GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

Los descendientes de la familia fundadora de Cervecería La Tropical celebran en Miami el relanzamiento de Tropi Crystal, una cerveza inspirada en la receta original de 1928 y presentada como un símbolo de identidad, memoria y resistencia del exilio cubano.

La histórica cerveza cubana Crystal renace en Miami bajo el nombre Tropi Crystal , tras una batalla legal que permitió a los descendientes de la familia fundadora de Cervecería La Tropical recuperar elementos clave de la identidad original de la marca.

El relanzamiento fue presentado como una victoria simbólica para preservar la herencia de una cervecería fundada en La Habana en 1888 y expropiada en la década de 1960 por el régimen de Fidel Castro.

Para Manny Portuondo , miembro de la quinta generación de la familia fundadora, el regreso de la marca representa mucho más que un producto comercial.

“Nuestra marca regresa a casa”, afirmó, al describir el momento como un orgullo para su familia y para la comunidad cubana.

Portuondo explicó que el relanzamiento forma parte de una estrategia legal iniciada en 1998 para recuperar registros, derechos de marca y símbolos vinculados a La Tropical y Crystal en distintos países.

El objetivo, según dijo, fue impedir que el régimen cubano pudiera usar legítimamente marcas asociadas a la cervecería expropiada.

La disputa permitió recuperar elementos visuales históricos de la cerveza, incluidos colores y símbolos reconocibles por generaciones de cubanos.

Tropi Crystal, inspirada en la receta de 1928

La nueva versión se presenta como una cerveza tipo pilsner caribeña, inspirada en la receta original de 1928, cuando Crystal fue creada en Cuba como una cerveza más ligera, refrescante y adecuada para el clima tropical.

La Tropical describe Tropi Crystal como una cerveza clara, crujiente, con notas ligeras de miel y galleta, y un final amargo firme.

La bebida tiene 4,9% de alcohol y busca conectar con el sabor que muchos cubanos asocian a una de las marcas cerveceras más recordadas de la isla.

La palma real y los colores históricos

Uno de los puntos más importantes del relanzamiento es la recuperación de símbolos visuales ligados a la marca.

Entre ellos figura la palma real, árbol nacional de Cuba, así como la combinación de colores verde, rojo y blanco, reconocida por consumidores cubanos dentro y fuera de la isla.

Para Portuondo, esos elementos no son solo diseño comercial: representan memoria familiar, identidad nacional y continuidad cultural.

La Tropical: de La Habana a Wynwood

Cervecería La Tropical nació en La Habana en 1888 y llegó a convertirse en una de las marcas cerveceras más importantes de Cuba.

Tras la llegada de Fidel Castro al poder, la empresa fue expropiada, como ocurrió con miles de negocios privados en la isla.

Décadas después, Portuondo impulsó la reconstrucción del legado familiar en Miami.

En 2021, abrió Cervecería La Tropical en Wynwood, con una planta moderna, restaurante, taproom, escenario y jardines inspirados en la sede original de La Habana.

Un relanzamiento con carga emocional

El evento de relanzamiento fue bautizado Family Reunion, una referencia directa a la reunificación de familias cubanas separadas por el exilio y por la historia política de la isla.

Portuondo dijo que La Tropical existe para reunir identidad, herencia, cultura y familia.

El regreso de Tropi Crystal se presenta así como un acto de memoria, pero también como una forma de reconstruir desde Miami parte de lo que fue arrebatado en Cuba.

“Sí se puede recuperar lo perdido”

Para Portuondo, Crystal es un símbolo de que sí se puede tomar acción, recuperar lo perdido y pensar en un futuro más allá de Cuba.

El empresario, nacido en Miami e hijo de un preso político cubano, ha sostenido que estas batallas legales forman parte de una lucha más amplia del exilio por preservar la historia y la propiedad confiscada por el castrismo.

“Nos pueden sacar de Cuba, pero nunca sacan a Cuba de nuestro corazón”, resumió al hablar del sentido del proyecto.

La marca como acto de resistencia cultural

El relanzamiento de Tropi Crystal va más allá de la cerveza.

Para muchos cubanos del exilio, recuperar marcas históricas expropiadas por el régimen representa una forma de resistencia cultural y económica.

La cerveza se convierte en un puente entre generaciones: quienes recuerdan la Cuba republicana, quienes crecieron en el exilio y quienes buscan reconectar con símbolos cubanos fuera del control estatal.

Una victoria con sabor a memoria

La historia de Crystal y La Tropical refleja una parte del drama cubano: empresas familiares confiscadas, familias separadas, marcas despojadas y una diáspora obligada a reconstruir desde cero.

El regreso de Tropi Crystal en Miami no borra la expropiación ni repara por completo el daño histórico.

Pero para sus propietarios y para parte de la comunidad cubana, representa un paso concreto para rescatar un símbolo.

¿Volverá La Tropical a Cuba?

Portuondo no descarta que, en una Cuba libre, La Tropical pueda regresar algún día a la isla.

Reconoce, sin embargo, que ese escenario depende de factores políticos fuera de su control.

Por ahora, Miami funciona como sede de ese renacimiento: una ciudad donde la memoria empresarial cubana encuentra espacio para rehacerse y donde marcas como Tropi Crystal se convierten en parte de una identidad compartida.