Camionero cubano detenido en redada del ICE en Oklahoma por conducir sin licencia comercial

Un camionero cubano fue detenido durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma (OHP), luego de ser sorprendido manejando un camión sin licencia comercial (CDL).

El operativo, realizado entre el 22 y el 25 de septiembre, dejó un saldo de más de 120 inmigrantes indocumentados arrestados en todo el estado.

Según un comunicado oficial del ICE , la detención del chofer —cuya identidad no fue revelada— ocurrió en la autopista Interestatal 40 (I-40) , durante un control rutinario. El hombre no contaba con estatus migratorio legal en Estados Unidos y fue detenido bajo el programa 287(g) , que permite la colaboración directa entre las autoridades estatales y federales en materia de inmigración.

Durante la operación, las autoridades arrestaron a 91 conductores indocumentados con licencia CDL y 29 sin ella , además de 27 inmigrantes que viajaban en autos particulares y dos personas detenidas en un cultivo de marihuana.

El ICE explicó que muchos de los detenidos tienen antecedentes por delitos graves , como conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, tráfico de personas, lavado de dinero, agresión, distribución de drogas y reingreso ilegal al país.

“Los inmigrantes ilegales no tienen nada que hacer al volante de camiones de 18 ruedas en nuestras autopistas. Con estas detenciones, nuestras carreteras son más seguras”, declaró Madison Sheahan , subdirectora del ICE.

La agencia también señaló que varios de los detenidos habían excedido el tiempo autorizado de estancia, mientras que otros ingresaron de manera irregular o contaban con procesos migratorios pendientes.

ICE camioneros

Antecedentes de accidentes provocados por camioneros indocumentados

La redada ocurre tras varios accidentes fatales relacionados con inmigrantes al volante de camiones de carga. Uno de los casos más notorios fue el del cubano Alexis Osmani González Companioni, de 27 años, quien provocó un choque mortal en Texas el pasado junio al quedarse dormido al volante, causando la muerte de cinco personas.

Otro accidente reciente ocurrió en Florida, donde un conductor indocumentado de origen indio, Harjinger Singh, provocó la muerte de tres personas en la autopista Turnpike, en Fort Pierce.

EE.UU. endurece los requisitos para licencias comerciales

A raíz de estos incidentes, el Departamento de Transporte (DOT) anunció en septiembre nuevas restricciones para que no ciudadanos obtengan licencias de conducir comerciales (CDL).

Las nuevas normas limitan la elegibilidad a tres tipos de visados (H-2A, H-2B y E-2), exigen verificación migratoria en una base de datos federal y restringen la validez de la licencia a un máximo de un año.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que las medidas buscan evitar que personas sin estatus legal conduzcan camiones de alto tonelaje y reducir los riesgos en las carreteras.

Tipos de licencias comerciales (CDL) en Estados Unidos

Clase A: para vehículos combinados de más de 26,001 libras (tráileres, camiones articulados, cisternas grandes).

Clase B: para vehículos individuales de más de 26,001 libras (autobuses, camiones de reparto, camiones cisterna medianos).

Clase C: para transporte de pasajeros o materiales peligrosos.

Requisitos básicos para obtener una CDL

Tener mínimo 21 años (o 18 para conducción intrastatal).

Poseer una licencia de conducir regular válida .

Pasar un examen médico del DOT .

Aprobar pruebas teóricas y prácticas de conducción.

La detención del camionero cubano y el aumento de los operativos del ICE reflejan la creciente vigilancia sobre los inmigrantes indocumentados en el sector del transporte, uno de los más afectados por las recientes reformas migratorias.