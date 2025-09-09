americateve

La Habana

Nuevos detalles del brutal asesinato de "El Moro" en Diez de Octubre conmocionan a La Habana

Un mes después del violento asesinato de un vecino conocido como “El Moro”, en el barrio de Lawton, comienzan a esclarecerse las circunstancias que rodearon el crimen ocurrido el 8 de agosto en el municipio Diez de Octubre, La Habana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Un mes después del asesinato de un vecino conocido como “El Moro”, en el barrio habanero de Lawton, comienzan a conocerse detalles sobre el crimen que estremeció al municipio Diez de Octubre el pasado 8 de agosto.

La víctima fue identificada como Yosvani Hernández Meriño, conserje en una Mipyme de Centro Habana, según confirmó el medio independiente Café Fuerte a partir del testimonio de un familiar cercano que pidió mantener el anonimato.

El crimen

Hernández fue hallado sin vida en su vivienda con múltiples heridas de arma blanca y un profundo corte en el cuello. Vecinos de la zona alertaron en plena madrugada tras escuchar ruidos y movimientos extraños en la casa.

De acuerdo con la versión difundida, Yosvani mantenía amistad con Yurixandre Batista Batista, un joven de Holguín a quien permitió alojarse en su hogar. Poco después, Batista pidió invitar a un conocido oriundo de Granma. Ambos aprovecharon un apagón para esconder cuchillos bajo un colchón que la víctima utilizaba en el patio durante las noches sin electricidad.

El ataque ocurrió cuando Hernández salió del baño: Batista lo sujetó del cuello y su cómplice lo apuñaló repetidamente hasta provocarle la muerte.

Robo y huida

El móvil del crimen habría sido el robo. Los agresores sustrajeron televisores, ventiladores, un generador eléctrico y ropa. Parte del botín fue trasladado en una maleta hasta la Calzada de Diez de Octubre, donde abordaron un taxi rumbo a La Habana Vieja.

El chofer, sorprendido por la cantidad de bultos, recibió como “pago” tres ventiladores después de que los jóvenes alegaran no tener dinero. Los objetos robados fueron posteriormente recuperados y la persona que los había adquirido se encuentra bajo arresto.

Detenidos y prófugos

Las autoridades lograron capturar a Batista, mientras que su presunto cómplice, originario de Granma, sigue prófugo, aunque estaría localizado en esa provincia.

Silencio oficial y dolor comunitario

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido comunicado alguno sobre el crimen, manteniendo el silencio habitual en casos de violencia de alto impacto.

Vecinos y familiares describen a Yosvani Hernández como un hombre solidario, respetado y muy vinculado a su comunidad. Su asesinato deja una profunda herida en el barrio y refuerza la creciente percepción de inseguridad que enfrentan los cubanos en medio de la crisis actual.

