la Revolución, muchos dentro y fuera de Cuba lo ven como una figura utilizada por la propaganda del régimen.