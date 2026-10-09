NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

La salida de servicio representa otro contratiempo para el deteriorado sistema eléctrico cubano, que enfrenta frecuentes fallas técnicas, escasez de combustible y prolongados apagones en numerosas provincias.

Según informó el periodista oficialista José Miguel Solís , la unidad ubicada en Matanzas tuvo que detener sus operaciones para reparar un salidero localizado en una línea exterior de vapor.

Los especialistas consideran que los trabajos podrían concluir en pocas horas, aunque todavía no existe una hora confirmada para su reincorporación al SEN .

La nueva avería fue localizada en una línea de atemperamiento, parte del sistema encargado de regular la temperatura del vapor utilizado durante el funcionamiento de la central.

El periodista José Miguel Solís informó en Facebook que la instalación quedó fuera de servicio para permitir la intervención de los especialistas.

El ingeniero Elmer García Romero , subdirector técnico de la termoeléctrica, explicó que el problema afecta una tubería exterior.

Esa característica podría facilitar el acceso de las brigadas de mantenimiento y reducir el tiempo necesario para ejecutar la reparación.

Según las declaraciones difundidas, los técnicos esperan completar los trabajos en un período relativamente corto.

“En pocas horas el trabajo de restitución de la tubería averiada quedaría concluido”, señaló Solís al citar las explicaciones del especialista.

Técnicos esperan recuperar la planta en pocas horas

Una de las condiciones que favorece una posible recuperación rápida es que la caldera conserva temperatura, según informó el subdirector técnico.

Esto podría permitir que la instalación comience nuevamente el proceso de arranque sin necesidad de esperar un enfriamiento y calentamiento completos del sistema.

Sin embargo, terminar la reparación no significa que la planta pueda generar electricidad inmediatamente.

Después de corregir el salidero, los especialistas deberán comprobar las condiciones técnicas necesarias para iniciar el arranque y sincronizar nuevamente la unidad.

Por ahora, las autoridades no han comunicado una hora específica para ese procedimiento.

Otro golpe al sistema eléctrico cubano

La salida de la Guiteras vuelve a reducir la capacidad de generación disponible en Cuba.

La instalación de Matanzas desempeña un papel importante en el equilibrio del SEN debido a su capacidad de aportar electricidad a una red que opera frecuentemente con importantes déficits.

Cuando una unidad de estas características queda fuera de servicio, el sistema pierde una fuente relevante de generación.

Esto puede aumentar la presión sobre las restantes centrales y agravar los apagones, dependiendo de la demanda y de la disponibilidad de otras fuentes energéticas.

Hasta el momento, no se ha informado cuántos megavatios dejó de aportar la Guiteras en el instante de esta nueva desconexión.

La termoeléctrica había regresado al SEN el 4 de octubre

El nuevo incidente ocurre apenas cinco días después de que la instalación lograra reincorporarse al sistema eléctrico.

El pasado 4 de octubre, la Guiteras volvió a sincronizarse con el SEN tras varios días de trabajos técnicos.

Posteriormente, la planta llegó a generar más de 100 megavatios (MW).

La recuperación había generado expectativas de una mejora parcial en la disponibilidad eléctrica nacional.

Sin embargo, la nueva fuga vuelve a interrumpir su funcionamiento y pone de manifiesto las dificultades para mantener una operación estable.

Una cadena de averías durante septiembre y octubre

La inestabilidad de la Guiteras no comenzó esta semana.

A finales de septiembre, la termoeléctrica sufrió varias interrupciones relacionadas con problemas en el sistema de vapor y otros componentes de la caldera.

El 28 de septiembre, la unidad volvió a quedar fuera del SEN apenas unas horas después de haberse reincorporado.

En aquella ocasión, la causa fue un salidero en la pared frontal de quemadores.

La nueva desconexión del 9 de octubre se suma a esa secuencia de fallas que han complicado los intentos de recuperación.

Soldaduras y pruebas técnicas para recuperar la Guiteras

Antes de la reincorporación del 4 de octubre, el subdirector técnico Elmer García Romero había explicado que los especialistas realizaban diferentes intervenciones en el recalentador de alta temperatura.

Entre los trabajos mencionados figuraban:

Soldaduras en componentes afectados.

Verificaciones metalográficas.

Pruebas neumáticas.

Pruebas hidráulicas.

Estos procedimientos buscan comprobar la integridad de los elementos reparados y reducir el riesgo de nuevas fugas durante la operación.

Pese a esas intervenciones, la planta volvió a presentar problemas pocos días después.

¿Por qué las fugas de vapor obligan a detener una termoeléctrica?

Las centrales termoeléctricas utilizan vapor a elevada temperatura y presión para mover las turbinas que generan electricidad.

Una fuga en las tuberías puede comprometer la seguridad del personal y alterar las condiciones necesarias para operar de manera estable.

Por esa razón, determinadas averías requieren detener la unidad antes de iniciar las reparaciones.

En el caso de la Guiteras, los especialistas han identificado el problema en una línea exterior de atemperamiento.

La posibilidad de acceder directamente al tramo afectado y conservar temperatura en la caldera podría facilitar la recuperación.

Sin embargo, la duración definitiva dependerá de los resultados de la reparación y de las comprobaciones posteriores.

La crisis eléctrica continúa golpeando a Cuba

La nueva avería ocurre en medio de una situación energética especialmente complicada.

Durante 2026, Cuba ha enfrentado repetidas desconexiones del SEN, fallas en centrales termoeléctricas y dificultades para garantizar combustible destinado a la generación.

La combinación de estos factores ha provocado interrupciones prolongadas del suministro eléctrico en diferentes regiones.

La Guiteras es una de las instalaciones cuya estabilidad resulta especialmente importante para reducir el déficit de generación.

Por eso, cada nueva salida de servicio genera preocupación entre los consumidores.

Sin hora confirmada para su reconexión

Aunque los especialistas esperan completar la reparación en pocas horas, todavía no se ha anunciado cuándo la Guiteras volverá a sincronizarse con el sistema eléctrico nacional.

El periodista José Miguel Solís indicó que ofrecerá nuevas precisiones sobre el avance de los trabajos.

La principal interrogante es si la planta conseguirá recuperar rápidamente su capacidad de generación y mantenerse funcionando sin nuevos contratiempos.

La secuencia reciente de averías demuestra que reconectar la Guiteras no garantiza necesariamente su estabilidad a largo plazo.

Por ahora, la mayor termoeléctrica de Cuba permanece nuevamente fuera del SEN, mientras las brigadas técnicas trabajan para corregir otra fuga de vapor.

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