Brasil: Policía rescata a 108 migrantes cubanos en frontera norte; detiene a 5 presuntos traficantes

La policía indicó el martes que los 108 migrantes estaban bajo custodia en el estado de Roraima mientras las autoridades regularizan su estatus migratorio antes de remitirlos a trabajadores de servicios sociales.

La policía también señaló que arrestó a cinco personas acusadas de tráfico de migrantes. Los traficantes cobraron tarifas abusivas mientras prometían un cruce seguro hacia Brasil, según la policía.

“En realidad, la ruta impuesta por ellos ignora cualquier estándar de dignidad humana o seguridad vial. Los extranjeros son sometidos a viajes agotadores en vehículos que no reciben el mantenimiento adecuado”, comentó la policía.

La operación, realizada el lunes, fue el mayor rescate humanitario registrado en el estado. Las autoridades dicen que, desde junio de 2024, han rescatado a 297 migrantes cubanos que intentaban ingresar ilegalmente a Brasil a través de Roraima.

A medida que la economía de Cuba se derrumba y se intensifican las sanciones de Estados Unidos contra la isla, un número creciente de sus ciudadanos está migrando a Brasil. La migración cubana a Brasil se ha disparado desde 2022, según datos oficiales.

Los cubanos superaron a los venezolanos como la principal nacionalidad que solicitó estatus de refugiado en Brasil en 2025, con más de 40.000 solicitudes, informó el Ministerio de Justicia en su informe anual de migración publicado en mayo.

“Si las tensiones geopolíticas entre Cuba y Estados Unidos empeoran, los flujos migratorios hacia Brasil podrían aumentar”, señaló el ministerio. Añadió que la regularización mediante el reconocimiento del estatus de refugiado podría ser una alternativa.

Según funcionarios, los migrantes con mayores recursos tienden a volar a Sao Paulo, la ciudad más grande del país. Quienes se encuentran en situaciones económicas más endebles a menudo viajan por tierra, ingresando por los estados amazónicos del norte de Amapa y Roraima, que en conjunto representan casi el 60% de los lugares de residencia de los migrantes. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP