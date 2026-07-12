Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Yunierkis Gómez Lozano, conocida como Yunita, tenía 43 años y era madre de dos adolescentes. El Observatorio de Género de Alas Tensas verificó antecedentes de violencia en la relación y registró el caso como feminicidio. El agresor, padre de sus hijos, se quitó la vida después del hecho.

La cubana Yunierkis Gómez Lozano , conocida por familiares y vecinos como Yunita , murió el jueves en el municipio Cumanayagua , provincia de Cienfuegos , tras caer de una azotea durante un forcejeo con su pareja.

La víctima tenía 43 años y era madre de dos hijos adolescentes: una muchacha y un varón.

El caso fue denunciado y verificado por el Observatorio de Género de Alas Tensas , que lo registró como un feminicidio por los antecedentes de violencia dentro de la relación.

De acuerdo con la información recopilada por fuentes comunitarias, el hombre involucrado en el forcejeo era la pareja de Yunierkis y también el padre de sus dos hijos.

Tras el hecho, el agresor se quitó la vida.

El Observatorio de Género de Alas Tensas señaló que existían antecedentes de violencia extendidos durante años, lo que confirma el contexto feminicida de la muerte de Yunierkis.

Una tragedia que deja dos adolescentes huérfanos

La muerte de Yunierkis golpeó de manera directa a sus dos hijos adolescentes, que ahora quedan marcados por una doble pérdida: la muerte de su madre y el suicidio de su padre tras el hecho.

Alas Tensas expresó condolencias a los menores, a la familia y a la comunidad de Cumanayagua.

La organización subrayó que la tragedia ocurre en medio de una situación nacional cada vez más cruenta, marcada por crisis económica, deterioro social, violencia y falta de mecanismos efectivos de protección.

Caso número 40 registrado por OGAT en 2026

El Observatorio de Género de Alas Tensas contabiliza este caso como el feminicidio número 40 en Cuba en lo que va de 2026.

La cifra muestra un fuerte aumento respecto al mismo período del año anterior y confirma la gravedad de la violencia machista en la isla.

Además de los feminicidios verificados, OGAT registra 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres vinculados a contextos de violencia feminicida durante el año.

Julio comenzó con una cadena de feminicidios

La muerte de Yunierkis se suma a otros casos recientes que han estremecido a Cuba en los primeros días de julio.

Entre ellos está el de Dayana Borges, de 26 años y madre de dos niños, asesinada el 1 de julio en Centro Habana.

También el de Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, quien falleció en Camagüey tras haber sido atacada con arma blanca por su pareja días antes.

Estos casos reflejan una secuencia de violencia que no se detiene y que sigue dejando familias destruidas.

Cienfuegos ya había reportado otro feminicidio este año

La provincia de Cienfuegos ya había sido escenario de otro feminicidio en 2026.

El 8 de mayo fue asesinada Yurelis Puente Naranjo, de 44 años, en la zona de Juraguá, presuntamente por su exesposo.

Ese crimen fue registrado como el caso número 22 del año por observatorios independientes.

La muerte de Yunierkis vuelve a colocar a Cienfuegos en el mapa de la violencia de género en Cuba.

Parejas y exparejas, el principal patrón de riesgo

Los datos recopilados por observatorios independientes muestran un patrón persistente: la mayoría de los feminicidios en Cuba son cometidos por parejas o exparejas.

OGAT ha señalado que el hogar y las relaciones afectivas continúan siendo espacios de alto riesgo para muchas mujeres, especialmente cuando existen antecedentes de violencia, amenazas, control, celos o agresiones previas.

El caso de Yunierkis encaja en ese patrón: una mujer muere en un contexto de violencia dentro de la relación y el agresor era su pareja.

La violencia ocurre donde las mujeres deberían estar protegidas

Una de las constantes más alarmantes es que muchos feminicidios ocurren en el entorno doméstico o familiar.

Ese dato desmonta la idea de que el peligro está solo en la calle.

Para muchas mujeres cubanas, el mayor riesgo está dentro de su propio hogar o en relaciones marcadas por violencia normalizada, dependencia económica, aislamiento y ausencia de respuesta institucional.

La muerte de Yunierkis vuelve a evidenciar esa realidad.

Sin estadísticas oficiales transparentes

El régimen cubano no publica estadísticas oficiales sistemáticas sobre feminicidios.

Tampoco existe una ley integral contra la violencia de género que reconozca el feminicidio como figura penal autónoma y establezca protocolos especializados de prevención, protección y reparación.

Ante ese vacío, el monitoreo independiente de organizaciones como Alas Tensas se ha convertido en la principal fuente disponible para documentar estos crímenes.

OGAT, única fuente activa tras el cierre de Yo Sí Te Creo en Cuba

El Observatorio de Género de Alas Tensas ha asumido un papel central en el registro de feminicidios en Cuba.

Desde abril de 2026, después del cierre de Yo Sí Te Creo en Cuba por falta de recursos, OGAT quedó como el observatorio activo más visible en la documentación de estos casos.

Su trabajo depende de fuentes comunitarias, familiares, vecinos, activistas y denuncias públicas, debido a la falta de transparencia institucional.

Más de 350 feminicidios documentados desde 2019

Desde 2019, los observatorios independientes han documentado más de 350 feminicidios en Cuba.

El año más grave fue 2023, con 90 casos verificados, una cifra que marcó un pico histórico.

Aunque el régimen ha reconocido de manera parcial la existencia de violencia machista, las activistas denuncian que las respuestas siguen siendo insuficientes, fragmentadas y tardías.

El reclamo de las activistas: “Nos están matando”

Alas Tensas cerró su denuncia con una frase que resume la magnitud de la crisis: “Nos están matando”.

El mensaje apunta no solo a los agresores directos, sino también a un sistema que no previene, no protege a tiempo y no ofrece datos públicos confiables.

Para las activistas, cada feminicidio confirma la urgencia de una política nacional seria contra la violencia de género.

Una madre, dos hijos y una comunidad golpeada

Yunierkis Gómez Lozano no es solo una cifra.

Era una madre de 43 años, conocida como Yunita, con dos hijos adolescentes y una vida truncada en medio de una relación marcada por violencia.

Su muerte deja dolor en Cumanayagua y vuelve a encender el reclamo por protección real para las mujeres cubanas.

El caso no puede verse como un hecho aislado.

Forma parte de una emergencia nacional que sigue creciendo mientras el Estado no ofrece respuestas suficientes.