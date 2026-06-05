Cuba ofrece hoteles a empresarios cubanos emigrados tras salida de cadenas amenazadas por EEUU

Trabajadores retiran el letrero del Hotel Grand Aston en La Habana, Cuba, el viernes 5 de junio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

“Habrá hoteles que tendremos que operar más con administración cubana que con administración compartida con entidades extranjeras, estamos planteando modalidad de negocios diferentes, cubanos que quieran invertir y que quieran administrar hoteles estamos abiertos para eso”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en una entrevista a un periodista español y difundida el viernes por el canal oficial de la Presidencia.

“Hemos ofrecido también estas oportunidades de negocios para los cubanos residentes en el exterior”, remarcó el mandatario.

La firma española Meliá —el socio histórico más importante de la isla en la gestión de sus mejores hoteles— informó esta semana que se retiraba de 15 de 34 centros turísticos y se sumó a otras cadenas como su compatriota Iberostar y la canadiense Blue Diamond Diamond –con su marca Royalton— que también se replegaron total o parcialemete de sus actividades.

Un paquete de nuevas sanciones impuesto por el Departamento de Estado dio como fecha tope este mismo viernes para que compañías extranjeras no estadounidenses, como Meliá, dejen de operar con la corporación empresarial militar cubana GAESA, so pena de medidas como la congelación de cuentas y el bloqueo de su actividad en el sistema financiero del vecino país.

El recorte de la presencia de las cadenas se produce además en el marco de una radical caída del turismo en la isla ocasionado por un cerco petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero. Históricamente, el gobierno de Cuba tuvo una difícil relación con su emigración y algunos empresarios exiliados tras el triunfo de la revolución están entre sus mayores detractores.

El presidente Donald Trump amenazó a los países que vendan petróleo a la isla logrando una semiparalización de todos los sectores con serias consecuencias para la población , desde apagones de más de 20 horas, cortes de agua, limitaciones en la producción de alimentos y el transporte.

Líneas áreas como World2Fly, Air France e Iberia cancelaron sus vuelos a la isla.

Mientras, el Banco Central de Cuba informó esta semana que debido a la suspensión de la relación de entidades extranjeras con la agencia financiera isleña Fincimex S.A, —del conglomerado empresarial GAESA—, se cancelaron las operaciones de las tarjetas Visa y Mastercard.

Díaz-Canel calificó durante su entrevista de “cínica” la narrativa de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, que acusa al gobierno de la isla de ser inoperantes, al tiempo que cierra un cerco contra la isla agravando las ya duras medidas de embargo y provocando una severa crisis económica.

El mandatario consideró que las acusaciones buscan desestabilizar a la isla y consideró posible tres escenarios: que se busque asfixiar económicamente a Cuba para “provocar el estallido social que le de un pretexto (a Trump) de ayuda humanitaria para intervenir el país".

Una segunda posibilidad sería “seguir un diálogo coercitivo con Cuba de máxima presión para ocupar el país económicamente y que eso después les diera posibilidad de provocar un cambio político” y una tercera “la intervención militar”, una solución dramática porque costaría vidas para ambos países.

Los dos gobiernos indicaron que tienen actualmente conversaciones, pero no ha trascendido el alcance real de los mismas.

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FUENTE: AP