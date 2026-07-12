Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

El senador republicano por Carolina del Sur falleció a los 71 años tras una “breve y repentina enfermedad”, informó su oficina. Durante más de tres décadas en Washington, Graham fue una de las voces más influyentes del ala dura republicana en política exterior y mantuvo una postura frontal contra el régimen de La Habana.

El senador republicano Lindsey Graham , una de las figuras más influyentes del Partido Republicano en materia de política exterior y aliado cercano del presidente Donald Trump , falleció a los 71 años tras una “breve y repentina enfermedad”, informó este domingo su oficina.

Graham representó a Carolina del Sur en el Senado desde 2003 y acumuló más de tres décadas de trayectoria política en Washington, primero en la Cámara de Representantes y luego en la Cámara Alta.

Su muerte provocó reacciones inmediatas dentro del Partido Republicano, entre líderes internacionales y entre sectores conservadores que lo consideraban uno de los principales defensores de una política exterior de fuerza frente a Irán, Rusia, China, Venezuela y Cuba.

Donald Trump reaccionó a la muerte del senador con un mensaje en Truth Social, donde lo describió como una de las mejores personas y senadores que había conocido.

El presidente lo calificó como un “verdadero patriota estadounidense” y aseguró que será muy extrañado.

La relación entre ambos tuvo una evolución compleja. Graham fue inicialmente crítico de Trump durante la campaña presidencial de 2016, pero con el paso de los años se convirtió en uno de sus aliados más leales en el Senado y en un defensor activo de sus posiciones en política exterior y seguridad nacional.

Un halcón republicano de política exterior

Graham fue conocido como uno de los grandes “halcones” republicanos en Washington.

Defendió una postura militar fuerte, respaldó la guerra de Irak, apoyó a Israel, promovió una política dura contra Irán y fue uno de los defensores más visibles de la asistencia estadounidense a Ucrania frente a la invasión rusa.

Su visión del mundo partía de una idea central: Estados Unidos debía liderar activamente la confrontación contra regímenes autoritarios y adversarios estratégicos.

Esa misma lógica marcó su posición frente a Cuba.

Una voz dura contra la dictadura cubana

Durante años, Graham describió al régimen cubano como una dictadura comunista y defendió políticas de máxima presión contra La Habana.

El senador consideraba que el sistema político cubano era represivo, económicamente inviable y vulnerable a un colapso si Washington mantenía presión económica, diplomática y política.

Sus declaraciones lo convirtieron en una de las voces más visibles dentro del Partido Republicano a favor de una línea dura hacia Cuba.

“Los días de Cuba están contados”

Entre sus frases más recordadas sobre la isla, Graham llegó a afirmar que los días del régimen cubano estaban contados.

En apariciones públicas y entrevistas, insistió en que el pueblo cubano terminaría liberándose del comunismo y que Estados Unidos debía apoyar activamente esa aspiración.

En marzo de 2026, durante una entrevista televisiva, apareció con una gorra de “Free Cuba” y vinculó la presión contra Irán con una estrategia más amplia contra regímenes adversarios.

Su mensaje fue interpretado como una señal de apoyo a la idea de que Cuba debía ser una prioridad dentro de la política hemisférica de la administración Trump.

“Cuba libre”: una consigna constante

Graham respaldó campañas bajo el lema “Free Cuba” y mantuvo un discurso de apoyo a la libertad política en la isla.

Para sus seguidores, esa postura lo convirtió en un aliado de los cubanos que reclaman democracia, presos políticos libres, elecciones reales y fin del monopolio del Partido Comunista.

Para sus críticos, en cambio, Graham representaba una visión intervencionista y una política exterior demasiado inclinada a la confrontación.

En cualquier caso, su posición sobre Cuba fue constante: el régimen de La Habana debía enfrentar presión hasta aceptar cambios reales.

Contra la apertura de Obama hacia La Habana

Graham fue uno de los republicanos que rechazó con más fuerza el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba durante la administración de Barack Obama.

En 2015, criticó la reapertura de la embajada estadounidense en La Habana y sostuvo que esa decisión enviaba un mensaje equivocado al reconocer como normal a una dictadura.

