Carolina del Norte

Afroamericano acusado de matar a refugiada ucraniana en EEUU podría ser condenado a muerte

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia acusó el martes a un hombre con un extenso historial de arrestos por el apuñalamiento fatal de una refugiada ucraniana en un tren de cercanías de Carolina del Norte el mes pasado, lo que significa que podría enfrentar la pena de muerte.

Foto tomada de video difundido por el Sistema de Transporte de Charlotte, Carolina del Norte, que muestra a Iryna Zarutska (abajo a la derecha) justo antes de ser apuñalada en un tren el 22 de agosto del 2025. (Sistema de Transporte de Charlotte via AP)

El cargo federal se presenta en medio de crecientes preguntas sobre por qué Decarlos Brown Jr. estaba en libertad a pesar de tener 14 casos criminales previos.

Brown ahora está acusado de sacar un cuchillo y matar a Iryna Zarutska, de 23 años, en un ataque aparentemente aleatorio capturado en video. El caso alimenta el debate sobre si ciudades como Charlotte están abordando adecuadamente el crimen violento, la enfermedad mental y la seguridad en el transporte público.

Zarutska había llegado a Estados Unidos para escapar de la guerra en Ucrania, escribieron sus familiares en una publicación de GoFundMe, describiéndola como decidida a construir una vida más segura.

Brown fue arrestado en el lugar y acusado de asesinato en primer grado por los fiscales de Carolina del Norte. Ahora también enfrenta un cargo federal de causar la muerte en un sistema de transporte masivo, lo que conlleva hasta cadena perpetua o la pena de muerte.

La secretaria de Justicia Pam Bondi afirmó que el asesinato fue "un resultado directo de políticas fallidas de indulgencia con el crimen que ponen a los criminales por delante de las personas inocentes".

"Buscaremos la pena máxima por este acto de violencia imperdonable: nunca más verá la luz del día como un hombre libre", declaró Bondi en un comunicado.

La pena de muerte es un castigo potencial para las personas condenadas por asesinato en primer grado en Carolina del Norte. Sin embargo, el estado no ha llevado a cabo una ejecución desde 2006. Los desafíos legales sobre el uso de drogas para inyección letal y la presencia de un médico en las ejecuciones han retrasado la aplicación de la pena en casos anteriores.

Brown había pasado por el sistema de justicia penal durante más de una década, con 14 casos previos en el condado de Mecklenburg, incluyendo cinco años de cárcel por robo con un arma peligrosa, según registros judiciales. Fue arrestado a principios de este año después de llamar repetidamente al 911 desde un hospital, alegando que personas intentaban controlarlo. Un juez lo liberó sin fianza.

Su madre dijo a la televisión local que buscó un internamiento psiquiátrico involuntario este año después de que él se volviera violento en casa. Los médicos lo diagnosticaron con esquizofrenia.

El video publicado el viernes muestra a Zarutska entrando al tren y tomando asiento frente a Brown, quien estaba sentado detrás de ella. Minutos después, sin ninguna interacción aparente, él saca una navaja, se levanta y la corta en el cuello. Los pasajeros gritan y se dispersan mientras ella se desploma.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

