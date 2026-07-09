VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

Un grupo de clientes se presentó frente a las oficinas de Airlines Connections, en Coral Gables, para exigir la devolución de su dinero. Denuncian haber pagado paquetes de viajes, boletos y trámites de visado para familiares en Cuba que, según afirman, nunca fueron procesados. La Policía acudió al lugar ante la tensión.

Un grupo de cubanos acudió a las oficinas de la agencia de viajes Airlines Connections , ubicada en el 3827 de la Southwest 8 Street , en Coral Gables, para exigir la devolución de miles de dólares que aseguran haber perdido en paquetes de viajes, boletos y trámites migratorios.

La protesta ocurrió la tarde del martes 7 de julio, cuando varios afectados se reunieron en el pasillo exterior de la agencia, cerca del restaurante La Casita Cuban Cuisine , para reclamar respuestas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a clientes molestos pidiendo que representantes de la compañía salieran a dar la cara.

Según los testimonios difundidos por los afectados, algunos clientes habrían pagado paquetes valorados entre 7.000, 10.000, 15.000 y hasta 20.000 dólares .

Esos paquetes presuntamente incluían viajes a República Dominicana, boletos, estadías y trámites de visado desde La Habana para familiares residentes en Cuba.

Los denunciantes aseguran que, pese a los pagos realizados, los procesos no avanzaron y la agencia no les ofreció respuestas claras ni reembolsos.

“Aquí hay personas que llevan un año esperando”

Una de las mujeres afectadas explicó en video que varias personas llevan meses, e incluso cerca de un año, esperando por documentos, viajes o soluciones.

“Aquí hay personas que llevan un año esperando y no tienen respuesta”, dijo una de las denunciantes.

La mujer afirmó que los clientes se cansaron de promesas incumplidas y acudieron directamente a las oficinas para exigir explicaciones.

Policía acude ante la tensión

El reclamo escaló al punto de que un oficial de Policía tuvo que presentarse en el lugar.

Los afectados explicaron al agente que solo querían recuperar su dinero y denunciar lo que consideran una estafa.

En los videos se escuchan gritos dirigidos hacia el interior de la oficina, mientras los clientes exigían que alguien de la agencia saliera a hablar con ellos.

Según los reportes, ningún empleado salió a atender públicamente al grupo durante el momento de mayor tensión.

Familias que buscaban reunirse con sus seres queridos

El caso tiene un fuerte componente humano.

Muchos de los afectados afirman que contrataron los servicios de la agencia para gestionar viajes o documentos de familiares en Cuba, con la esperanza de reencontrarse fuera de la isla.

La situación económica y migratoria cubana ha llevado a muchas familias a pagar grandes sumas de dinero para tramitar salidas, visados, boletos y paquetes hacia terceros países.

Esa desesperación, según los denunciantes, es precisamente lo que hace vulnerables a muchos cubanos ante posibles abusos o promesas engañosas.

Viajes a Dominicana y trámites desde La Habana

De acuerdo con los testimonios, la agencia ofrecía supuestos paquetes hacia República Dominicana que incluirían también gestiones de visado desde La Habana.

Una de las afectadas afirmó que esa promesa resultó falsa y pidió a otros cubanos no acudir a la agencia.

“Eso es mentira, señores”, dijo en el video al describir los servicios que, según ella, no fueron cumplidos.

La denunciante insistió en que la comunidad debe estar alerta antes de entregar dinero para trámites migratorios o paquetes de viaje.

Pérdida de viajes planificados

Algunos afectados dijeron que tenían viajes programados desde hacía meses y que, al no recibir documentos o confirmaciones válidas, terminaron perdiendo vuelos, reservas y dinero.

Otros afirmaron que sus familiares en Cuba quedaron esperando trámites que nunca se completaron.

Para muchos, el daño no se limita al aspecto financiero: también incluye la frustración de planes familiares, reencuentros suspendidos y meses de incertidumbre.

“Que nadie venga para esta agencia”

Varias personas presentes pidieron públicamente a otros cubanos no contratar servicios con Airlines Connections.

“Que nadie venga para esta agencia, que es una estafa”, declaró una de las mujeres en los videos.

Otra aseguró que “han estafado a cientos de personas”, aunque esa cifra no ha sido confirmada por autoridades judiciales.

Hasta el momento, las denuncias conocidas provienen principalmente de clientes afectados y publicaciones en redes sociales.

No hay condena ni conclusión judicial

Es importante precisar que las acusaciones contra la agencia son denuncias de clientes.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente de una condena judicial contra Airlines Connections por estos hechos.

Tampoco se conoce una respuesta oficial detallada de la empresa a las denuncias difundidas en redes y medios locales.

El caso podría derivar en reclamos civiles, denuncias policiales, investigaciones de fraude o procesos ante agencias de protección al consumidor si los afectados formalizan sus quejas.

Aumentan denuncias contra agencias que prometen viajes y visas

El caso se suma a una tendencia creciente de denuncias de cubanos dentro y fuera de la isla contra agencias, gestores y supuestos intermediarios que prometen viajes, documentos, citas, visas o paquetes hacia terceros países.

La combinación de crisis migratoria, separación familiar y falta de vías legales claras ha creado un mercado donde muchas personas pagan grandes sumas sin garantías suficientes.

Expertos recomiendan verificar licencias, contratos, políticas de reembolso, recibos, registros empresariales y antecedentes antes de entregar dinero.

Qué pueden hacer los afectados

Los clientes que se consideren perjudicados pueden recopilar recibos, contratos, comprobantes de pago, mensajes, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier documento que demuestre la transacción.

También pueden presentar reportes ante autoridades locales, agencias de protección al consumidor y, si corresponde, consultar a un abogado para evaluar acciones civiles o penales.

En este tipo de casos, documentar todo es clave.

Una advertencia para la comunidad cubana

La denuncia contra Airlines Connections encendió una nueva alerta entre cubanos en Miami.

El caso muestra cómo el deseo de ayudar a familiares en Cuba puede convertirse en una oportunidad para posibles engaños si no existen garantías claras.

Para los afectados, el reclamo es directo: quieren su dinero de vuelta o una explicación concreta.

Para la comunidad, el mensaje es de prevención: ningún trámite migratorio o paquete de viaje debe pagarse sin verificar primero quién lo ofrece, qué garantiza y cómo responde si el servicio no se cumple.