“No hagan negocios en Cuba”: emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

Una emprendedora cubana identificada como Jenni Lucas denunció que ladrones saquearon el local donde desarrollaba su pequeño negocio de decoración de fiestas y eventos, y aseguró que, pese a haber presentado la correspondiente denuncia, la Policía no le ha ofrecido hasta ahora una respuesta concreta sobre el robo .

La mujer difundió un video en redes sociales en el que mostró los estantes prácticamente vacíos de su establecimiento y describió las pérdidas sufridas.

Su experiencia terminó además convertida en una advertencia dirigida especialmente a los cubanos que viven fuera de la Isla y envían dinero para ayudar a familiares a emprender.

“No hagan negocio en Cuba, no vale la pena ni el sacrificio” , escribió junto al video.

Lucas desarrolla su actividad bajo el nombre Decoraciones JLY , dedicado principalmente a montajes, arreglos con globos y decoración para cumpleaños y otras celebraciones.

En el video, la emprendedora recorre el establecimiento y enseña lo poco que quedó después del robo.

“Un lugar que estaba lleno. Todos esos estantes estaban llenos. Eso fue lo que me dejaron”.

Las imágenes muestran espacios prácticamente vacíos donde anteriormente almacenaba materiales y productos destinados a su negocio.

La emprendedora cuestiona la respuesta de la Policía

Más allá de las pérdidas económicas, Lucas expresó especial frustración por la manera en que, según su testimonio, las autoridades han manejado el caso.

La mujer asegura que después de presentar la denuncia únicamente recibió como respuesta que el asunto permanecía bajo investigación.

“La Policía simplemente [te dice] está bajo investigación”.

Lucas mostró además una carpeta donde conserva documentos relacionados con la autorización y funcionamiento del emprendimiento.

“Tengo un file lleno con todos mis papeles, con el proyecto, con toda la mierda que piden aquí para hacer, yo lo tengo. Y nada, no pasa nada”.

“Te robaron, jódete”

La frase más dura de su relato resume la sensación de desprotección que asegura haber experimentado.

“Te robaron, jódete. No pasa absolutamente nada”.

La emprendedora considera que cumplir con los requisitos administrativos necesarios para mantener un negocio privado legalmente establecido no garantiza una protección efectiva frente a hechos delictivos.

Hasta el momento no existe una versión pública de las autoridades sobre el caso específico denunciado por Lucas.

El robo también le dejó deudas

La pérdida no afectó únicamente los productos que pertenecían directamente al emprendimiento.

Lucas explicó que dentro del establecimiento también almacenaba mercancía de terceras personas.

Esos artículos fueron igualmente sustraídos.

Por ello, además de quedarse sin parte importante de los materiales necesarios para continuar trabajando, la mujer afirma que ahora debe responder económicamente por productos que no eran de su propiedad.

“Detrás del robo viene que te quedaste sin nada y que tienes que pagar dinero, dinero que no es tuyo”.

“A nadie le importa que a ti te hayan robado”

Lucas describió una sensación de abandono institucional.

“A nadie le importa, absolutamente a nadie le importa que a ti te hayan robado”.

Según su percepción, los pequeños negocios privados cuentan con escaso respaldo cuando sufren robos u otros delitos.

La emprendedora relacionó esa situación con la condición no estatal de su negocio.

“Como eres particular, como esto no es desde el Estado, no pasa nada”.

La afirmación refleja su experiencia personal y no una posición oficial de las autoridades cubanas.

Su advertencia a los cubanos que viven en el exterior

El mensaje más contundente del video estuvo dirigido a quienes viven fuera de Cuba y financian emprendimientos para familiares dentro de la Isla.

Lucas recomendó directamente no hacerlo.

“Si tu familiar está en Cuba y tú quieres ayudarlo de alguna manera, no le montes un negocio”.

Según explicó, los riesgos económicos y la falta de protección pueden convertir el emprendimiento en una pérdida mucho mayor de la esperada.

“Desgraciadamente aquí en Cuba el que tiene un negocio pequeñito no tiene ningún tipo de derecho, no tiene respaldo de la Policía”.

La publicación generó testimonios similares

El video provocó numerosas respuestas de otros usuarios que aseguraron haber atravesado experiencias parecidas.

