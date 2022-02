Principal Diplomático ucraniano en Cuba: la posición de La Habana es "inaceptable"

El encargado de negocios de Ucrania en Cuba , Oleksandr Kalinchuk, aseguró que el gobierno cubano no les quería hablar ni escuchar a los diplomáticos ucranianos. Dijo que la posición de Cuba en respaldo de Rusia era inaceptable y pidió ayuda para su país en una entrevista exclusiva con América TeVé.

“Hace una hora tuve una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores y estábamos hablando sobre su pronunciamiento de Cuba. Claro que no está bien para los ucranianos ni es aceptable. En este momento tenemos una clara invasión de las tropas rusas en Ucrania”, dijo Kalinchuk.

El diplomático, que también le brindó una entrevista por escrito al diario independiente 14ymedio, aseguró que desde la anexión rusa de Crimea en 2014 las relaciones con el régimen cubano se han deteriorado, al punto de no entablar conversaciones con la contraparte cubana y limitar al extremo los contactos.

El régimen cubano dijo que “Rusia tenía derecho a defenderse” y culpó a Estados Unidos por la escalada en Ucrania que desembocó en la invasión rusa del país. La dictadura castrista siempre ha apoyado a Moscú en sus aventuras bélicas.

Los embajadores de los países miembros de la Unión Europea en La Habana se reunieron ayer con Kalinchuk para mostrarle apoyo ante la agresión rusa.

“Mi mensaje es muy claro: por favor, salgan a las calles. Muestren que quieren apoyar a Ucrania. Podemos cambiar la posición del gobierno de Cuba, podemos cambiar esta situación”, dijo.

“Estamos haciendo todo lo posible para dar a conocer lo que pasa en Ucrania. Los medios de comunicación de Rusia están desinformando, por eso es tan importante que la gente conozca lo que está pasando, la invasión que mi pueblo está sufriendo”, dijo.

La embajada de Ucrania en Cuba está atendiendo peticiones de ciudadanos ucranianos residentes en la isla y cubanos que están en Ucrania vía e-mail en emb_cu@mfa.gov.ua o por teléfono: +53 54295131.

“Pido a los que se dirijan a nosotros que proporcionen información clara sobre el último lugar de residencia en Ucrania de sus familiares o amigos y sus contactos. Debo advertir, por desgracia, que la respuesta no será rápida, pero no dejaremos a nadie sin contestar. No nos olvidaremos de nadie”, dijo Kalinchuk.

El diplomático agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas desde la sociedad civil cubana.

“Hay cubanos que han llamado a la embajada para decir que están dispuestos a viajar a Ucrania a defender el país con las armas frente a la invasión rusa”, relató.

Mario J. Pentón