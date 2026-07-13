Nueva FOTO de Damián Valdez-Galloso, acusado de asesinato en primer grado por muerte de El Taiger

El sistema correccional de Miami-Dade actualizó la fotografía de Damián Valdez-Galloso, conocido como “El Narra”, quien permanece detenido mientras espera juicio por el homicidio del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, “El Taiger”. El caso sigue siendo uno de los procesos criminales más seguidos por la comunidad cubana en Miami.

El sistema de correcciones de Miami-Dade actualizó la fotografía de Damián Valdez-Galloso , conocido como “El Narra” , el hombre acusado de asesinato en primer grado por la muerte del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar , conocido artísticamente como El Taiger .

La actualización de imágenes en el sistema carcelario es una práctica habitual para detenidos que permanecen largos períodos bajo custodia mientras sus casos avanzan en corte.

Valdez-Galloso continúa detenido y a la espera de juicio en Miami-Dade.

Valdez-Galloso enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por el homicidio de El Taiger, ocurrido en octubre de 2024.

Inicialmente, las autoridades lo procesaron por asesinato en segundo grado, manipulación de evidencia física y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

Posteriormente, un gran jurado elevó la acusación a asesinato en primer grado.

El acusado se declaró no culpable y mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.

El crimen que conmocionó al exilio cubano

El Taiger fue hallado gravemente herido el 3 de octubre de 2024 dentro de un vehículo abandonado cerca del Jackson Memorial Hospital, en Miami.

El artista había recibido un disparo en la cabeza y fue trasladado en estado crítico.

Días después, se confirmó su fallecimiento, provocando una ola de dolor entre familiares, amigos, colegas y seguidores dentro y fuera de Cuba.

La muerte del reguetonero se convirtió en uno de los casos criminales más impactantes para la comunidad cubana en el sur de Florida.

La investigación apunta a una vivienda en Hialeah

Según la investigación policial, el ataque no habría ocurrido en el lugar donde fue encontrado el vehículo.

Los detectives sostienen que El Taiger fue baleado en una vivienda de Hialeah vinculada a Valdez-Galloso.

De acuerdo con reportes basados en documentos del caso, las autoridades aseguran que el acusado habría disparado contra el artista y luego trasladado su cuerpo en un automóvil hasta las inmediaciones del hospital.

La Fiscalía afirma contar con videos de vigilancia, evidencias de ADN y otros elementos que vincularían al acusado con la escena.

Capturado en Nueva York y extraditado a Miami

Tras el crimen, Valdez-Galloso permaneció prófugo durante varios días.

Fue detenido en Nueva York por agentes federales y posteriormente extraditado al sur de Florida.

El 6 de noviembre de 2024, fue ingresado en el sistema correccional de Miami-Dade.

Desde entonces permanece bajo custodia mientras el caso avanza en los tribunales.

Sin fianza y en espera de juicio

Valdez-Galloso ha permanecido detenido sin fianza debido a la gravedad de los cargos.

El proceso judicial ha tenido varias etapas, incluidas audiencias, presentación de evidencia, revisión de cargos y decisiones sobre el curso del caso.

La fecha definitiva del juicio sigue siendo uno de los puntos más esperados por familiares, seguidores de El Taiger y la comunidad cubana.

La defensa niega las acusaciones

El acusado ha negado los señalamientos en su contra.

Durante interrogatorios y audiencias, su defensa ha cuestionado elementos de la investigación y ha sostenido que el caso debe probarse en corte.

En reportes previos, Valdez-Galloso llegó a negar haber matado al artista y puso en duda parte del material presentado por las autoridades.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que las pruebas lo ubican como responsable del disparo y del intento de ocultar lo ocurrido.

Evidencia bajo revisión

Medios locales han reportado que el expediente incluye videos, fotografías, documentos, presunta evidencia biológica, rastros en la vivienda y elementos relacionados con la limpieza de la escena.

Univision informó que la Fiscalía maneja más de 1.200 fotografías como parte del material probatorio.

Entre los elementos descritos en reportes de prensa aparecen imágenes de la vivienda, objetos recogidos en la basura y posibles productos utilizados para limpiar rastros de sangre.

Todo ese material deberá ser evaluado dentro del proceso judicial.

La pena de muerte quedó fuera del escenario

Aunque el cargo de asesinato en primer grado es uno de los más graves en Florida, la pena de muerte quedó descartada del caso, según los reportes disponibles sobre el proceso.

Si Valdez-Galloso fuera declarado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

La decisión final dependerá del juicio, de las pruebas admitidas y del veredicto del tribunal.

El caso paralelo de Chocolate MC

El caso de Valdez-Galloso también quedó conectado judicialmente con otro expediente de alto perfil: el del reguetonero cubano Chocolate MC, cuyo nombre real es Yosvanis Sierra Hernández.

Chocolate fue procesado por amenazas y por un presunto plan para que Valdez-Galloso fuera atacado en prisión.

La Fiscalía sostuvo que el artista ofreció dinero para agredir al acusado por la muerte de El Taiger.

Chocolate MC recibió 10 años de cárcel

Chocolate MC terminó recibiendo una condena de 10 años de prisión y 5 años de libertad condicional dentro de un acuerdo que incluyó ese caso y otros expedientes pendientes.

El proceso generó gran atención porque reflejó el nivel de indignación que provocó la muerte de El Taiger entre colegas, fanáticos y figuras del género urbano cubano.

Sin embargo, las autoridades trataron las amenazas contra Valdez-Galloso como un caso separado del homicidio principal.

Dolor pendiente para los seguidores de El Taiger

La muerte de El Taiger dejó una herida abierta en la música urbana cubana.

El artista era una de las figuras más reconocidas del reguetón cubano, con millones de seguidores y una carrera marcada por éxitos, polémicas y una fuerte conexión con su público.

Para sus fanáticos, el juicio de Valdez-Galloso representa una posibilidad de justicia.

Para su familia, amigos y equipo cercano, el proceso sigue siendo una espera dolorosa.

Una imagen que recuerda que el caso sigue abierto

La nueva fotografía carcelaria de Damián Valdez-Galloso no cambia el estado legal del caso.

Pero sí recuerda que el acusado sigue detenido, que el proceso no ha terminado y que el juicio continúa pendiente.

Cada nueva actualización del sistema correccional vuelve a poner el caso en el centro de la conversación pública.

Presunción de inocencia

Aunque Valdez-Galloso enfrenta una acusación grave, no ha sido condenado.

La Fiscalía deberá probar los cargos más allá de duda razonable, y la defensa tendrá derecho a impugnar evidencia, presentar argumentos y exigir todas las garantías del proceso.

Hasta que exista un veredicto, el acusado mantiene la presunción de inocencia.

El juicio que espera la comunidad cubana

El caso El Taiger sigue siendo observado de cerca por la comunidad cubana en Miami, por el mundo de la música urbana y por miles de seguidores del artista.

La pregunta central continúa sin respuesta definitiva: qué ocurrió exactamente aquella madrugada en Hialeah y quién debe responder penalmente por la muerte del cantante.

Mientras tanto, Damián Valdez-Galloso sigue tras las rejas, con una nueva imagen en el sistema correccional y un juicio pendiente que podría definir uno de los casos más mediáticos del exilio cubano reciente.