En aquel momento, afirmó que, si llegaba a la presidencia, no respetaría esa decisión y cerraría la embajada hasta que los hermanos Castro cambiaran su comportamiento.

Derechos humanos y presos políticos

El senador también denunció en distintas ocasiones la situación de derechos humanos en Cuba.

Criticó la represión contra opositores, activistas, religiosos y ciudadanos que reclamaban libertades básicas.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021, Graham pidió a la administración Biden no ausentarse ante el reclamo de libertad de los cubanos.

El mensaje reflejó su convicción de que Washington debía asumir un papel más activo frente a las protestas populares en la isla.

Cuba, Venezuela e Irán en una misma lectura estratégica

Para Graham, Cuba formaba parte de un eje de regímenes autoritarios y antiestadounidenses en el hemisferio y más allá.

Su discurso solía conectar a La Habana con Caracas, Teherán y Moscú, bajo la premisa de que Estados Unidos no podía permitir que gobiernos hostiles fortalecieran alianzas a pocas millas de su territorio.

Esa lectura se intensificó durante los últimos años, especialmente por los vínculos de Cuba con Rusia, Irán y Venezuela.

Apoyo al endurecimiento de sanciones

Graham respaldó el endurecimiento de sanciones contra el régimen cubano, incluidas medidas dirigidas a limitar recursos económicos, combustible, financiamiento y operaciones vinculadas al aparato estatal y militar.

Para el senador, la presión económica era una herramienta legítima para debilitar a la élite gobernante y forzar reformas.

Esa posición coincidía con sectores del exilio cubano que consideran que cualquier alivio sin cambios políticos solo fortalece al régimen.

Una carrera marcada por guerras, alianzas y controversias

Lindsey Graham fue una figura polémica incluso dentro de su propio partido.

Durante años fue cercano al senador John McCain y formó parte del grupo de republicanos internacionalistas que defendían un papel militar activo de Estados Unidos en el mundo.

Luego, durante la era Trump, redefinió su posición y se convirtió en uno de los principales aliados del presidente, especialmente en asuntos judiciales, defensa, seguridad fronteriza y política exterior.

Su capacidad de adaptarse políticamente fue una de las claves de su permanencia en Washington.

Defensor de Ucrania frente a Rusia

En los últimos años, Graham también se destacó por su apoyo a Ucrania.

Viajó varias veces a Kiev, se reunió con el presidente Volodimir Zelensky y presionó para mantener el respaldo militar estadounidense frente a la invasión rusa.

Su muerte ocurre en un momento de alta tensión internacional, con Estados Unidos involucrado en crisis simultáneas en Europa del Este, Medio Oriente y el hemisferio occidental.

Una pérdida para el ala dura republicana

La muerte de Graham deja un vacío importante en el Senado republicano.

Era una figura con experiencia, contactos internacionales, peso en comités y capacidad para influir en debates sobre guerra, paz, sanciones, defensa, inteligencia y alianzas estratégicas.

Para el ala dura del Partido Republicano, su desaparición representa la pérdida de una voz experimentada que defendía una política exterior de presión contra los adversarios de Estados Unidos.

El impacto para la política hacia Cuba

En el caso de Cuba, Graham fue uno de los senadores que ayudó a mantener viva la presión política contra el régimen dentro del Congreso.

Su muerte no implica un cambio inmediato en la línea de Washington, especialmente bajo la administración Trump y con Marco Rubio al frente del Departamento de Estado.

Pero sí elimina a una voz poderosa que durante años insistió en que el régimen cubano debía enfrentar consecuencias por su represión, sus alianzas con adversarios de Estados Unidos y su falta de reformas democráticas.

Un legado discutido, pero influyente

Lindsey Graham deja un legado complejo.

Sus defensores lo recuerdan como un patriota, un defensor de la seguridad nacional y un aliado de pueblos sometidos por dictaduras.

Sus críticos lo acusan de haber promovido intervenciones militares, sanciones severas y una visión demasiado agresiva de la política exterior.

En el debate sobre Cuba, su posición fue clara hasta el final: presión, libertad, presos políticos libres y fin de la dictadura comunista.