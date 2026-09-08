Cubano entre los cinco muertos del accidente del avión de Amazon en el Aeropuerto de Miami

Rolando Alemán León, cubano de 55 años, fue identificado como una de las cinco víctimas mortales del accidente protagonizado por un avión de carga que operaba para Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami , confirmaron este martes las autoridades de Miami-Dade.

Alemán León viajaba junto a otros trabajadores dentro de una furgoneta utilizada por Professional Ocean Service Corp. , empresa contratista dedicada a servicios de limpieza y mantenimiento de aeronaves en el aeropuerto.

El vehículo fue impactado por un Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Air después de que la aeronave sobrepasara la pista 30 durante el aterrizaje el domingo.

Alemán León tenía 55 años y había comenzado a trabajar para Professional Ocean Service Corp. apenas en enero.

Telemundo recogió testimonios de personas cercanas que lo describieron como un hombre servicial y querido en su comunidad.

Una vecina recordó que Alemán León acostumbraba a ayudarla llevándola a sus citas médicas.

Su pareja todavía intentaba asimilar este martes que había salido de casa para trabajar y no regresaría. Telemundo confirmó además su origen cubano.

Las cinco víctimas viajaban en la misma furgoneta

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, identificó a los cinco fallecidos:

Rolando Alemán León, de 55 años.

Yoel Rodríguez Naranjo, de 53.

Julio C. Pineda, de 75.

Carlos Acosta Fajardo, de 53.

Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

Todos eran trabajadores de Professional Ocean Service Corp. y se encontraban dentro de una Ford Econoline utilizada para trasladar empleados cuando ocurrió el impacto.

Las autoridades confirmaron que las cinco víctimas mortales se encontraban en la furgoneta y no dentro del avión.

La van transportaba siete trabajadores

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, explicó que la furgoneta transportaba a siete trabajadores cuando fue alcanzada por el Boeing.

Cinco murieron.

Los otros dos sobrevivieron, pero continúan hospitalizados en estado crítico.

La aeronave golpeó posteriormente otro vehículo que circulaba fuera del perímetro aeroportuario.

El Boeing recorrió casi 400 metros fuera de la pista

El accidente ocurrió el domingo 6 de septiembre.

El vuelo 7598 de 21 Air llegaba desde San Juan, Puerto Rico, cuando sobrepasó el extremo de la pista 30 durante el aterrizaje.

La NTSB determinó preliminarmente que el Boeing recorrió aproximadamente 1.300 pies, equivalentes a unos 396 metros, más allá del final de la pista.

Durante ese recorrido destruyó equipos de navegación, impactó la furgoneta y posteriormente atravesó una cerca perimetral.

El avión chocó también contra otro vehículo

Después de golpear la Ford Econoline, el Boeing atravesó la cerca del aeropuerto e impactó un Toyota Corolla Cross LE que circulaba por Northwest 67th Avenue.

La trayectoria terminó cerca de otra zona delimitada por cercas, mientras la aeronave comenzaba a incendiarse.

La escena fue descrita por Homendy como una de “devastación total”, con piezas de vehículos, equipos aeroportuarios destruidos y combustible esparcido.

Tres personas permanecen hospitalizadas

Además de los cinco fallecidos, otras cinco personas resultaron heridas inicialmente.

La sheriff confirmó este martes que tres continúan hospitalizadas.

Eugenio Corredor, de 79 años, permanece en estado crítico.

Ridoel Averhoff Díaz, de 32, también permanece en condición crítica.

Roosevelt Sebastian Perdomo Torres, de 36, se encuentra estable.

Los dos pilotos sobrevivieron

Los pilotos del Boeing también resultaron heridos inicialmente, pero ambos sobrevivieron.

Fueron identificados como Jaime Felipe Silva Molina, de 37 años, y Joseph Carroll, de 55.

Los dos recibieron tratamiento médico y posteriormente fueron dados de alta.

Su testimonio será una pieza importante para reconstruir qué ocurrió durante los últimos segundos del aterrizaje.

Era el tercer vuelo de la jornada

El Boeing había realizado varias operaciones durante el día.

Antes del accidente había volado desde Cincinnati hasta Miami, posteriormente desde Miami hasta San Juan y regresaba desde Puerto Rico cuando ocurrió la tragedia.

El vuelo hacia Miami tenía una duración aproximada de dos horas.

Las cajas negras ya fueron recuperadas

La NTSB lidera la investigación federal sobre el accidente.

Los investigadores recuperaron tanto el registrador de datos de vuelo como el registrador de voz de cabina.

Ambos equipos serán analizados para determinar la secuencia exacta del aterrizaje y qué ocurrió dentro de la cabina.

La investigación oficial continúa abierta y la NTSB todavía no ha determinado la causa probable del accidente.

Los investigadores analizan el intento de aterrizaje

La investigación deberá establecer dónde tocó tierra el Boeing, a qué velocidad viajaba y cuánto espacio de pista quedaba disponible.

También se revisarán las condiciones meteorológicas, el funcionamiento de los sistemas del avión y las decisiones de la tripulación.

Diversos especialistas han planteado hipótesis sobre una posible aproximación inestable o la influencia del viento, pero esas teorías todavía no constituyen conclusiones oficiales.

Professional Ocean Service lamenta la muerte de sus empleados

La empresa empleadora de las víctimas difundió un mensaje tras conocerse las identidades.

Professional Ocean Service Corp. señaló que sus trabajadores eran mucho más que empleados y que eran considerados parte de una familia.

La compañía expresó sus condolencias a los seres queridos de todos los fallecidos.

Una jornada de trabajo terminó en tragedia

La identificación de Rolando Alemán León coloca ahora un rostro cubano entre las víctimas de uno de los accidentes más graves ocurridos recientemente en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Alemán León había salido a cumplir una jornada normal de trabajo.

Viajaba en una furgoneta junto a sus compañeros cuando un Boeing 767 que acababa de aterrizar se salió de la pista y los alcanzó.

Cinco trabajadores murieron.

Dos sobrevivieron gravemente heridos.

La comunidad comienza a despedir a las víctimas

Vecinos, familiares y compañeros de trabajo han comenzado a recordar públicamente a los fallecidos.

En el caso de Alemán León, las primeras declaraciones describen a un hombre dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban.

Su muerte afecta además de manera particular a la comunidad cubana del sur de Florida, donde su identidad comenzó a difundirse pocas horas después de que las autoridades revelaran oficialmente los nombres.

La causa continúa siendo una incógnita

La pregunta central permanece abierta:

¿por qué el Boeing 767 no consiguió detenerse dentro de la pista?

La NTSB analizará las cajas negras, la aeronave, los sistemas de frenado, las condiciones meteorológicas, la pista y el comportamiento de la tripulación.

Hasta que esa investigación avance, no existe una explicación oficial definitiva.

Lo confirmado es el saldo:

cinco trabajadores muertos, entre ellos el cubano Rolando Alemán León; tres personas todavía hospitalizadas y dos pilotos que lograron sobrevivir.

Información en desarrollo.