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Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

Alejandro T. Pena Lam, cubano residente en Miami, es buscado por el FBI tras quitarse un monitor de tobillo y violar su libertad provisional

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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Cubano figura entre los hombres buscados por el FBI en Florida por violar libertad provisional

Alejandro T. Pena Lam, de nacionalidad cubana y con vínculos en Miami, permanece prófugo desde abril de 2024. El FBI pidió ayuda ciudadana para localizarlo, pero recomienda canalizar cualquier información por vías oficiales y no intentar intervenir directamente.

El FBI busca a un cubano vinculado a Miami

El Buró Federal de Investigaciones mantiene activa la búsqueda de Alejandro T. Pena Lam, ciudadano cubano de 25 años con vínculos en Miami, acusado de violar las condiciones de su libertad provisional en un caso federal relacionado con delitos contra una menor.

La ficha oficial del FBI lo incluye en la sección Most Wanted / Crimes Against Children, donde aparecen fugitivos buscados por investigaciones vinculadas a delitos contra menores.

La agencia federal solicita colaboración ciudadana para ubicarlo y pide que cualquier dato sobre su paradero sea reportado por los canales oficiales del FBI.

Acusado en un caso federal en Orlando

Pena Lam fue acusado formalmente en agosto de 2023 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, División de Orlando.

Según la ficha del FBI, la acusación está relacionada con presuntas comunicaciones digitales mediante las cuales habría inducido a una menor de 13 años a producir y enviarle imágenes sexualmente explícitas en febrero de 2023.

El caso incluye también una acusación por recepción de material ilícito relacionado con menores.

Se trata de acusaciones federales. Pena Lam no ha sido condenado y mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

Se quitó el monitor de tobillo y desapareció

Después de la acusación, el tribunal permitió que Pena Lam permaneciera fuera de prisión bajo supervisión de los Servicios de Libertad Provisional.

Esa medida incluía el uso obligatorio de un monitor electrónico en el tobillo para vigilar sus movimientos.

El 17 de abril de 2024, según el FBI, Pena Lam se quitó el dispositivo sin autorización y violó las condiciones impuestas por el tribunal.

Un día después, el 18 de abril de 2024, un juez federal de Orlando emitió una orden de arresto en su contra.

Fue visto por última vez en Kendall

El FBI informó que Pena Lam mantiene vínculos con Miami y que fue visto por última vez en el área de Kendall, en el condado de Miami-Dade.

Desde entonces, las autoridades no han divulgado una ubicación confirmada.

La agencia lo considera un riesgo de fuga, por lo que reiteró el llamado a la comunidad para aportar información que permita ubicarlo.

Datos físicos publicados por el FBI

De acuerdo con la ficha oficial, Alejandro T. Pena Lam nació el 11 de octubre de 2000 en Cuba.

El FBI lo describe como un hombre hispano, de nacionalidad cubana, con cabello castaño y ojos castaños.

Su estatura está entre 5 pies 3 pulgadas y 5 pies 6 pulgadas, aproximadamente entre 1,60 y 1,67 metros, y pesa alrededor de 135 libras, unos 61 kilogramos.

También se comunica en inglés y español.

Alias utilizados por el fugitivo

Las autoridades federales también publicaron varios alias asociados a Pena Lam.

Entre ellos figuran Alejandro Lam-Pena, Alejandro Lam, Alejandro Pena Lam y Alejandro Pena.

La inclusión de esos nombres busca facilitar la identificación del fugitivo en caso de que intente ocultarse, desplazarse o presentarse bajo variantes de su nombre.

El FBI pide información ciudadana

La oficina del FBI en Tampa reiteró la solicitud de ayuda pública para localizar a Pena Lam.

Cualquier persona con información puede comunicarse con una oficina local del FBI, con la embajada o consulado estadounidense más cercano, o enviar una pista a través del portal oficial tips.fbi.gov.

También puede llamar al 1-800-CALL-FBI.

Las autoridades recomiendan no intentar detenerlo ni confrontarlo por cuenta propia.

Un caso sensible por involucrar a una menor

El caso genera especial atención porque se relaciona con acusaciones federales vinculadas a una menor de edad.

Las autoridades estadounidenses suelen tratar este tipo de investigaciones con alta prioridad por el riesgo de explotación, manipulación digital y reincidencia.

La fuga de Pena Lam agrava su situación judicial, ya que ahora no solo enfrenta la acusación original, sino también una orden de arresto por incumplir las condiciones de libertad provisional.

Presunción de inocencia y proceso pendiente

Aunque el FBI lo busca activamente, es importante precisar que Alejandro T. Pena Lam es un acusado federal, no una persona condenada por estos cargos.

La Fiscalía deberá probar las acusaciones en corte y la defensa tendrá derecho a responder, impugnar pruebas y ejercer todos los recursos disponibles.

Sin embargo, la violación de la libertad provisional y la remoción del monitor electrónico lo colocaron en una categoría de fugitivo buscado por las autoridades federales.

Otros cubanos en listas del FBI

Pena Lam no es el único cubano vinculado al sur de Florida que aparece en listas de fugitivos federales.

Durante años, las autoridades han buscado a otros ciudadanos cubanos señalados en casos de fraude, delitos financieros o investigaciones federales de alto impacto.

Entre ellos figuran los hermanos Carlos, José y Luis Benítez, acusados en un caso de fraude al Medicare por más de 100 millones de dólares y prófugos desde 2008.

La alerta sigue activa

La ficha de Alejandro T. Pena Lam continúa publicada en el portal oficial del FBI.

La agencia insiste en que cualquier información, por mínima que parezca, puede ayudar a localizarlo.

Por ahora, las autoridades creen que mantiene vínculos con Miami y que su último rastro conocido se ubica en Kendall.

El caso sigue abierto.

FUENTE: re

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Por Redacción América Noticias Miami

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