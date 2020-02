Osmany García regresa a Cuba

“De pronto se rompieron todos los hechizos y maldiciones. Hoy, día del cumpleaños de mi padre, me llegó el pasaporte en la tarde. Estoy arriba de un avión yéndome para Cuba a abrazar ‘al puro’, mi gente, imagínense qué felicidad”, expresó.

Osmani también aprovechó la oportunidad para asegurar que había aprendido de todos los problemas y polémicas en las cuales se había visto involucrado en los últimos meses. Además dijo, que está decidido a comenzar de nuevo con mucha energía positiva.

Tres años y medio de una locura aquí en Estados Unidos. Hoy todo está bien, porque acá en la tierra de la libertad a la larga aprendes y todo te sale bien. Estoy venciendo todos los obstáculos”, manifestó.

Por último, hizo mención de su nuevo equipo de trabajo, responsables de guiar en esta nueva etapa su carrera e imagen.

““Hoy estoy venciendo todos los obstáculos, estoy muy feliz. Confirmo la gira de verano por Italia y también una gira hacia México. Gracias a todos los cubanos de American Airlines, a todos los cubanos del aeropuerto que me ayudaron. Gracias a toda la gente que estuvo a mi lado mientras estuve sufriendo. Todo lo que hablé quedó atrás. El 14 de febrero entró un equipo nuevo. Es como si de pronto se rompió una maldición y todo comenzó a salir bien. Así que a toda mi gente, esperen mucha música y esperen a ese Osmani García que perdieron hace tres años y medio. Se acabó la oscuridad”.

El cantante, quien regresó a Cuba acompañado de su amiga Karla Rojas, dejó dicho que estará de vuelta en Estados Unidos el próximo miércoles, con las “pilas cargadas”.

¿Habrá show en Cuba?

Ante las dudas todo parece indicar que no. El reguetonero cubano informó hace unos meses que no cantara más en la isla “hasta que la cosa cambie” pero tampoco lo hará en Miami.

Su decisión fue a raíz de la polémica que se desató con los artistas cubanos que quieren lucrarse con el exilio de Estados Unidos, evadiendo la realidad política y social de Cuba.

«Ya yo decidí no cantar más en Cuba hasta que no cambie la cosa y no cantar más en Miami», sostuvo en aquel entonces.