Una mujer afirmó que sufrió un robo en febrero de 2025 en el Recinto Ferial y que, pese a que se habrían identificado posibles responsables, el caso no produjo resultados.

Otra usuaria relató que una cafetería fue vaciada durante la madrugada y cuestionó que la investigación no hubiera avanzado pese a la supuesta existencia de huellas.

Estos testimonios publicados en redes sociales no equivalen a expedientes policiales verificados, pero reflejan una percepción extendida de inseguridad entre algunos ciudadanos.

Preocupación creciente por los delitos contra la propiedad

La denuncia aparece en un contexto de incremento de reportes sobre robos y otros hechos delictivos en Cuba.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 2.833 delitos durante 2025, según su informe sobre inseguridad pública.

Esa organización señaló que los robos representaron la categoría más numerosa, con 1.536 casos registrados.

Las cifras del observatorio proceden de su propio sistema de monitoreo y no constituyen estadísticas oficiales completas del Estado cubano.

El MININT reconoció un aumento de delitos contra la propiedad

El propio Ministerio del Interior reconoció a comienzos de 2026 un aumento de determinados delitos contra bienes y propiedades.

Según la información citada en el reporte original, las autoridades atribuyeron parte de ese incremento a la “situación económica compleja” que atraviesa el país.

La prolongada crisis económica ha coincidido con inflación, escasez de productos básicos y fuerte deterioro del poder adquisitivo.

Los pequeños negocios se convierten en objetivos vulnerables

Los emprendimientos privados pueden resultar especialmente expuestos porque concentran mercancías que en ocasiones tienen un elevado valor dentro del mercado cubano.

Equipos eléctricos, alimentos, bebidas, productos importados, materias primas y herramientas pueden representar meses o incluso años de inversión.

Cuando esos bienes son sustraídos, recuperar la capacidad operativa puede resultar extremadamente difícil.

Para muchos pequeños empresarios, no existe margen financiero suficiente para volver a comprar todo lo perdido.

Otros emprendedores han denunciado situaciones similares

El caso de Lucas se suma a otros episodios divulgados durante los últimos meses.

A finales de julio, una repostera cubana denunció que ladrones se llevaron los equipos que utilizaba para mantener su negocio.

En mayo también se reportó un robo con fuerza en una joyería privada de Cienfuegos.

Estos casos han aumentado la preocupación sobre la seguridad de las pequeñas empresas que han ganado espacio dentro de la economía cubana durante los últimos años.

El contraste con la expansión del sector privado

La denuncia ocurre precisamente cuando el Gobierno cubano ha comenzado a flexibilizar algunas reglas para los emprendimientos privados.

Entre los cambios más recientes figura la autorización para que determinadas empresas privadas puedan superar los 100 trabajadores.

La Habana presenta estas medidas como parte de una actualización de su modelo económico.

Sin embargo, testimonios como el de Lucas muestran que los desafíos del sector privado no se limitan a las regulaciones económicas.

La seguridad de los negocios y la respuesta institucional ante delitos aparecen también entre las principales preocupaciones.

Una inversión que puede desaparecer en una noche

Para pequeños emprendedores, construir un inventario puede requerir años.

Muchos productos dependen además de compras realizadas en el extranjero o de familiares que envían recursos desde Estados Unidos, España y otros países.

La pérdida de esos bienes puede dejar un negocio completamente paralizado.

Eso explica la advertencia de Lucas a la diáspora cubana.

Desde su experiencia, financiar un emprendimiento dentro de la Isla puede implicar riesgos que van mucho más allá de la propia rentabilidad comercial.

No existe información oficial sobre detenidos

Hasta el cierre de la información disponible no se había informado públicamente sobre:

personas detenidas, mercancía recuperada, sospechosos identificados o avances concretos en la investigación.

Tampoco se conoce el valor total de lo sustraído.

La versión disponible sobre el desarrollo de la investigación procede del relato de la propia afectada.

“No lo hagas”

Lucas cerró su mensaje con una recomendación categórica:

“A la Policía no le importa, al Estado no le importa, a nadie le importa, así que no lo hagas”.

La declaración expresa su frustración personal tras perder buena parte de los recursos utilizados para sostener su emprendimiento.

El caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos para el creciente sector privado cubano: cómo mantener y proteger un negocio en un contexto marcado por crisis económica, inflación y preocupación creciente por los delitos contra la propiedad.